Antena 3 vuelve a alargar 'Mujer' y adelanta 40 minutos del próximo capítulo

Al igual que sucediera hace una semana, Antena 3 volvió a introducir cambios en la emisión de Mujer de este martes 16 de febrero para así hacer frente a Love is in the air, que este martes también emitía varios capítulos en prime time.

Así, la cadena de Atresmedia aprovechó el hecho de que en ningún momento especifica en su parrilla si la emisión de Mujer es la de un capítulo nuevo hasta las 00:30 horas -la segunda parte del 50 concretamente- y después la de uno repetido hasta las 02:30 horas, como suele hacer habitualmente; o si emitiría contenido exclusivo del siguiente capítulo -el 51-.

Finalmente fue así y Antena 3 emitió los primeros 40 minutos del capítulo 51 de Mujer, programado para este miércoles 17 de febrero, lo que hizo que su emisión terminara a la 00:50 horas. Eso sí, la serie había comenzado a las 22:50 horas, diez minutos antes de lo habitual.

El corte en cuestión fue algo precipitado ya que dejó a medias una escena en la que Sarp le contaba a Bahar qué fue lo que ocurrió "aquella maldita noche" en la que tuvo el accidente.

La cadena emitirá por tanto esta noche los 85 minutos restantes del episodio 51, lo que hará que la extensión de Mujer se alargue hasta las 00:50 horas.

Qué ocurre en el capítulo 51

Después de que Sarp descubriera que Bahar ha intentado escapar con Arif, la protagonista tuvo que decidir rápido por el bien de Nisan y Doruk y por un posible enfrentamiento entre los dos hombres de su vida.

Es, además, el momento de la verdad y de la sinceridad completa entre Bahar y Sarp con el pasado como telón de fondo y con la presencia de Piril escuchando una conversación clave y que llevará a la mujer a tomar medidas desesperadas... ¿Hasta dónde podría llegar Piril por el amor de Sarp?

Hatice, que se da cuenta del interés de Emre en Şirin, está muy feliz con la idea de deshacerse de Suat. İdil, que es como una nueva versión de Şirin, ya se ha puesto en guardia contra Şirin. Una guerra entre las dos está a punto de estallar...

