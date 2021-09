Pedro Piqueras sale de plató y se convierte en reportero a los 66: su dura semana frente al volcán

Dicen de Pedro Piqueras (Albacete, 66 años) que es una persona muy cercana. Aparentemente, su cercanía no se limita al ámbito personal, ya que esta semana ha aparecido en televisión a escasos metros de la lengua de lava que emana del volcán de La Palma. Ahí estaba: la cara de los informativos de Telecinco durante 15 años, micrófono en mano, sin chaqueta ni corbata ni teleprompter (el sistema que permite leer mirando a cámara). El magma seguía avanzando. Pedro, como por su casa; los telespectadores, boquiabiertos.

“Hemos trabajado muchísimo y Pedro igual que todos. Se ha echado a la calle como uno más”, relata una persona que ha trabajado con él esta semana y que atiende a EL ESPAÑOL todavía desde la isla. Piqueras, en cambio, “ya se ha ido”. El presentador llegó el lunes, es decir, menos de 24 horas después de que el Cumbre Vieja empezara a escupir lava. Este viernes, tras una semana que él mismo ha definido como “muy dura”, ha vuelto a Madrid. Este sábado tiene un compromiso familiar ineludible.

El equipo de Telecinco desplegado en la isla canaria se ha alojado en un hotel de Santa Cruz de la Palma, la capital de la isla más mediática de esta semana. “Estaba toda la prensa, toda la Guardia Civil, miembros de la UME... Estaba el hotel plagado”, afirma esta fuente. Sin ir más lejos, cuando comenzó la erupción, Telecinco solo mandó un equipo a la isla. Ahora tiene cuatro recorriéndola.

En su paso por la isla, Piqueras ha visitado El Fuerte (el mayor centro de acogida a familias desplazadas) y ha presentado los informativos desde el mirador de Tajuya (El Paso), el mismo lugar al que se han desplazado otras presentadoras como Susanna Griso (Antena 3) o Silvia Intxaurrondo (La 1). Lo que no ha podido hacer Piqueras es acceder a Todoque, una de las localidades más afectadas por la erupción. Orden expresa de la Guardia Civil.

Durante esta cobertura —no exenta de memes en Twitter— Piqueras ha confesado a su equipo sentirse “afortunado” de estar cubriendo una erupción volcánica. “Contar algo así es algo único en la carrera de cualquier periodista”. La decisión de ir a La Palma la tomó el propio Piqueras, ya que no solo presenta los informativos de Telecinco, también los dirige.

La primera noche de la erupción en La Palma, en imágenes. Fran Pallero/Diario de Avisos

Nadie tiene una mala palabra hacia el presentador. “Pedro es el papi de todos. Es un señor encantador, que se sienta a comer con nosotros cuando estamos en el hotel. Está siempre animándote y echándote una mano. He tenido muchos jefes y de Pedro no puedo decir nada malo. No hay nada negativo en torno a Pedro”, opina quien ha estado con él en La Palma.

“Es muy exigente, pero no tiene esa imagen de jefe que grita, en absoluto. No le he oído chillar en su vida. Pero sí que es una persona exigente con lo que pide, que se fija muchísimo en las imágenes. Mucho”, cuenta una periodista que ha trabajado mano a mano con él pero que no ha llegado a ir a La Palma.

“A punto de entrar en directo, yo como reportera, le he oído decir: ‘A esta imagen hay que darle la vuelta’. Hay personas que a lo mejor no se fijan mucho, pero él sabe lo que quiere y cómo lo quiere. A mí me sorprende que el tema de la imagen lo domina mucho. Y, además, acierta”.

Piqueras, según las personas consultadas, se comporta igual delante de la cámara que detrás de ella: “Es super cercano. Ahí donde le ves, tan grande y con esa voz tan potente, es una persona súper cercana. Cuando está trabajando contigo se interesa por ti, por tu familia, por todo. También es una persona super culta. Seguro que se ha leído hasta la primera tesis del primer volcán del mundo. Es un tío que conoce un montón de cosas y cuando habla con las personas, tiene mucha cercanía”.

—¿És consciente de la imagen que se tiene de él, de “apocalíptico”?

—Sí, y no creo que le haga mucha gracia. No pienses que lo usa como recurso para llamar la atención, no. Es su forma de hablar. Por dentro te ríes por todo el movimiento de las redes sociales, pero yo creo que es su forma de hablar.

