Abrimos la nevera de Josema Yuste con sus 10 productos: "Soy de Mercadona, Hipercor..."

Una persona feliz tiene, seguro, dos cosas al menos: un estómago lleno y una sonrisa. Josema Yuste (1954) ha cosechado bastantes éxitos a lo largo de su carrera como cómico, en la que siempre le ha acompañado una buena alimentación y, sobre todo, mucho sentido del humor. Su pareja con Millán Salcedo será recordada en los anales de la historia: Martes y trece.

Yuste se considera un vegano que come de todo. No bebe, aunque a mediodía se toma una cerveza (1) con sus frutos secos. Si algo no falta en su nevera es la fruta. Aunque encontremos peras, aguacates (2) a simple vista, lo fundamental son los plátanos. Eso sí, si te lo llevas a una isla desierta, tiene claro su menú para toda la vida: gazpacho y huevos fritos.

Con Josema Yuste en la obra 'Se infiel y no mires con quién'. Gtres

—Tiene usted pinta de ser de los que le gusta comer...

—Yo me considero un vegano que come de todo (risas). Es decir, me encantan la fruta y la verdura y la fruta por encima de cualquier otra cosa, pero me como carne, huevos y leche también, claro, como de todo. Pero la fruta y la verdura son mi pasión. Y los platos de cuchara. Lentejas, cocido... Todo esto me vuelve loco.

—¿Cuál es su plato favorito dentro de 'cuchareo'?

—Las lentejas, sin duda. Me encantan. Me gustan con mucha verdura y muy historiado: con choricito, con verduras...

—De vegano, poco.

—A ver, soy vegano en el sentido de que me encantan la fruta y la verdura, pero como de todo.

—¿Mantiene una dieta equilibrada?

—Yo creo que sí. Quizás lo que menos tomo y es lo que menos me gusta es el típico tocho de carne. Es decir: chuletón, solomillo, entrecot, filete... Ese mundo de la carne vuelta y vuelta no me hace gracia. Si hay que comérselo, para adelante, pero no me gusta en demasía. Prefiero la carne guisada, un filete ruso, una carne picada, unas albóndigas. Me gusta más mucho eso que la carne a la brasa y a la piedra. De parrillada poco. Puedo vivir sin eso.

—¿Qué relación tiene con la nevera?

—La verdad es que no suelo ir mucho. No tengo ansiedad. No, no, no. La verdad es que tengo mis cosas, como cualquiera, pero no voy a la never a ver qué pico. Soy muy ordenado a la hora de comer. Soy de comer 5 veces al día. Quiero decir: desayuno bien, a medio día me tomo mis frutos secos con una cañita, como, meriendo y ceno. Para mí la merienda es muy importante. Soy una persona con la tensión un poco baja y si no como algo me da un pelín de pájara. Tengo que tomarme media tarde un descafeinado con leche y una tostada con aceite y tomate o mantequilla y mermelada, quiero decir. No pasa nada. Y luego, cenas muy ligeras. Tiro mucho de consomé. Las sopas me encantan de noche.

—Esto es por cuidar la salud o porque eres una persona ordenada.

—Yo te diría un poco de todo. Primero por cuidarme, prefiero estar bien que no jodido. La alimentación digiere en gran medida. Te hace sentirte mejor comerte unas lentejas con verduras que no unas lentejas con tocino, panceta a lo bestia... Te sienta mejor. Está más rico lo otro, sin duda, pero sienta mejor lo primero. Trato de hacer cenas muy ligeras y todo muy suave. Tortilla con un tomate al lado o una tosta con sardinillas, con atún y tal. Y procuro cenar pronto. Que pasen entre hora y media y dos horas antes de irme a la cama. Un poco por salud y un poco porque me gusta. A mí el mundo de la grasa no me sienta bien. Tengo una hernia de hiato desde hace años y no me sienta bien.

—¿Eres fiel a algún supermercado?

—La frutería es de un buen amigo mío, Miguel Delgado. Es un tío estupendo, maravilloso, tiene un puesto magnífico en Merca Madrid y me abastece de fruta y verdura. Cada 10 o 12 días le hago un pedido y me lo trae a casa. Yo doy mucha importancia al desayuno. Me emociona. Me encanta levantarme y pensar en el desayuno. Y eso que no soy un gran comedor, que yo enseguida me lleno, pero disfruto mucho un buen plato de fruta cortada, que siempre tengo en mi nevera. Fruta de temporada cortada a la que añado un plátano diario porque según me levanto me voy a hacer deporte. Y al resto no le soy fiel a ninguno. Voy a Mercadona, Hipercor, Ahorramás... Depende de donde nos pilles, vamos a ese sitio.

