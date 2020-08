Hoy vamos a preparar una receta típica americana, un brownie de chocolate. El brownie en España es un bizcocho compacto y dulce de color marrón (de ahí su nombre de "brownie"). Hay muchos tipos de brownies pero hoy os traemos la auténtica receta americana, el brownie de chocolate con nueces.

El brownie es uno de los postres más ricos y sencillos de elaborar, pues se trata de una alternativa rápida que siempre gusta a todo el mundo, sobre todo si los servimos calientes y acompañados de helado, crema, nata, sirope… Así que te sorprenderá saber que puedes hacer brownie de chocolate sin horno.

Lo habitual es que se elaboren en el horno, pero es posible hacerlos sin usar este electrodoméstico con la única ayuda de un microondas, o incluso una sartén. Toma nota de cómo hacer brownies sin horno con estas recetas. ¡Te sorprenderán!

Receta de brownie de chocolate sin horno

En primer lugar, te mostramos la receta para elaborar brownie sin horno utilizando un microondas. Después, te enseñaremos también cómo elaborar brownie en sartén.

Tiempo de elaboración: 30 minutos

Dificultad: baja

Ingredientes:

150 g de chocolate negro para fundir

1/2 taza de azúcar moreno o blanco

130 g de mantequilla

3/4 de taza de harina sin levadura

3 huevos

1 cucharada de cacao en polvo

2 cucharadas de leche

1 cucharadita de levadura

Pasos a seguir:

Para comenzar a elaborar nuestro brownie de chocolate sin horno, trocea el chocolate y mézclalo con la mantequilla. Debes fundir ambos ingredientes, así que puedes hacerlo usando el microondas a potencia media durante un minuto y después ir sumando 10 segundos más hasta que esté bien derretido, en un cazo con el fuego al mínimo o al baño María. Hazlo despacio o el chocolate se quemará y echarás a perder el postre.



A continuación, añade los huevos en un bol y bate de forma enérgica. Incorpora la harina tamizada, el azúcar, la cucharada de cacao en polvo y la levadura. Mezcla todo muy bien con movimientos envolventes hasta conseguir una mezcla homogénea. Después, agrega la mezcla de chocolate y mantequilla y remueve. ¡Ya tienes lista la masa de tu brownie sin horno!



Unta la base y las paredes de un molde apto para el microondas con harina y mantequilla para evitar que se pegue y agrega la masa. Introduce el molde en el microondas a 750W de potencia durante cinco minutos sin interrumpir la cocción.



Una vez transcurrido este tiempo, abre e introduce un cuchillo en el centro del postre para comprobar si tu brownie de chocolate sin horno está listo. Si sale limpio, estará listo, en caso contrario, déjalo durante dos minutos más y sigue comprobando hasta que esté hecho por completo.



Ahora que sabes lo fácil que es elaborar brownie sin horno, puedes ponerte manos a la obra. Solo debes dejar que se enfríe antes de cortarlo y servir acompañado de nata montada, crema, helado o lo que más te guste.

Cómo hacer brownie en sartén

Si no dispones de horno ni microondas, o no eres partidario de su uso, te alegrará saber que también puedes hacer brownie en sartén. Además, es mucho más fácil de elaborar y tardarás menos tiempo que con el horno, con un resultado tan delicioso que no podrás esperar a que se enfríe.

Con esta receta de brownie en sartén conseguirás un resultado espectacular, con la superficie ligeramente crujiente y el interior húmedo y esponjoso. Toma nota y asegúrate de que la sartén sea antiadherente.

Lo único que debes tener en cuenta es que tendrás que ir probando la temperatura para que no se queme, ya que puede variar según el material de la sartén o el tipo de fuego. Verás que hacer el brownie en sartén es prácticamente lo mismo que hacer una tortilla, así que vamos con la receta de este brownie sin horno con chocolate y nueces.

Ingredientes para una sartén de 18-20 cm de diámetro:

100 g de chocolate negro para fundir

70 g de mantequilla y un poco más para engrasar el molde

2 huevos grandes

25 g de azúcar moreno

25 g de azúcar blanca

100 g de harina

20 g de nueces

Elaboración:

Coloca en un cuenco el chocolate y la mantequilla, ambos troceados, y derrítelos en el microondas o al baño María. Recuerda no fundirlos por completo, cuando ambos ingredientes estén blandos retíralo, con el propio calor se terminarán de fundir. Mezcla bien hasta que consigas una crema fina y homogénea.



Por otro lado, bate los huevos con los dos tipos de azúcar e incorpóralos al chocolate cuando estén bien batidos. Después, añade la harina tamizada y mezcla bien antes de añadir las nueces troceadas.



A continuación, unta una sartén antiadherente con un poco de mantequilla y vierte la masa del brownie sin horno. Pon la sartén al fuego a temperatura media baja, si es vitrocerámica entre el tres y el cinco, tapa la sartén y cuece durante 10 o 15 minutos o hasta que la preparación esté hecha un bloque, como una tortilla de patatas antes de darle la vuelta.



Es el turno de engrasar un plato con un poco de mantequilla fundida para dar la vuelta al brownie en sartén, así no se pegará. Una vez en el plato, como si de una tortilla se tratase, vuelve a incorporarla a la sartén por el lado que esté sin hacer. Vuelve a tapar la sartén y cuece esta vez unos cinco o siete minutos. Recuerda que el brownie de chocolate sin horno debe quedar muy jugoso en su interior, así que no lo cocines en exceso.



Por último, solo nos queda la presentación del brownie en sartén, que podrás decorar con un poco de sirope de chocolate, azúcar glas, cacao en polvo, un poco de helado o nata… Además, se puede tomar templado o frío, pues en ambos casos está exquisito. ¡Anímate a probarlo!

