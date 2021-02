'Mujer': Dónde ver la serie turca de Antena 3 online, gratis y en castellano

La serie turca Mujer ha supuesto uno de los fenómenos de la temporada hasta el punto de que Antena 3 ha llegado a programar hasta tres noches de la ficción en una sóla semana, cosechando grandes datos.

Esta semana, sin ir más lejos, la serie ha hecho pleno con victorias y liderazgos en la noche del lunes, martes y miércoles. El lunes 8 de febrero, la serie volvió a ser lo más visto de la noche aumentando a 2.335.000 sus espectadores y líder absoluta con un 17,5% de cuota, a +3,3 puntos de su rival en estricta coincidencia, y con más de 4,3 millones de contactos.

El martes 9, Mujer volvió a ser lo más visto de la noche y líder absoluta con 2,3 millones de espectadores (2.296.000) y el 18,5%, a +6 puntos sobre la oferta de su rival en coincidencia (12,5%), líder también del Target Comercial y con más de 5 millones de contactos. Y el miércoles 10, Mujer continuó imbatible, reuniendo a 2.274.000 espectadores y el 18,1%, líder absoluta, a +5,3 puntos de su competidor.

Como ya hemos explicado anteriormente, escuchando las demandas de los fans, Antena 3 ha reducido la duración de los episodios originales turcos, de 140 minutos, en dos de unos 70, promoviendo así el descanso de los espectadores, que pueden irse a la cama sobre las doce y media de la noche.

No obstante, desde hace ya algunas semanas, para intentar eclipsar a Love is in the air, la cadena de Atresmedia emite un episodio completo en la noche de los miércoles.

De todas formas, para los que no pueden verlo por cuestión de horarios, hay que destacar que la serie protagonizada por Özge Özpirinçci se puede ver gratis en Internet gracias a la plataforma ATRESPlayer, que tiene dos modalidades: una de pago y una gratuita, que sólo requiere estar registrado con un correo electrónico y una contraseña.

Así, con la suscripción gratuita se podrá ver todos los episodios que ya se han emitido en Antena 3. Es decir, hasta el capítulo 49 en el que Bahar explotaba contra Piril tras enterarse que estuvo involucrada en el secuestro de sus hijos. Y todo ello frente a la atenta mirada de sus hijos y de Sarp (Caner Cindoruk).

No obstante, si el espectador quiere adelantarse a las emisiones, entonces sí deberá pagar una cuota mensual de 2,99 euros (con una semana gratuita de prueba). Así, podrán disfrutar el contenido sin publicidad y tendrán la opción de descargarlo.

En este caso la plataforma ya ofrece el capítulo 50, que equivale a la emisión de la noche del lunes 15 de febrero y del martes 16.