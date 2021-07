Abrimos la nevera de Marta López, pareja de Kiko Matamoros: "Soy de los yogures de Mercadona"

Marta López Álamo (Granada, 15 de febrero de 1997) es modelo e influencer española, reconocida por participar en el certamen de belleza español Miss Mundo España y ganadora de Miss Jaén 2019. Gracias a su espontaneidad, naturalidad y afabilidad, la modelo logró conquistar el corazón del colaborador de televisión Kiko Matamoros, quien comparte sus días en el lujoso hogar que han decidido crear entre ambos.

La andaluza cuenta con una carrera profesional en el mundo de las pasarelas que va en constante aumento, siempre en busca de nuevos proyectos que le permitan desarrollarse tanto a nivel profesional como personal. Y es que la joven es mucho más que "la novia de", así se puede comprobar en sus redes sociales, con más de 252 mil seguidores y un canal propio de Mtmad donde cuenta su día a día a los espectadores.

A su trayectoria como modelo añadimos el sumo cuidado en la alimentación que Marta López mantiene diariamente, desvelando a EL ESPAÑOL sus tips más secretos y los alimentos que guarda en su nevera, como ya han hecho Melani Olivares, Celia Villalobos, Carlos Sobera, Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melissa Pinto, Florentino Fernández (Flo), Raquel Sánchez Silva, Sonsoles Ónega, Leticia Sabater o Canales Rivera.

— ¿Qué relación tiene con su nevera?

— Mi nevera es mi fuente de energía y salud. Yo tengo una relación con la comida maravillosa gracias a Dios tras haber superado mi problema (TCA) y ahora mismo para mí la nevera es sinónimo de salud, energía y de bienestar personal.

— ¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

— Productos frescos, pescado crudo, frutas, verduras, agua con limón... ¡Me encanta infusionar agua con limón! Básicamente productos frescos, y huevos, nunca pueden faltar huevos ni claras en la nevera.

— ¿Qué no compraría jamás?

Productos procesados o con azúcares añadidos. Yo la verdad que soy muy fiel a la Ley del 80/20, consumo algunos productos procesados pero siempre sin azúcar. Lo que nunca compraría por ejemplo son productos como las magdalenas de los supermercados o cualquier cosa que tenga azúcar. No suelo consumir ninguno de estos alimentos.

Marta López Álamo debutando como modelo

— En las redes sociales explica que practicas el ayuno intermitente... ¿A la hora de ir a hacer la compra no piensas en comprar cosas típicas del desayuno? ¿Cómo es el ayuno?

— No, yo la primera comida que hago suele ser entre las doce y las tres de la tarde. Dependiendo de la comida que haya hecho el día anterior y la hora, rompo el ayuno con una comida dulce o salada, lo que me apetezca en ese momento. Al final, cuando tú tienes un estilo de vida como el que tengo yo, la comida no es desayuno, comida, merienda y cena, sino comida 1, comida 2, comida 3...

Entonces la comida 1 para mí puede ser dulce o salada como he comentado antes. Normalmente, es salada porque es lo que más me apetece y dejo el dulce más para por la tarde/noche, pero siempre cosas saludables.

— ¿Es difícil convivir con una persona que no lo realiza? ¿Lo pone más fácil o más difícil?

— Para nada, Kiko tampoco desayuna, se toma su batido de proteínas y luego ya come directamente conmigo. No hace ayuno pero tampoco desayuna como una persona que lo hace con tostadas, por ejemplo.

— ¿Qué capricho se suele dar?

— Intento dejar los caprichos para el fin de semana... pero si hay algún evento entre semana sí que me permito el capricho que quiero y luego ya al día siguiente reduzco la cantidad de comida que ingiero o me limito un poco más.

Pero de normal lo dejo para el fin de semana y me encanta todo tipo de comida, me encanta comer. Tanto en el restaurante unos huevos con patatas fritas y jamón hasta una hamburguesa, una pizza... etc.

Marta López Álamo

— ¿Ha cambiado su alimentación desde que fue miss Jaén en 2019 hasta la actualidad?

— No, siempre me ha gustado comer sano y en mi casa siempre se ha comido así. Entonces el ser modelo no ha variado mi forma de alimentarme, simplemente a mí me gusta cuidarme y verme bien independientemente de mi trabajo.

— ¿A qué supermercado suele ir? ¿Tiene alguno en concreto?

— Mercadona. Me gustan muchísimo los yogures de proteínas y la variedad de productos que tienen. La verdad que la calidad/precio es la mejor y encima puedo hacer la compra online.

— ¿Suele comprar comida para llevar?

— Sí. Suelo colaborar con un montón de restaurantes y pido mucha comida para llevar. Por lo general me pido poke, sushi... me encanta la comida cruda, y luego ya el fin de semana comida basura.

— ¿Qué llevaría su cena perfecta?

— Mi cena perfecta siempre tiene que llevar proteína (huevo, pescado, tofu...) y verduras. Si en el día no he consumido los hidratos de carbono correspondientes pues los consumo ahí, al igual que las grasas insaturadas. Me gusta cuidarme, es un estilo de mi vida, para mí no es ningún sacrificio. Me siento bien cuando como y me gusta disfrutar de la comida que me permito cuando me doy un capricho.

— ¿Le gusta cocinar?

— Tengo sentimientos encontrados con la cocina. No cocino mucho porque sé que si cocinase y le cogiese el gustillo... estaría todo el día cocinando y al final acabaría comiéndome los platos porque odio tirar la comida. Además, como vamos a comer a muchos restaurantes aprovecho para pedirme los platos más elaborados o complicados.

— ¿A quién nominaría para que abriese su nevera?

— A mi amiga Fiama, de la Isla De Las Tentaciones, o a Violeta Mangriñán.

