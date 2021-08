Abrimos la nevera de Aless Gibaja: "Intento comer sanito pero me gusta a full el chocolate, es mi droga"

Alessandro Vicente Gibaja de Blasio (Madrid, 1988), popularmente conocido como Aless Gibaja, es un influencer de éxito, DJ y cantante que ha conseguido hacer historia en el mundo de los realities y redes sociales gracias a sus famosas frases como "Hola bebés" y "El superconsejito del día". Se define como un activista contra el bullying, acumulando más de 700.000 seguidores en Instagram y se considera el Paris Hilton español. Sin duda, es uno de los personajes más queridos de la crónica social gracias a su indiscutible buen humor y simpatía.

Gibaja ha sido protagonista recientemente de un anuncio de la marca Snickers que ha sido duramente criticado por dirigentes de Podemos y asociaciones en defensa de los derechos LGTBI por defender la plumofobia, que ha sido retirado por la marca tras la polémica

El influencer ha participado en varios realities como 'Gran Hermano Vip' y 'Ven a cenar conmigo' en Telecinco, recientemente en 'Pasapalabra' de Antena 3 y en el reality 'Sola' de Mediaset. Su primera aparición en la televisión se remonta a 2014, trabajando en 'El Tea Party de Alaska y Mario', programa emitido a través de Google +.

Tras recorrer las pantallas televisivas españolas, el bloguero ha recibido varias ofertas de participación en realities fuera de España, como México y Argentina. A pesar de estar tan solicitado, el objetivo de Aless es quedarse en su tierra natal e impulsar un posible programa de televisión relacionado con las redes sociales, con la música y con los 2000, pero en una versión más renovada de la actualidad.

Después de conocer todos los "superconsejitos del día" del influencer, solo le faltaba pasarse por EL ESPAÑOL para abrir su nevera y desvelarnos los secretos y curiosidades de su alimentación, como ya han hecho Ivonne Reyes, Melani Olivares, Marta López, Celia Villalobos, Carlos Sobera, Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melyssa Pinto, Raquel Sánchez Silva, Sonsoles Ónega, Leticia Sabater o Canales Rivera.

— ¿Qué relación tiene con su nevera?

— Tengo una relación buena, estoy todo el día comiendo aunque no lo parezca. Últimamente estoy intentando comer más sanito porque yo era todo el día chocolate a full, el chocolate es mi "droga", no puedo vivir sin él, todos los días como. Poco a poco me he acostumbrado a que me guste un chocolate más fuerte, llego hasta el nivel de pureza 70, más no puedo.

— ¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

— Lo primero fruta porque me encanta hacerme 'smoothies', los amo, además les pongo yogur de chocolate, para eso yo soy muy creativo; chocolate, en todas sus formas; cereales, soy súper adicto, parezco un ratón todo el día comiendo, he salido hasta en pijama a buscarlos a una gasolinera; los frutos rojos; la Cola-Cola zero, soy adicto, me puedo tomar al día incluso siete u ocho; el té matcha, que lo camuflo con yogures de chocolate; leche, me puedo tomar un litro diario. Ahora tengo también yogures, gazpacho y kétchup.

— ¿Cuida su alimentación?

— Como de todo a todas horas. Ahora es cuando estoy empezando a comer un poquito más sano, pero ya no es por no engordar sino por mí, tienes la piel mejor, te encuentras mejor, más activo, con más fuerza... El chocolate por ejemplo es que tengo que comer sí o sí, y como coja un trocito no puedo parar. Me gusta ir cada dos o tres días al super y comprar cositas para todos los días porque si no me como todo al momento.

— ¿A qué supermercado le gusta ir?

— Me encanta Carrefour porque tiene un montón de productos, Alcampo y Mercadona. Adoro estar en los súper y cotillear y ver cosas ricas, entonces voy a muchos porque algunos tienen unas cosas y en otros no. Para mí ir al súper es como ir de shopping, me entretengo yendo a un pasillo y al otro.

— ¿Qué no compraría jamás?

— Las cosas amargas las odio, soy súper produlce. Tampoco compraría nunca panceta o tocino, no me gusta nada. Con las cortezas de cerdo me muero.

— ¿Algún capricho que se suela dar a la hora de comer?

— Muchos, me doy demasiados caprichos todos los días: cereales, galletas, postres... Osea para mí, mi plato favorito cuando salgo por ahí es el postre, sin postre es como que no has salido fuera a comer. El postre es necesario.

— ¿Le gusta cocinar?

— He aprendido con el tiempo, antes no me gustaba, pero ahora voy teniendo un poquito más de práctica, me voy haciendo mis cositas. Pero vamos "sota, caballo y rey", no es que sea aquí ahora super-Arguiñano.

— Si tuviese una cita... ¿Qué plato le cocinaría?

— Algo de pasta, yo es que soy mitad italiano y se me dan bien esos platos, algo así romántico. Haría unos espaguetis, como en la "Dama y el Vagabundo".

— ¿Cuál es el alimento o comida más rara que ha probado? ¿Cuál fue su impresión?

— En México tomé hormigas, y es verdad que no están tan malas. No me las compraría para mi nevera, pero no están malas. Me dio como asco al principio porque todas mis amigas las probaron y al final me sorprendió porque tenía un sabor como a carne.

— ¿Ha probado la sección de comida para llevar?

— Sí, pero yo prefiero si voy a comer fuera, comer fuera y socializar. Pedir la comida es para cuando hay amigos en casa, cuando estoy yo solo me preparo algo a mi gusto.

— ¿Cómo fue su experiencia en la cocina en "Ven a cenar conmigo"?

— Fue superdivertida, me encantó. Me di cuenta lo difícil que es cocinar con tiempo y con presión, que le gusten los platos a tus invitados.

— ¿A quién nominaría para que abriese su nevera?

— Nomino a Inma Soriano y a mi amiga Sara Vega.

