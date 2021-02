'Love is in the air': Qué capítulos emite Telecinco mañana martes 23 de febrero

Serkan y Eda confiesan su amor en los próximos capítulos de 'Love is in the air'

Al contrario de lo que venía sucediendo durante las últimas semanas, Telecinco no llevó a cabo ningún corte en los capítulos de Love is in the air y el pasado miércoles ajustó su emisión al emitir completo el episodio 39.

De esta forma, tras volver a descartar la emisión de nuevos capítulos para este lunes 22 de febrero, la cadena retomará la ficción este martes 23 de febrero a partir de las 22:45 horas.

Pero ¿qué capítulos se emitirán? ¿qué pasará en los próximos capítulos? Titulado como Serkan, el mejor apoyo de Selin, en el episodio 40 de Love is in the air Selin ha decidido poner tierra de por medio y ha vendido sus acciones para irse de la empresa. Serkan comunicará a sus empleados quién es el nuevo accionista y pedirá a todos aunar sus esfuerzos para que el trabajo salga adelante.

Ya en el capítulo 41, titulado Las normas del compromiso, el momento de contar a las familias que están enamorados ha llegado. Eda por su parte y Serkan por la suya, acudirán a sus respectivas casas para confesar su amor.

Mientras, en el capítulo 42 titulado Un error del pasado, a pesar de haber tenido sus primeras diferencias a consecuencia del futuro de Eda en Italia, Serkan preparará a su novia una noche mágica y especial.

También podría darse la circunstancia de que Telecinco emita la mitad del capítulo 43, como ya pasó esta semana con el capítulo 36. De ser así, en ese episodio titulado Todo pasa por algo, Serkan está devastado tras enterarse de un terrible secreto sobre la muerte de los padres de Eda. ¿Hasta cuándo aguantará sin confesarle a la arquitecta la verdad?

De todas formas, para los que no pueden verlo por cuestión de horarios, hay que destacar que la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se puede ver gratis en Internet gracias a la plataforma Mitele, que tiene dos modalidades: una de pago (Mitele PLUS) y una gratuita, que sólo requiere estar registrado con un correo electrónico y una contraseña.

Así, con la suscripción gratuita se podrá ver todos los episodios que ya se han emitido en Telecinco. No obstante, si el espectador quiere adelantarse a las emisiones, entonces sí deberá pagar una cuota mensual de 4 euros. Así, podrán disfrutar el contenido sin publicidad y tendrán la opción de descargarlo.

