Abrimos la nevera de Dani Fernández: "Mercadona es de mis supermercados tops"

Daniel Fernández Delgado (Alcázar de San Juan, 1991) conocido profesionalmente como Dani Fernández, lleva todo el verano poniendo banda sonora a media España. Aunque, en realidad, lleva mucho tiempo en la música. Con sólo 14 años fue escogido para representar a España en el Festival de Eurovisión Junior, obteniendo el cuarto puesto y dejando al público con la boca abierta. Su nombre se llenó de fuerza cuando formó en 2009 junto con cuatro integrantes más el grupo "Auryn", arrasando por todo el país y recibiendo diversos premios como el mejor grupo español o el mejor álbum nacional. Pero como todo en esta vida, lo bueno dura poco, y su trayectoria se paró en 2016 cuando anunciaron a través de un comunicado oficial su separación, rompiendo la ilusión de miles de fans.

Pero Dani no se quedó ahí, decidió emprender su propio proyecto en solitario, y no le ha ido nada mal, ha ganado varios premios como los de "Mejor artista español" en los MTV Europe Music Awards, "Premio Cadena Dial" o los Premios Dial, "Mejor Artista Revelación" en los Premios 40 Principales o el "Disco del Año" de TVE. Y esto no ha hecho nada más que empezar, solo hace falta ver el éxito de su última canción, "Clima Tropical", con más de 2 millones de visualizaciones.

Y como el cantante está lleno de sorpresas y ambiciones, últimamente ha lanzado su nuevo single "Frío", que sin duda será la canción que acompañe esas largas noches de sofá y manta, o de amigos y fiesta, quién sabe. "Creemos que es un tema que nos dejará en el lugar que venimos buscando desde hace tiempo, es muy especial para mí", comenta Dani.

Después de su trayectoria, premios y nuevos lanzamientos, al cantante Dani Fernández solo le faltaba pasarse por EL ESPAÑOL para abrir su nevera y desvelarnos cómo cuida su alimentación entre concierto y concierto, como ya lo han hecho Aless Gibaja, Ivonne Reyes, Melani Olivares, Marta López, Celia Villalobos, Carlos Sobera, Florentino Fernández (Flo), Joaquín Reyes, Lydia Lozano, Melyssa Pinto, Raquel Sánchez Silva, Sonsoles Ónega, Leticia Sabater o Canales Rivera.

— ¿Qué relación tiene con su nevera?

— La verdad que no tengo mucha. Con el trabajo siempre estoy fuera, entonces me ve poco, pero siempre tengo cositas.

— ¿Qué 10 productos no faltan nunca en su nevera?

— Siempre intento comprar cosas sanas, intento evitar las pizzas, la cerveza... pero al final acaba entrando algo de eso a la nevera. Por lo general suelo tener pasta y bastante verdura. Con el trabajo que tengo y el día a día pues acabo pidiendo fuera o compro comida rápida.

— Cuando va de gira... ¿Es difícil cuidar la alimentación?

— La verdad que es complicado. Si es cierto que cuando pides algo o vas a un restaurante tienes un poco de todo para elegir, pero al fin y al cabo si estás haciendo una dieta y tienes a 10 personas comiendo otra cosa pues se hace difícil.

— ¿A qué supermercado le gusta ir?

— Normalmente, Mercadona es de mis supermercados "tops". También depende mucho de la zona donde me encuentre, últimamente me he mudado tres veces, entonces varía un poco. Mercadona es donde suelo ir porque el aparcamiento viene muy bien para no ir por Madrid con la compra cargado.

— ¿Qué no compraría jamás?

— Habrá gente que me mate, pero odio los tomates y el pimiento, sus texturas me dan angustia.

— De origen manchego... ¿Echa de menos algún plato de allí?

— El gazpacho de mi abuela y de mi madre. Aunque no es de mi tierra como tal, pero mi madre es manchega y es el plato que más se hace en casa. El vino de mi tierra también se echa de menos, siempre que sales al final te acuerdas de todo lo que tienes allí.

— ¿Le gusta cocinar?

— No mucho, la verdad que soy un poco malo. Todo lo que cocino es bastante a la plancha, pasta... por lo general no cocino bien. Aparte de tener tiempo para cocinar, te tiene que gustar y yo me pongo muy nervioso porque soy bastante negado para los detalles, acabo tirando rápido la toalla. Eso sí, las barbacoas me salen muy buenas, siempre las hago cuando vuelvo al pueblo y quedo con mis amigos.

— Si tuviese una cita con una persona especial... ¿Qué plato le prepararía?

— Hace poco estuve con una marca que me enseñó a hacer risotto, entonces lo intentaría, por lo menos. Ya no sé si luego mi cita no querría volver a verme en la vida después de probarlo (bromea).

— ¿Bebe alcohol?

— Todo el mundo de mi entorno sabe que la cerveza es mi debilidad aunque intente no tenerla en la nevera, socialmente es la excusa perfecta para ir con mis amigos y mi familia. Normalmente, suelo beber eso, pero ahora estoy empezando con el vino, no sé si es porque me estoy haciendo mayor o qué.

— ¿Cuál es el plato más extraño que ha probado?

— Una vez me hicieron en un restaurante como una ensalada con bogavante, no me gustó nada. Habrá gente que me diga que no lo supe valorar, pero no sé si será por la salsa que llevaba que era incapaz de comérmela.

— ¿Una comida que no le haya gustado nunca y ahora le encante?

— El shushi, le tuve que dar varias oportunidades. Una vez con mi grupo hicimos una reunión con la discográfica para celebrar la salida de un disco y en la mesa únicamente había shushi y al probarlo dije oye está bueno. Ahora es uno de mis platos favoritos y antes no quería ni probarlo.

— ¿A quién nominaría para que abriese su nevera?

— Nil Moliner, no sé qué tipo de dieta llevará, pero ahora mismo está "a full" con el deporte. A ver si es menos desastre que yo en la cocina.

