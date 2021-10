La DGT ya persigue con una gran multa a los conductores que no respeten la distancia de seguridad

Con la progresiva vuelta a la normalidad era de esperar que los viajes en carretera fuesen en constante aumento, ya sea por vacaciones o visitas a la familia. Pero, claro, si no se respetan las medidas de seguridad y se pone en peligro la vida del resto de usuarios, la situación cambia por completo. Uno de los motivos principales por el que se producen accidentes que no ha desaparecido tras las restricciones de movilidad, es el hecho de no respetar la distancia de seguridad entre los vehículos, sancionada con 500 euros y la pérdida de seis puntos en el carnet.

Así lo ha recordado la Dirección General de Tráfico (DGT), con una serie de consejos para intentar que desaparezca este mal hábito producido en las principales vías españolas. A este problema se le han sumado muchos otros no menos importantes, como conducir bebido, manipular la radio, el teléfono móvil o distraerse fumando un cigarrillo.

Mantener una distancia prudente de seguridad entre vehículos, en este sentido, es fundamental para evitar siniestros o colisiones en caso de frenada repentina y que además, ayudará a reducir la congestión del tráfico. La DGT no ha dudado en poner su granito de arena y ha difundido una serie de consejos para evitar que este mal hábito vuelva a suceder y no termine en grandes multas hacia los conductores.

"Los dos segundos"

Por norma general, la distancia que se debe de tener con el vehículo de delante tiene que permitir que cualquier conductor nos pueda adelantar con seguridad. Para calcular mejor esta distancia, la DGT ha compartido el truco de los dos segundos.

Cuando las condiciones meteorológicas y de circulación son favorables, bastaría con establecer una referencia visual por la que el coche de delante vaya a pasar y desde entonces, empezar a contar en segundos. Por lo tanto, dos segundos en condiciones favorables y al menos cuatro segundos o 100 metros si son desfavorables.

Respeta la distancia de seguridad. Es tu escudo protector. ¿No sabes calcularla?



Aquí tienes un truco👉 Cuenta 1101, 1102 https://t.co/3Tjlt052Jd pic.twitter.com/KOo9aZXelv — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 9, 2021

"La regla del cuadrado"

Otra de las alternativas para calcular la distancia de seguridad es la conocida como regla del cuadrado.

Para calcularla, se eliminaría la última cifra de la velocidad a la que se circule y se multiplicaría el número restante por sí mismo. Esta regla únicamente se podría establecer cuando las condiciones meteorológicas fuesen favorables, de lo contrario se utilizaría la de los dos segundos.

La multa final

En el caso de que el conductor haya decidido saltarse las normas o no haya querido intentarlo con estos consejos, la multa irá desde los 200 a los 500 euros, más la retirada de puntos.

Si no se mantiene la distancia, en caso de frenada brusca se produciría una colisión en cadena y al ser vehículos pesados los daños serían aún más graves.



➡️Conducción temeraria con sanción de 500€ y 6 puntos



El #VAR de las infracciones en #carretera 👉https://t.co/gWvj0SFh8N pic.twitter.com/5BL4gw16kx — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 23, 2021

Como norma general, por no respetar la distancia de seguridad, la sanción sería de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos de carnet de conducir. Si a la distancia se le suma una conducción temeraria, la multa ascendería a 500 euros y una retirada de seis puntos.

También te puede interesar...

-La supermulta definitiva de la DGT de 30.000 € que se persigue desde ya: que no te engañen en el taller

-La DGT vuelve a la carga con una nueva multa de hasta 20.000 euros sancionables desde ya

-Qué significa la nueva señal de la DGT y lo más importante: ¿me pueden multar?

Sigue los temas que te interesan