—¿Haces deporte en ayuno?

—No, desayuno antes. Mi desayuno es fruta cortada de temporada. Ahora piña, pera, melón, lo que sea y un plátano. En invierno: naranja, pera, manzana... Y un plátano. Siempre un plátano. Siempre hay como cuatro frutas y el plátano. Luego un zumo de manzana porque me gusta y me sienta bien. La naranja por ejemplo me la como en fruta, no en zumo, porque no me sienta bien. Y luego también tomo zumos de frutos rojos. Luego, pan tostado con aguacate y un poquito de aceite. Lo unto en el pan y ya si me apuras, un par de lonchitas de pavo y lo rematas.

—¿Lo que tiene ahí es salmorejo o gazpacho?

—Si a mí me dejas en una isla desierta y me dices que elija un menú para siempre, me quedo con el gazpacho. El menú, de lo que no me canso, es gazpacho (3) y un huevo frito (4). No me cansa y podría tomar tres meses seguidos gazpacho y huevos fritos. No me cansa. Me encanta.

—¿Veo mayonesa por ahí? ¿Le gustan las salsas?

—La mayonesa (5) es de mi mujer (risas). Llevamos una dieta bastante diferente los dos porque a ella le gusta mucho el tema del bocata y el sándwich. Yo, por el contrario, no. Yo soy más de plato, de mucho cuchareo y nada de bocadillos. Lo que no quita que un buen bocadillo bien hecho para el fútbol es estupendo. Pero no soy muy de bocata habitualmente.

Josema Yuste y María José en la boda de uno de sus hijos. Gtres.

—¿Estoy viendo lácteos? Ahí no me equivoco, ¿o no es suyo?

—Sí, es desnatada, pero leche (6) fresca. A veces también es semi sin lactosa, porque por la hernia hay algunas cosas que no me sientan bien. Para mí el yogur, por ejemplo, es mi postre de diario. A mediodía, nunca tomo fruta después de comer. Después de comer y de cenar me tomo el yogur batido cero cero.

—Lo que sí he visto que le gusta es la cerveza, ¿eh?

—Sí, sí, al mediodía me gusta tomarme mi cervecita con mi puñado de frutos secos. Porque me gusta y porque son muy buenos: tiene mucho cinc, mucho potasio y es un elemento muy bueno. El único alcohol que bebo es una cerveza. No bebo nada de alcohol.

—¿Ni siquiera un vinito de vez en cuando?

—Nada, nada. Sólo tomo cerveza. Y no me hincho, me tomo una cañita. Tomo la cerveza por el tema de hernia de hiato. Me la descubrieron hace 35 años y estoy medicado, que no operado. El médico me dijo: "Como te conozco muy bien, si te cuidas y ayudas a la medicación no tendremos que operarte. Tendremos que operarte cuando empieces a beber alcohol, a hacer el chorra, a acostarte tarde...". Entonces yo ayudo a la medicación. No tomo alcohol, ni grasas saturadas, ceno pronto y le hago caso. Así que con la pastillita, no hay problemas. Si algún día me encuentro mal pues me tomo un Almax. Pero normalmente tengo problemas. Eso sí lo hago por salud. Obviamente, en algún momento de mi vida me he tomado una copa, pero el alcohol es lo que peor me sienta. El alcohol me mata. Yo bebo vino y la sensación en mi estómago es de quemazón. Entonces, si en algún momento lo he hecho pues vale, pero no me compensa. Sin embargo, la cerveza, no me hace efecto, no me hace daño.

—¿Es de los que compran pan a diario o lo congela?

—A menudo tengo los panes redonditos de Andalucía, de la zona de Málaga y Sevilla, que son blanquitos redonditos...

—...¿Molletes?

—Correcto, molletes. Los compro en Mercadona y los congelo. Pero soy de los que voy habitualmente a comprar a diario, a una panadería que tengo aquí cerquita y que tienen pan de masa madre. Tengo un pan a diario y tal. Lo que no me gusta es el pan de molde ni me ha gustado nunca.

—¿Y café?

—Sí, sí, el café sí. El té no. No soy de los cafeteros que se beben 8 cafés al día, pero me tomo uno por la mañana siempre, con leche, y otro, cortado, después de comer. Ese es todo el café que tomo. Luego, a media tarde suelo tomar un descafeinado con la tostada, o tostada sin él. Este último descafeinado porque si no me quita el sueño. Yo duermo bien, pero como me tome un café o una cocacola (que no consumo) me altera el sueño. No bebo bebidas con gas. El gas es fatal para la hernia. Por eso escancio la cerveza, como la sidra. No quita que no me tome un día una cocacola, pero no suelo.

