Abrimos la nevera de Leticia Sabater: "Iría a Mercadona... y cocinaría alitas a Sánchez y Ayuso"

Leticia Sabater (Barcelona, 1966) se dio a conocer como presentadora de programas infantiles en los 90. Apareció en televisión como chica Un, dos, tres... responda otra vez y como "Chica Hermida", pero su carrera profesional no acaba aquí.

Su popularidad aumentó presentando en Telecinco múltiples programas infantiles, seguro que alguna vez has "desayunado con alegría" junto a Leticia. Y por si fuera poco, su participación en reality shows consiguió que la audiencia se disparase a su favor en concursos como La selva de los famosos (Antena 3), ¡Mira quién baila! (TVE), Supervivientes (Telecinco) o La casa fuerte, donde fue ganadora en 2019 junto a su amiga Yola Berrocal.

La cantante Leticia Sabater explica qué productos hay en su nevera. CEDIDA

Aun teniendo un largo recorrido profesional, la presentadora decidió ponerle un toque de melodía a la vida, debutando como cantante y lanzando su primer disco en 2016 titulado La salchipapa, viralizándose en cuestión de horas.

Como podéis observar, no se puede resumir toda la carrera profesional de Leticia en cuatro párrafos, pero si podéis descubrir qué come diariamente y qué contiene su nevera gracias a una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Lo hace después de que Carlos Sobera, presentador y actor de Mediaset, Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, dos grandes del mundo de la comedia; Lydia Lozano, periodista y colaboradora del programa Sálvame; Melyssa Pinto, exconcursante de La isla de las tentaciones; Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura; y Sonsoles Ónega, presentadora de Ya es mediodía, abrieran su frigorífico a este periódico para contar qué comidas o bebidas nunca pueden faltar en sus hogares.

—¿Qué relación tiene con su nevera?

—Nunca me habían hecho esta pregunta en 50 años de mi vida. Tengo educada a la nevera, se come a las horas que yo digo y se come únicamente lo que hay en ella. Se podría decir que yo soy la jefa de mi nevera y nos soportamos mutuamente.

— ¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

—Tengo alitas de pollo (1), Coca-Cola Zero (2), donuts de chocolate (3), salsas (4)... y ya después va el chocolate negro, las hamburguesas (5), los huevos (6), cogollos de lechuga, pizza (7), mermelada (8) y sidra.

—¿Bebe sidra todos los días o en ocasiones especiales?

—La sidra yo la compagino con las alitas de pollo; la consumo cuatro veces al mes, al igual que las alitas. Normalmente, hago la compra para un mes, porque al estar sola y no tener marido, hijos ni perros... pues realmente me dura bastante tiempo.

De esta manera, me obligo a comer de todo, porque, si no, si se me acaba lo que más me gusta y voy otra vez a comprarlo, luego lo que menos me gusta no me lo tomo.

— ¿Es de las que que tiene ordenada su nevera?

—Yo tengo la nevera ordenada a mi manera. Por secciones, no. En su lugar, me acostumbro a dejar las cosas siempre en el mismo lado. Por ejemplo, el chocolate siempre va a estar en la tercera tabla a la izquierda. A lo mejor no es su sitio ideal, pero es donde yo lo tengo.

Los productos de Mercadona y Carrefour que compra Leticia Sabater. CEDIDA

De esta manera, se demuestra que una persona es de ideas fijas. Me cabrea mucho que cambien las cosas de sitio en los supermercados y no las encuentre.

—¿Qué producto en concreto nunca falta nunca en su nevera?

—En mi nevera nunca falta Coca-Cola Zero. Eso es prácticamente imposible, ¡Antes la muerte!—bromea la presentadora.

—¿Bebe todos los días Coca-Cola Zero?

—Todos los días, no puedo vivir sin Coca-Cola. Ése es mi mayor capricho, de hecho, desayuno con Coca-Cola Zero.

Leticia Sabater y una Coca-Cola Zero. CEDIDA

—¿Qué no compraría jamás para su nevera?

—Algo que no compraría jamás, aunque me guste, es el aguacate y el tocino. Me gustan mucho, pero considero que tienen demasiadas calorías. De esta manera, si no los veo en la nevera, no me los como, pero si tengo muchas ganas de ello, voy a un restaurante y me lo pido.

—Cuando estaba en Supervivientes, ¿qué alimento echaba más de menos?

—La Coca-Cola y los donuts, aunque en realidad echas todo de menos. Quizás el dulce y la comida basura. En las dos veces que he participado, me he dado cuenta de lo mismo: el cuerpo te pide ese tipo de comida.

—¿Qué supermercado prefiere para hacer la compra?

—A mí especialmente me gustan dos supermercados: Carrefour y Mercadona. Quizás para el día a día Mercadona porque sale mejor de precio y para ocasiones especiales Carrefour, que tiene más variedad.

—¿Alguna vez ha realizado la compra 'online'?

—Online no la he podido hacer porque a mi casa no llega. En cuarentena, por ejemplo, la hubiese hecho, me parece una idea maravillosa. Lo que pasa es que yo soy más de ir en persona al supermercado. Me gusta ver y elegir lo que cojo. De todas formas, es una opción muy buena para una persona que esté enferma o sea muy mayor.

—¿Cuál considera que es su plato estrella?

—Sin duda, las alitas de pollo, me vuelven loca. Yo no soy muy buena cocinera, entonces hago lo elemental, que son: huevos fritos, tortilla francesa, filetes (9) y alitas de pollo.

A mí me dices haz un lenguado y digo: '¡Dios mío, ¿cómo se hace?!'. Tengo que reconocer que como cocinera soy muy mala; no concibo perder tiempo cocinando. Cuando quiero algo rico directamente me voy a un restaurante.

Leticia Sabater es una auténtica fan de la Coca-Cola Zero. CEDIDA

—¿A qué político/a le cocinaría su plato estrella: "las alitas de pollo"?

—Partiendo de que soy apolítica, si le tuviese que preparar mis alitas de pollo a alguien sería a Pedro Sánchez y a Isabel Díaz Ayuso, que desde luego se las ha ganado en esta pandemia.

A Sánchez porque me parece uno de los políticos más guapos de la historia; me cae muy bien. Me encanta el porte que tiene y estoy segura de que le encantarían mis alitas.

A Isabel Díaz Ayuso porque creo que ha luchado mucho en esta pandemia por Madrid. Ha sacado adelante negocios que estaban en su peor momento y se ha enfrentado a mucha gente. Por eso le haría mis alitas de pollo para que las disfrutara con un buen vino (10).

—Nomine a un personaje para la siguiente nevera.

—A mí me gustaría nominar a Jesús Castro, un gran actor y bastante desconocido como persona. Me tienen enamorada sus ojos... ¡hubiese matado por tenerlos yo! —comenta la cantante con humor.

