‘Mujer’ vuelve a liderar y 'Palo y astilla' pisa los talones a ‘Love is in the air’

El martes es el nuevo día en el que las series turcas de Antena 3 y Telecinco se enfrentan de lleno. La emisión de anoche, además, suponía un reto para Love is in the air, que la pasada semana superó los dos millones de espectadores en su segunda noche de la semana, y había que comprobar si continuaba con los mismos datos o si bajaba.

En esta ocasión, y sin servir de telonera a La Isla de las Tentaciones, Love is in the air firmó unas audiencias del 12,4% de cuota con 1.609.000 espectadores de audiencia media, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Hay que destacar que, en esta ocasión, la ficción ocupaba toda la franja de máxima audiencia, mientras que siete días antes el episodio terminó pasadas las 23.00 horas, pues a continuación se emitía Ven a cenar conmigo: Gourmet edition.

Ayer #LoveIsInTheAir de @telecincoes firma el 12.4% de share y 1.609.000 espectadores de audiencia media.



Un total de 4.564.000 personas vieron en algún momento la serie con una fidelidad del 35.2%.#Audiencias 📺📊 pic.twitter.com/dFF9tYfRP1 — Barlovento Comunicación (@blvcom) February 10, 2021

Por su parte, Mujer, en Antena 3, lograba un 16,2% de share con 2.371.000 espectadores de media. En coincidencia, la ficción de Antena 3 tuvo un 18,5% de cuota con 2.296.000 espectadores, y la de Telecinco, un 12,5% con 1.557.000.

Justo antes, en Antena 3, El Hormiguero anotaba un 17,4% de cuota con 3.199.000 espectadores de audiencia media. Los invitados de la noche eran Omar Montes y Ana Mena, quienes presentaron su nueva colaboración musical.

Por su parte, Dani Rovira, al frente de La noche D, alcanza un 8,9% de share y 1.198.000 espectadores, en lo que supone su entrega menos vista.

laSexta emitía la segunda entrega de Palo y Astilla, con Mamen Mendizábal. El formato de entrevistas, que tuvo al Gran Wyoming como invitado, mejoró los datos de su estreno alcanzando el 10,7% de share con 1.710.000 espectadores.

En coincidencia con Love is in the air, el programa pisó los talones a la comedia romántica turca ya que ésta anotó un 11% y 1.764.000 espectadores.

#PaloyAstilla enorme subiendo 2.7 puntos con respecto a su estreno de temporada la semana pasada quedándose con el 10.7% de cuota, 1.710.000 espectadores y 49.6% de fidelidad



OJO que supera en un 45.1% la cuota de @laSextaTV



Repiten el 37.4% de sus espectadores#QueVivaLaTele pic.twitter.com/MEqsZKlRF2 — Dos30' (@Dos30TV) February 10, 2021

En La 2, Cachitos de hierro y cromo tituló a su entrega Conexión Cachitos, y en él se dedicaron a conectar a decenas de artistas musicales uno tras otro. Alcanzó un 3,7% con 672.000 espectadores. A continuación, Un país para escucharlo, en el que Ariel Rot charló con Víctor Coyote, se contenta con un 2% de share y 300.000 espectadores.

La oferta de las cadenas generalistas la completaba The Good Doctor, en Cuatro, que se quedaba con un 4,8% de share y 710.000 espectadores. Se trata del dato más bajo de la presente tercera temporada.

Al igual que el lunes, la emisión más vista de la jornada fue Pasapalabra. El nuevo duelo entre Pablo y Marta con 3.697.000 espectadores de media y el 23,8% de cuota de pantalla. A continuación, Antena 3 Noticias 2 se convierte en el espacio informativo más visto con una audiencia del 20,5% y 3.588.000 espectadores.