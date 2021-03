¿Quieres conocer una receta de flan de queso casera sin horno, típico de España? Pues estás de suerte, porque la que te ofrecemos a continuación es muy sencilla de preparar, está deliciosa y se hace con muy pocos ingredientes. Además, no necesitarás huevos ni horno.

Cuando pruebes este flan de queso, comprobarás que su sabor es suave y su textura cremosa, por lo que el resultado sería algo intermedio entre una tarta de queso y un flan. Pero mejor que seguir hablando de ella, pasamos con la explicación de cómo hacer flan de queso sin horno. ¡Te encantará!

Receta de flan de queso casera sin horno

Ingredientes:

500 ml de leche

500 ml de nata

500 gramos de queso marcarpone

2 sobre de cuajada en polvo

180 gramos de azúcar

Para el caramelo:

200 gramos de azúcar

3 o 4 cucharadas de agua

Unas gotas de zumo de limón

Cómo hacer flan de queso sin horno:

1. Lo primero que haremos será preparar el caramelo. Para ello, pon el azúcar indicado en un cazo con el agua y el zumo de limón. Deja que se cocine a fuego medio-fuerte sin remover, pero estate atento para evitar que se queme. Si lo consideras necesario, puedes mover de vez en cuando el cazo por el asa. Cuando el azúcar esté líquido y el caramelo adquiera un tono dorado, apártalo del fuego y repártelo por el fondo y paredes del molde o moldes en que vayas a presentar el flan de queso.

2. Después, vierte la leche en un bol junto con la nata, la cuajada, el queso y el azúcar. Mézclalo todo muy bien con la batidora a potencia baja hasta que se integren los ingredientes y quede una mezcla homogénea.

3. A continuación, pon esta mezcla en una olla a fuego suave. Remueve con unas varillas de forma constante para que no se nos pegue el flan de queso ni aparezcan grumos. No apartes la cazuela del fuego hasta el momento justo en que la mezcla vaya a comenzar a hervir.

4. Por último, vierte esta receta de flan de queso casera sin horno en el molde o moldes caramelizados poco a poco y con cuidado para no mezclar el flan con el caramelo. Deja entibiar a temperatura ambiente y, cuando se haya enfriado un poco, introdúcelo en el frigorífico al menos dos horas para que cuaje. Desmóldalo antes de servir con mucho cuidado y decora al gusto tu flan de queso. ¡Delicioso!

Consejos para hacer flan de queso sin horno

Para conseguir que todos los ingredientes se disuelvan bien, lo ideal es que estén a temperatura ambiente, así que recuerda sacarlos del frigorífico un poco antes de comenzar a preparar el flan de queso.

Como ocurre con casi todos los postres que no necesitan horno, esta receta de flan de queso casera sin horno gana mucho cuando reposa de un día para otro. Por lo tanto, te recomendamos prepararlo un día antes y dejarlo reposar en la nevera hasta el día siguiente.

Flan de queso crema con huevo

Hacer flan de queso sin horno es muy sencillo, por lo que podrás prepararlo tú mismo en la comodidad de tu hogar. Y lo mejor de todo es que te llevará muy poco tiempo y encantará a todos tus comensales. Solo que en este caso vamos a utilizar huevo, pero tampoco requiere horneado. Prepara los ingredientes y ponte manos a la obra, ¡comenzamos!

Tiempo: 2 horas

Dificultad: baja

Ingredientes:

200 gramos de queso crema para untar tipo Philadelphia

250 ml de leche

1 sobre de cuajada

1 huevo

180 gramos de azúcar

Caramelo líquido

Elaboración del flan de queso:

1. En primer lugar, debes tener preparado el caramelo líquido. Para ello, puedes utilizar uno comercial y no complicarte la vida, o puedes hacerlo tú mismo sin apenas esfuerzo. Solo necesitas poner un poco de agua en un cazo con 80 gramos de azúcar y seguir las indicaciones de la receta anterior.

2. Cuando tengas el caramelo listo, cubre el fondo del recipiente o moldes donde vayas a preparar el flan de queso con él. Recuerda que como no tendrás que hornear el flan, podrás usar cualquier molde.

3. Por otro lado, vierte la leche en una olla pequeña y ponla a fuego medio. A continuación, añade el queso crema, los 100 gramos de azúcar restantes y el huevo, y mezcla hasta que consigas una mezcla homogénea. Si quieres hacer flan de queso sin horno con esta receta y descubres que no tienes queso crema, debes saber que puedes prepararlo de forma casera.

4. Una vez que la mezcla vaya a comenzar a hervir, añade también la cuajada en polvo. Si quieres que se disuelva mejor, puedes deshacerla previamente con un poco de leche fría. En cualquier caso, cuando añadas la cuajada a la olla no debes dejar de remover con unas varillas manuales para que no aparezcan grumos en tu flan de queso.

5. El resto de la receta es muy similar a la anterior. Vierte la mezcla en el molde o moldes individuales que has cubierto con el caramelo y deja que se enfríe un poco antes de meterlo al frigorífico. Debes enfriarlo durante 2 horas como mínimo, pero no lo saques antes o esta receta de flan de queso casera sin horno no adquirirá la consistencia adecuada y se destrozará al desmoldarlo.

6. Por último, solo te queda desmoldar el flan de queso cuando esté bien cuajado para disfrutar de su sabor y textura. Ya no tienes excusas para hacer flan de queso sin horno, así que ponte manos a la obra y… ¡Buen provecho!

También te puede interesar...