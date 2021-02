Laura Fa estalla por la presencia de Vox en TV3: "En 'Sálvame' hacemos poesía al lado de esta mierda"

Laura Fa ha estallado en sus redes sociales durante la emisión del debate de candidatos a las elecciones catalanas que se ha emitido este martes en TV3. La colaboradora de Sálvame, que suele expresar abiertamente su rechazo a la extrema derecha, ha cargado contra el candidato de Vox Ignacio Garriga en varios tuits en los que le califica como "facha" o "patético".

La periodista de Badalona asegura que no se le debería dar "espacio televisivo" a este tipo de opciones políticas: "¿Pueden echar del plató al de Vox?", ha escrito. Además, ha aprovechado para reivindicar su trabajo en Telecinco con un tuit que ya acumula centenares de reacciones: "Que nadie me diga nunca más en la vida nada de Sálvame. Nosotros hacemos poesía comparado con esta mierda", ha sentenciado.

Poden fer fora de plató al de VOX??? Que ningú em digui mai més a la vida res de Sálvame!! Nosaltres fem poesia comparat amb aquesta merda!!! #DebatTV3 — Laura Fa (@Laura__Fa) February 9, 2021

Lo cierto es que Laura Fa es una de las colaboradoras más irreverentes de Sálvame y acostumbra a no tener tapujos a la hora de decir lo que piensa tanto en las redes como en sus apariciones televisivas.

Esta falta de filtros le ha costado más de un disgusto en su trabajo en Telecinco. De hecho, el pasado 15 de enero la colaboradora era expulsada del plató de Sálvame por el director del programa, Alberto Díaz, tras acusarle en directo de malmeter entre Belén Esteban y Anabel Pantoja.

"Si alguien le ha inflado la cabeza a Belén, ese ha sido Alberto", espetaba después de que Jorge Javier la provocase en varias ocasiones para que dijese el nombre que estaba pensando. Acto seguido se veía a Fa levantarse del sofá para marcharse del plató, mientras que el director hacía gestos para que abandonara el programa. "No sé si en TV3 le permiten hacer esto", decía mientras Kiko Matamoros.

Más tarde, Fa regresaba al plató visiblemente afectada por la bronca. "Se me ha ido la olla. Me he explicado fatal", ha dicho la colaboradora. "Yo tengo esta incontinencia y me he explicado muy mal. Espero quedarme en el programa. Estoy a gusto y me lo paso muy bien", añadía. Sin poder contener las lágrimas, la colaboradora expresaba su arrepentimiento: "Me sabe mal porque Alberto es una de las pocas personas con las que tengo confianza".