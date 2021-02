Antena 3 alarga la emisión de 'Mujer' sin avisar y adelanta 45 minutos del siguiente capítulo

Antena 3 volvió a jugar anoche a la ambigüedad con la emisión de Mujer para así hacer frente a Love is in the air, que este martes también emitía varios capítulos en prime time. Hasta ahora, en la noche del martes, Telecinco sólo emitía la comedia romántica turca en access prime time, de 22 a 23 horas.

Así, la cadena de Atresmedia aprovechó el hecho de que en ningún momento especificó en su parrilla si la emisión de Mujer sería la de un capítulo nuevo hasta las 00:30 horas -la segunda parte del 48 concretamente- y después la de uno repetido hasta las 02:30 horas, como suele hacer habitualmente; o si emitiría contenido exclusivo del siguiente capítulo -el 49-.

De esta forma, para sorpresa de sus fans y, tras la emisión del capítulo 48, Antena 3 emitió los primeros 45 minutos del capítulo 49, programado para este miércoles 10 de febrero, lo que hizo que su emisión terminara a la 01:00. Eso sí, la emisión había comenzado a las 22:50 horas, diez minutos antes de lo habitual.

Por tanto, la cadena emitirá esta noche los 85 minutos restantes del episodio 49, lo que podría hacer que la emisión se extendiese más allá de las 00:30 horas. Se desconoce si también emitirá metraje del capítulo 50.

Hay que recordar que desde que Telecinco dedica la noche completa del miércoles a Love is in the air emitiendo varios capítulos, Antena 3 ha decidido hacer lo propio y emitir un capítulo completo de Mujer de 130 minutos para así no dar respiro a su rival.

Como ya hemos explicado anteriormente, Antena 3 parte los capítulos originales de Mujer de 130 minutos en dos de 65 para no terminar muy tarde su emisión y así contar con más episodios, extendiendo su emisión en el tiempo hasta la próxima primavera.

Según datos de Kantar, la serie de Antena 3 batió a la de Telecinco sin ningún problema tras anotar un 16,2% de share y 2.371.000 espectadores de media en el capítulo 48 y un 23,7% y 2.187.000 espectadores en el capítulo 49 por el 12,4% y 1.609.000 espectadores de su rival. En coincidencia, la ficción de Antena 3 tuvo un 18,5% de cuota con 2.296.000 espectadores, y la de Telecinco, un 12,5% con 1.557.000.

Lo mismo ocurrió hace siete días. A pesar de que Telecinco emitía el partido de Copa del Rey entre el Granada y el FC Barcelona, Mujer firmó un18,9% de cuota con 2.222.000 espectadores. Mientras, Love is in the air se quedó con un 15,5% y 1.261.000 espectadores.

¿Qué pasa en el capítulo 49 de 'Mujer'?

Al escuchar la voz de Münir, Bahar reconoce que es el hombre que secuestró a sus hijos. Al recordar todo, pieza por pieza, Bahar se dará cuenta de que Piril también estuvo involucrada y explotará en una tensa conversación entre las dos. Las dos vidas de Sarp, cara a cara... ¿Confesará Piril la verdad? ¿Cómo reaccionará Sarp?

Por su parte, Ceyda logra animarse cada día más tras hacerse a la idea de la vida sin Yeliz y Emre empieza a entrar poco a poco de nuevo en sus pensamientos.

Todos en el barrio echan de menos a Yeliz, al igual que a Bahar, Nisan y Doruk. Pero las cosas están lejos de solucionarse...

¿Qué pasa en 'Love is in the air'?

Tras descubrir el pacto de Kaan con su futuro marido, Selin se enfada con Ferit por haber traicionado su confianza y haber puesto en peligro a la empresa y su propia carrera, así que empieza a valorar firmar el contrato prenupcial que le sugería Serkan. Por otra parte, Engin comienza a darse cuenta de lo que está pasando y habla con su amigo y socio de sus verdaderos sentimientos por Eda.

Mientras, Selin y Ferit acuden a la casa del bosque junto a Serkan y Eda, donde preparan la entrevista que van a hacer los cuatro. Allí, Serkan tratará de convencer a su exnovia de que Ferit no es de fiar. Decidida a no perder a Serkan, Selin confiesa al empresario que si ambos retoman su relación, ella no se casará con Ferit.