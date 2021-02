'Love is in the air': Telecinco vuelve a descartar su emisión en la noche del lunes

Avance en fotos de 'Y tú, ¿qué siente por mí', el capítulo 36 de 'Love is in the air'

Malas noticias para las fans más acérrimas de Love is in the air. Por segunda semana consecutiva, Telecinco ha decidido no emitir un nuevo capítulo de la comedia romántica turca en el access prime time del lunes.

En su lugar, la principal cadena de Mediaset España adelantará el horario de El Debate de las Tentaciones a las 22:00 horas, tras varias semanas comenzando a las 23:00 horas, como así ha anunciado la cadena en una promo.

Todo parece indicar que la decisión de Telecinco de no emitir Love is in the air en la noche del lunes se debe a que, si la cadena continuaba emitiendo tantos capítulos a la semana de la serie a la semana, tardaría unas doce semanas en alcanzar el último episodio emitido hasta la fecha en Turquía, el número 32.

Hay que tener también en cuenta, no obstante, que la emisión en Turquía, salvo cancelación, no va a parar. Por tanto, en esas 12 semanas la emisión original ya se habrá colocado en el capítulo 44.

De esta forma, la principal cadena de Mediaset España podrá extender aún más en el tiempo la emisión de Love is in the air hasta que llegue a su parrilla Mi hogar, mi destino, su nueva serie turca.

Asimismo, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación, la primera parte del Debate, la Express, logró un 12,2% y 2.201.000 espectadores, unos datos algo mejores que lo que obtenía Love is in the air en esa franja.

Se desconoce qué pasará con la noche del martes. Aunque teniendo en cuenta que esta semana Telecinco emitió un especial de La isla de la Tentaciones titulado Hay más imágenes como telonero de Love is in the air, todo hace indicar que se repetirá la estrategia.

Qué ocurre en los capítulos 40, 41 y 42

Pero ¿qué pasará en los próximos capítulos? Titulado como Serkan, el mejor apoyo de Selin, en el nuevo episodio de Love is in the air Selin ha decidido poner tierra de por medio y ha vendido sus acciones para irse de la empresa. Serkan comunicará a sus empleados quién es el nuevo accionista y pedirá a todos aunar sus esfuerzos para que el trabajo salga adelante.

Ya en el capítulo 41, titulado Las normas del compromiso, el momento de contar a las familias que están enamorados ha llegado. Eda por su parte y Serkan por la suya, acudirán a sus respectivas casas para confesar su amor.

Mientras, en el capítulo 42 titulado Un error del pasado, a pesar de haber tenido sus primeras diferencias a consecuencia del futuro de Eda en Italia, Serkan preparará a su novia una noche mágica y especial.

También podría darse la circunstancia de que Telecinco emita la mitad del capítulo 43, como ya pasó esta semana con el capítulo 36. De ser así, en ese episodio titulado Todo pasa por algo, Serkan está devastado tras enterarse de un terrible secreto sobre la muerte de los padres de Eda. ¿Hasta cuándo aguantará sin confesarle a la arquitecta la verdad?