—¿Qué producto no compraría nunca en un supermercado?

Nunca jamás compraría bollería industrial. Eso no quita que un día me lo tome, pero rara vez. El bollycao, los tigretones... De cosas que vienen plastificadas huyo mucho. De otra cosa que suelo huir es de los snacks, aunque consuma frutos secos. Pero todo lo que es en bolsa, tipo fritos, maíz, gusanitos y todo eso, cero.

—Bueno, bueno, yo ahí veo chocolate...

Ahí me has dado en el punto débil. A veces me tomo un trocito con el café y a veces en la cena otro trocito. Pero a mediodía, siempre un trocito. Tengo el chocolate (7) en la nevera siempre. La caja verde contiene los bombones belgas. Y luego están las pastillitas de chocolate 72% en la puerta. Siempre hay chocolate. Me gusta el chocolate negro, si no hay me lo tomo con leche, pero lo prefiero negro, más allá del 70%.

—¿He visto también jamón?

—Sí, un buen embutido siempre tengo. Tengo jamón (8) siempre y pavo. Pavo porque es un embutido suave, no tiene mucha grasa, es fácil de tomar y luego siempre tengo el jamón ibérico al vacío. Para un bocadillo o una cena de picoteo siempre está ahí.

—Me gusta su nevera. ¿Es ordenado en general?

—Sí, soy ordenado para todo. Si hay algo en desorden, me lío. Me gustan las cosas en su sitio, porque si cambio algo, desaparece. No llega a ser un toc, no es patológico, ni de escuadra y cartabón, pero es dejarlo todo en el mismo sitio por lo que pueda ocurrir.

—¿Se ha sentido estafado con algo que ha comprado alguna vez?

—Ahora mismo que recuerde no. He alucinado con productos carísimos en el 'Club del gourmet' de El Corte Inglés. Fue hace año y medio. Estaba buscando algo, que ahora mismo no recuerdo, y había unas botellas de agua mineral por donde yo miraba. Yo no buscaba agua, era otra cosa. Pero esto estaba ahí. Era una botella cuyo nombre estaba escrito como con cristales de Swarovski y la botella de agua de un litro valía 49.99 euros. Vamos, 50 euros. El agua era increíble, un litro de agua mineral sin gas, 50 euros. Que leías la etiqueta y tenía oxígeno de no sé qué, venía de un manantial de Portugal que sólo hay 10.000 litros al año y todo lo que quieras, pero agua mineral sin gas: 50 pavos.

Josema Yuste, a la izquierda, y Pepe Viyuela.

—¿Qué recomendaría a los consumidores?

—Recomiendo que coman equilibrado, variado y sano. Cada uno que elija lo que quiera comer, cada uno puede ser lo que quiera. Pero si comes variado no te sueles equivocar. Sobre todo hay que evitar tomar vitaminas. Esto que hay de no, yo me tomo un complejo vitamínico... Es un error y te vas a una vitaminosis peligrosísima. Si haces dieta variada tienes de todo y no necesitas nada. Lo mejor es una dieta variada y cada día hay que tomar fruta, verdura y hortalizas que es lo que nos mantiene vivos y nos refresca.

—¿Le gusta cocinar?

—Me gusta cocinar, pero no lo hago habitualmente. Lo que más me gusta de todo es prepararme yo el desayuno. Es la comida del día que más disfruto. Platos preparados procuro que no. No, no, no... No. Hombre, a ver, a veces ves la paella preparada en la panadería y dices uy qué rico. Pero no, no, no. Platos preparados no.

—¿Alguna nominación sobre para ser el siguiente en pasar esta entrevista?

—Pues a mí me gustaría saber qué tiene en la nevera Gabino Diego. Tenemos un proyecto de futuro los dos y me gustaría saber qué tiene en la nevera. Le gusta comer y como vive más o menos solo, pues me gustaría saber qué come. También me gustaría saber sobre Flo, que le gusta comer y cocina bien. Bueno, en realidad ya he leído cómo tiene la nevera. Pero siempre es una buena opción.

Josema Yuste es un hombre que cuida su alimentación. Su hernia de hiato lo pone en apuros de vez en cuando. La naranja (9), por ejemplo, sólo la toma en fruta y no en zumo, porque le da acidez. Y aunque la leche la toma desnatada o sin lactosa, no perdona su yogurt (10) de postre. Eso sí, la hernia de hiato nunca le ha supuesto un impedimento, y tampoco en esta entrevista, para mantener su buen sentido del humor.

