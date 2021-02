Telecinco corta a la mitad la emisión del capítulo 36 de 'Love is in the air'

Noticias relacionadas Antena 3 vuelve a alargar 'Mujer' y adelanta 40 minutos del próximo capítulo

A pesar de que en la programación mandada a los medios, Telecinco informaba que emitiría el capítulo 36 de Love is in the air este miércoles 17 de febrero, lo cierto es que adelantó parte de su emisión a la noche de ayer martes 16.

Concretamente, la cadena de Mediaset España sólo emitió la mitad de dicho capítulo, unos 22 minutos, por lo que el resto del episodio, titulado 'Y tú, ¿qué sientes por mí?', sí que se podrá ver este miércoles.

Este corte, nada nuevo para las fans de Love is in the air, bastante ya habituados a ellos, se correspondería con el minuto 40 del episodio 12 del montaje original turco de 140 minutos.

Aún así es menos extraño que el corte de la semana pasada cuando Telecinco decidió emitir sólo dos minutos del episodio 34 titulado Serkan tocado y hundido sin Eda, dejando así el resto del metraje para que se emitiera este martes.

Se da la circunstancia de que Antena 3 también llevó acabo un corte en la emisión de Mujer, alargando su emisión y adelantando 40 minutos del próximo capítulo, programado para este miércoles 17.

Como informamos, Telecinco ha introducido cambios en la emisión de la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin para esta semana, descartando su emisión en lunes y retrasando la del martes a las 22:45 horas.

Este último movimiento tampoco ha gustado demasiado a los fans de la cadena ya que el especial de Hay más imágenes de La Isla de las Tentaciones fue un refrito de imágenes de temporadas anteriores, y no material inédito de la presente edición.

Qué ocurre en el capítulo 36

Tras la declaración de amor de Serkan a Eda, la pareja empieza a vivir su momento más dulce. Ahora deberán buscar la oportunidad perfecta para confesarle su amor a sus respectivas familias. ¿Quién lo contará primero?

Mientras la recién estrenada pareja se deshace el uno con el otro, Selin comenzará a ultimar los detalles de su boda viendo cómo se esfuma el amor de su vida para siempre. ¿Hará algo por evitarlo?