El Piqueras cantante

Pedro Piqueras es una persona celosa de su intimidad. No tiene redes sociales y ofrece entrevistas a cuentagotas. Prefiere hacerlas, pese a que, de joven, ser periodista no entraba en sus planes. Llegó a Madrid sin tener claro que iba a ser de su vida y una sola pasión: la música.

Su padre regentaba una tienda de alpargatas en Albacete y no quería que su hijo siguiera sus pasos. “De pequeño, trabajaba cada verano marcando las cajas de alpargatas y clasificándolas en el almacén por números de pie. Pero aquel era un negocio pequeño, de cuatro familias, y no daba para mucho. Mi padre, que era muy listo, siempre me decía: 'Lo importante son los idiomas y estudiar'. Con una beca me vine a Madrid a estudiar y, sin saber si tenía vocación o qué, me metí a Periodismo", contó el presentador en una entrevista con LOC.

Lo que siempre quiso es dedicarse a la música, de hecho, allá por los 70 tocó con una banda llamada Carcoma. Posteriormente, en 1996, grabó la voz masculina de la canción Salamanca la blanca con la banda Nuevo Mester de Juglaría. La relación con este grupo de folclore castellano surgió a través de Llanos Monreal, la voz femenina de la banda. Ella también es de Albacete.

La banda Nuevo Mester de Juglaría, con quien Piqueras tiene una buena relación. Cedida

“Se conocían de la pandilla. Eran del mismo grupo de amigos desde el bachillerato”, recuerda Fernando Ortiz, miembro de la banda y amigo personal de Piqueras, en conversación con este periódico. La banda y el periodista se conocieron en Madrid en su época universitaria. “Estaba metido en el mundo de la música, de aquella manera”, cuenta Ortiz. “Pedro es un tío estupendo y le queremos mucho”.

“Cuando grabamos un disco en el colaboraban varios artistas [Todos en un cantar], y sabiendo que Pedro canta muy bien, le invitamos a cantar. Le dimos a elegir y eligió Salamanca la blanca”. Pero la colaboración de Piqueras con la banda se remontaba muy atrás: “Antes de esto, Pedro había estado con nosotros colaborando cuando editamos por primera vez el disco de Los comuneros, allá por el 77. En los primeros conciertos, las partes recitadas las hacía Pedro. Lo hizo en Valladolid, en el Alcalá Palace de Madrid, en la Monumental de Barcelona… en muchos sitios”.

El presentador es “amigo y colaborador del Mester desde tiempos inmemoriales, desde el pleistoceno”, asegura Ortiz. “Tiene una voz magnífica”. La grabación con Mester de Juglaría no es el único testimonio de la voz cantada de Piqueras. Antes de grabar ‘Salamanca la blanca’, cantó un tango en el programa Telepasión de TVE. Pasen y vean:

La carrera periodística de Piqueras dio un enorme salto en 1988, cuando Jesús Hermida llamó a su puerta. Pilar Miró le quería al frente del telediario de Televisión Española, que terminó dirigiendo. Después pasó a Antena 3, a Radio Nacional y, finalmente, a Telecinco en el año 2006.

A lo largo de todos estos años al frente de los informativos, ha salido en numerosas ocasiones del plató: el accidente de tren de Santiago de Compostela, los atentados de Barcelona y Cambrils, el terremoto de Haití, la muerte de Adolfo Suárez… y un largo etcétera.

Esta ocasión, en cambio, tiene algo de especial, por lo extraño de ver a Piqueras haciendo puro reporterismo. “Piensa que a Pedro, micro en mano, no le has visto muchas veces. Esto no te lo puedo confirmar, pero puede que sea su primera cobertura micro en mano. Te has encontrado a otro Pedro”.

Aunque la imagen que más ha trascendido de él en esta cobertura ha sido su incursión cerca del magma, no es la única que ha dejado. En el informativo de las 21 horas del lunes, Piqueras iba en traje negro, como señal de luto.

Pedro Piqueras vestido de negro en el informativo del pasado lunes. Telecinco

“Esto es una marca que nos impone él a todos, que es el respeto hacia el fallecido. En este caso no ha habido fallecidos pero sí gente que ha perdido su casa. El negro es el luto. Es un gesto que tiene la cadena hacia el espectador”. Esta es una de las pocas normas que Piqueras sigue a rajatabla e impone a sus reporteros. Por lo demás, “es maravilloso estar con él”.

