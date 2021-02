Lydia Lozano se ausentará varios días de 'Sálvame' por una operación de urgencia

Noticias relacionadas Quién es el imitador de Lydia Lozano en 'Sálvame'

Carlota Corredera ha querido comenzar el programa de Sálvame Limón de este lunes 16 de febrero anunciando que Lydia Lozano se ausentará durante unos días del programa porque tiene que pasar por quirófano.

"¿Quieres contarlo?", le ha preguntado la periodista. "Sí, tengo que operar de cervicales. Me da mucho miedo. Me operan de urgencia porque desde hace un mes tengo las manos dormidas, tengo hormigueo.... Pensaba que era una postura en la cama pero, al leer, noté que no sentía el libro. Me fui de urgencia y me tendrían que haber operado la semana pasada", ha explicado Lozano.

La colaboradora ha explicado que le operarán las vértebras 4, 5, 6 y 7 debido a que "tengo fatal las cervicales" desde el aparatoso accidente de tráfico que sufrió en el pasado.

Como ya contara hace algunos meses, Lozano sufrió un accidente de coche hace unos años por el cual se le partió la espalda en tres. "Estuve nueve meses escayolada entera", afirmó.

La madrileña explicó además que, desde entonces, tiene un brazo más corto que el otro y el "húmero hacia fuera". En este sentido, también reveló que se quemó la mitad del rostro y que, a veces, le "salen cristales".

La baja de Lozano se une así a las de Mila Ximénez y Belén Esteban. La primera de ellas lleva ya tres semanas sin pisar el plató de Sálvame ya que "está muy floja" por el tratamiento que está recibiendo tras haber sido diagnosticada con un cáncer de pulmón con metástasis.

"Sabe que tiene las puertas abiertas del programa con una llamada. Tanto de Sálvame como de la revista donde colabora", explicaron las fuentes consultadas por JALEOS.

Distinto es el motivo de la ausencia de Esteban. La colaboradora estrella del programa de Telecinco lleva varios días sin aparecer por plató tras la enorme bronca que tuvo con Jorge Javier Vázquez y que ha dejado herida de muerte su relación con el presentador.

"Aquí, ¿qué pasa? ¿Sólo cuando tú pides disculpas se te pueden aceptar? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quién dicta si esto sí o no? Conmigo, no. Te he pedido disculpas de corazón. No me llores porque me da igual. El llorar funciona muy bien en cámara", le gritó Vázquez, antes de que Esteban se levantara de plató y se marchara.

