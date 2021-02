'Mujer': horarios de esta semana, días de emisión, capítulos

Noticias relacionadas De Can Yaman a Kerem Bürsin: los galanes turcos que arrasan en España

Antena 3 no quiere darle respiro a Love is in the air y para evitar que pueda mejorar sus ya de por sí regulares datos de audiencia en abierto, la principal cadena de Atresmedia apostará una semana más por la triple emisión de Mujer en las noches de lunes, martes y miércoles.

Eso sí, como ya ocurriera en las dos semanas anteriores, todo parece indicar que la duración de la emisión en cada noche de Mujer será distinta para así evitar la fuga de espectadores a la comedia romántica turca.

Y aunque la cadena no especifica en su parrilla cuál será precisamente esa duración, teniendo en cuenta los antecedentes, podemos adivinar cómo emitirá Antena 3 los próximos capítulos de Mujer.

El lunes 22 de febrero llegará la primera parte del episodio 52 desde las 23:00 horas hasta las 00:35 horas. A partir de esa hora comenzará la emisión un capítulo repetido, aunque se desconoce cuál.

Ya el martes 23 de febrero, Antena 3 emitirá la segunda parte del episodio 52 y con toda probabilidad los primeros 40/45 minutos del capítulo 53. Eso sí, su emisión se adelantaría a las 22:50 horas aproximadamente y terminaría a las 00:50 horas.

Por tanto, esto haría que el miércoles 24 de febrero la cadena de Atresmedia emitiera el resto de minutos del capítulo 53, como así ocurrió la semana pasada con el capítulo 51 cuando la emisión comenzó a las 23:00 y terminó a las 01:00 horas.

Lunes: de 23:00 a 00:35 horas

Martes: de 22:50 a 00:50 horas

Miércoles: de 23:00 a 01:00 horas

Qué pasa en los capítulos 52 y 53 de 'Mujer'

Suat, que vino a llevarse a Piril, no quiere dejar que Sarp moleste más a su hija. Bahar sorprenderá a todos y le pedirá a Piril irse con ella de vuelta a Estambul. Porque ahora la protagonista está decidida a ir a Tarlabaşı y contarle todo a la policía... ¿Cumplirá Piril la solicitud de Bahar? ¿Qué opinará Sarp?

Además, mientras Nezir tiene nuevas pistas sobre los movimientos de Sarp, Piril y compañía, Sirin recibirá su propia medicina en el trabajo. A su vez, Arif alertará a Ceyda sobre la grave situación que vive Bahar. La vecina de la protagonista seguirá conociendo aún más la nueva vida de Emre.

Ya en el capítulo 53, el del martes 23 de febrero, mientras Sarp enumera a Bahar los errores del pasado reflexionando sobre la persona en la que se ha convertido respecto al antiguo Sarp, los dos protagonistas no saben que la amenaza de Nezir está más presente que nunca. Bahar será clara: ¿Ha ideado Sarp un plan contra Nezir o no?

Sorpresa en el barrio. Problemas para Arif y Yusuf con una acusación falsa e injusta. En gran estado de shock, el dueño del bar no sabrá qué hacer ni tampoco Ceyda que cree en la inocencia de su gran amigo. ¿Cómo podrá librarse Arif de este grave incidente que se avecina?

También te puede interesar...