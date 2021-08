Abrimos la nevera de Ivonne Reyes: "Me conozco todos los supermercados y voy variando"

Ivonne Reyes (Venezuela, 1967) es uno de los rostros femeninos más reconocidos de la televisión española en los años 90. Comenzó su andadura como azafata en el concurso 'El precio justo', presentado por Joaquín Prat, uno de los programas que más fama le otorgó y el primero de todos los que vinieron después. Participó en 'La noche prohibida' y 'El Gran Juego de la Oca', en series como '¿Quién da la vez?' y 'La Verdad de Laura' o, recientemente, en 'Pasapalabra' de Antena 3.

A pesar de su largo recorrido profesional, se ha mantenido en todo momento muy ligada a su familia, en especial a su hijo Alejandro Reyes Torres, a quien fue a defender el pasado verano al plató de 'Supervivientes'.

Por si fuera poco, la actriz tiene varios proyectos en mente. Por un lado, está pendiente de rodar en España una película a finales de 2021 que tratará un tema tan delicado como es la violencia de género. Además, va a lanzar un libro sobre la comunicación a través de la seducción, las herramientas del 'coaching' e infinidad de ideas que transmitirá desde su propia experiencia.

Ivonne Reyes

—¿Qué relación tiene con su nevera?

—Con mi nevera tengo buena relación. Tengo lo que me puede ayudar a mantenerme con energía, sobre todo cuando una ha salido de una enfermedad. La relación no debería ser solo con la nevera sino con la cocina en general, deberíamos ser más conscientes de lo que tenemos en ella para cuidar de nuestra salud.

Pasé por una sepsis en octubre, que es una infección por todos los órganos. Eso me hizo ver que, al abrir la nevera, tengo que tener cosas que nos ayuden a subir las defensas como la fruta, aguacates...

Ivonne Reyes nos enseña su nevera

—¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

—Salmón, que es importante para subir la vitamina B12 y me lo recomendó el médico; carne, para hacer hamburguesas caseras junto a mi hijo; yogures naturales, que son importantísimos para mantener bien los probióticos del estómago; tampoco falta nunca la gelatina, ensalada, huevos, atún, queso fresco, fruta y zumo de naranja.

—¿Bebe leche?

—La leche me apasiona, pero desnatada o semidesnatada porque la leche de España es muy fuerte y te puede sentar mal. Tomo la leche con café. Aunque, a veces, cojo un trozo de pan y lo mojo en leche fría.

—¿Cómo ha variado su dieta a lo largo de los años?

—La verdad es que siempre he sido bastante consciente con la comida, lo traigo desde Miami. No me gusta comer de todo, pero tampoco soy una persona que haga dieta. Por ejemplo, no puedo comer con pan; solo si es casero, que ese me encanta.

Ha cambiado mi alimentación en el hecho de meter mucha más fruta: los frutos rojos, los arándanos 'blueberry' o las cerezas. También me encanta tener zumo de naranja fresquito para desayunar en verano... En cambio, las bebidas gaseosas no me gustan, no suelo tenerlas.

—¿Y las bebidas alcohólicas? ¿Le gustan?

El vino blanco. Siempre tengo una botellita. La pongo a enfriar y me gusta tomarme una copita antes de salir a cenar. Algunos me van a matar (bromea), pero me encanta el vino blanco con hielo, así lo rebaja un poco.

Ivonne Reyes

—¿Qué capricho se suele dar?

Me encanta una buena mariscada. Si tenemos tiempo la hacemos en casa, pero me gusta más salir a comerla fuera. Yo no soy experta cocinando marisco, soy una experta comiéndolo.

—¿Qué producto no compraría jamás?

—No me llama nada la atención los hígados, el ajo, la trufa...

—¿A qué supermercado suele ir? ¿Tiene alguno en concreto?

—Depende. Normalmente voy variando. Me gustan los que tienen muchos sectores de comida ligera, los que son grandes. La verdad es que me conozco todos los supermercados: Mercadona, Dia, Covirán...

—¿Le gusta cocinar?

Me encanta, lo que no tengo es el tiempo. Antes cocinaba mucho y toda mi familia me lo recuerda. Eso sí, no me gusta que nadie meta la mano en la cocina, yo voy inventando. Me gusta hacer una buena lasaña o un queso relleno con carne.

—¿Cómo aprendió?

—Estudié con 15 años repostería y cocina con mi madre. Por otro lado, en casa siempre estábamos todos cocinando. Hemos ido aprendiendo poco a poco.

—¿Algún plato típico de Venezuela que eches de menos y cocines de vez en cuando?

—Las arepas, que las hago tostadas y el pabellón criollo.

—¿A quién nominaría para que abriese su nevera?

—Nomino a Aless Gibaja o a Jesús Vázquez.

