Del 10 al 14 de Mayo del 2022, día arriba, día abajo, en las escaleras de mármol del Círculo de Bellas Artes se atropellarán voces y talentos que imaginan una radiofonía distinta, sin límites de operadores y sin directores de programación que filtren sus ideas. El primer Festival Iberoamericano de Podcast, que estos días perfila su logotipo, se llamará Estación Podcast, una estación que emite, una estación que recibe ideas y avitualla ilusiones.

La iniciativa la promueve Carlos Galán, uno de los agitadores más insatisfechos de la industria musical española, autor del enciclopédico podcast Simpatía por la Industria Musical -para el que reclamo un Ondas pronto-, y promotor de Subterfuge Radio junto a este editor, amante incondicional de la radio en cualquiera de sus interpretaciones.

Dos ideas fuerza nos mueven a empujar Estación Podcast: las raíces del podcast tienen ya la profundidad suficiente pero la industria publicitaria aún no lo ha abrazado con interés y debe hacerlo pronto o perderá el tren; y que sentimos que ha llegado el momento de dibujar el mapa de los mejores podcasters iberoamericanos y darlos a conocer en ambas orillas.

El primer boceto de logo de Estación Podcast.

Mi aportación al proyecto, al lado de Galán, nace de mi visita a la Midori House en Londres donde me entrevistaron en uno de los podcast culturales de Monocle sobre el futuro de la industria de la edición de revistas. Sobre el estudio, en el despacho de Tyler Brulé, discutimos sobre la ausencia de posicionamiento en redes sociales de Monocle. "No voy a regalarle a Facebook y a Google mis contenidos para que ganen más dinero, para eso produzco Monocle Radio", me explicó el inventor de Wallpaper. No había terminado aquella frase y ya sabía que produciría Spainmedia Radio desde los estudios de la calle Doctor Fourquet 3.

La aventura se desplegó en la red durante casi tres años y bajo el paraguas de aquella primera emisora, antes de que Prisa desembarcase con Podium, tan solo se escuchaban los ecos del agregador Ivoox de Juan Ignacio Solera. Desde Spainmedia Radioa cogí formatos que todavía ruedan con éxito como La Libreta de Van Gal (Miguel Gutierrez/Radio Marca), La Escóbula de la Brújula (hoy en Podium), La Gran Estafa de Javier Márquez, un laboratorio sonoro sobre tendencias de comunicación bautizado Spainmedia Lab cuyas reflexiones se mantienen frescas, y mi propio consultorio de jazz, bautizado Dr.Jazz, entre otros.

Spainmedia Radio encendió el piloto rojo demasiado pronto y la pandemia me obligó a repensar el formato. Subterfuge Radio ha llegado en el momento justo. Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora está aquí para quedarse.

Nacho Gallego, autor del libro Nuevos modelos de distribución para los contenidos sonoros (Editorial UOC Press. 2010) y director del Master de Industria Musical, dirige ya Estación Podcasty trabaja en un programa con podcasters de México, Argentina, Colombia, Estados Unidos y la vibrante oferta local.

Nacho Gallego dirige en 2022 el Festival.

El Círculo de Bellas Artes, gracias a la gestión de Gonzalo García Pino y su director, Victor Rocco, acogerán el Festival y ya lo incluyeron en su programación presentada en las instalaciones que el grupo Azotea (Picalagartos, Cuartel del Mar en Chiclana, Just Rufinaen Sevilla…) tiene en el último piso. Imagino buenas charlas y cañas con las mejores vistas de Madrid entre podcasters, oyentes y pícaros que en Madrid no han de faltar.

Del edificio, obra del arquitecto Antonio Palacios, esperamos poder colgar una de esas lonas que hacen de la Gran Vía un Nueva York pero más amable. No creo que entonces le haya dado tiempo a Sandro Silva y Marta Seco a abrir ya el restaurante/hotel que frente al CBA, esquina Alcalá y Gran Vía, cambiará la oferta hostelera de lujo de la ciudad, pero el Círculo seguirá allí para verlo.

Invitamos desde aquí a anunciantes, embajadas, oficinas de turismo, a las administraciones y, claro, a los podcasters a sumarse a una iniciativa construida en la realización en directo de los programas, con público presencial, con dos o tres podcast diarios y unos premios que aspiran a ser referente del idioma radiado. Muy pronto presentaremos la programación. ¡Permanezca a la escucha!

