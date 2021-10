Estos son los 87 colegios segregados por sexo que temen perder las ayudas como en Cataluña

La nueva ley educativa, la Lomloe, prohíbe que los centros que separan por sexos a los alumnos puedan ser subvencionados. Lo que da “la suficiente cobertura jurídica” para retirar la financiación pública a este tipo de centros, la mayoría de ellos ligados a instituciones religiosas como el Opus Dei, según asegura Josep González-Cambray, conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña. Una decisión que solo afectará a las etapas de Infantil, Secundaria y Bachillerato dado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a mantener la financiación en Primaria hasta el curso 2025-2026.

“En el siglo XXI no puede haber ninguna escuela que, con financiación pública, continúe separando niños y niñas en las aulas”, afirmó Josep González-Cambray, quien también aseguró: “La segregación por género aumenta los estereotipos y legitima el sexismo”. La decisión de retirar los conciertos en Secundaria y Bachillerato en la Generalitat afectará a 139 grupos de la ESO, que equivalen a 3.850 alumnos, y a 251 estudiantes de Bachillerato, y supondrá un ahorro para la Generalitat de unos 15 millones de euros.

Los últimos datos aportados por las consejerías de Educación de las comunidades autónomas, en el curso 2018, indican que hay un total de 87 centros concertados en todo el país que segregan a sus alumnos por sexo, 18 están en Madrid, lo que sitúa a esta región a la cabeza de España, seguida de Cataluña, que cuenta con 16 centros. Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no cuentan con ningún centro de este tipo.

Josep González-Cambray, consejero de Educación, en el Parlament. DAVID ZORRAKINO EUROPA PRESS

“Consigna política e ideológica”

“En España se está atacando de forma injusta a la Concertada”, dice Álvaro de la Reina, profesor de Historia en el colegio concertado Tajamar, uno de los 18 centros no mixtos subvencionados por la Comunidad de Madrid. “Es una consigna política e ideológica no una petición de la comunidad educativa”.

Desde su origen en el siglo XIX, la Educación pública ha sido “una necesidad histórica fundamental para suministrar un servicio que para las clases populares era totalmente inaccesible”. En el marco de la transición española “se entiende que es peligroso que la Educación esté exclusivamente en manos del Estado porque se convierte en un arma de control social”. “La Educación concertada es lo mejor de la Transición porque garantiza para las clases humildes y las clases medias una Educación de coste cero y atiende a la pluralidad”, defiende Álvaro como historiador.

Aula de un instituto público. IES Julio Caro Baroja Omicrono

Pide consenso en las leyes educativas para “poder convivir” y “asumir que somos una sociedad plural y heterogénea con modelos educativos diferentes”. Cree que tanto la Lomloe como las leyes educativas anteriores han intentado perfilar un “único modo posible”, lo que hace que no se sostengan en el tiempo porque “tienen muy pocos adeptos”.

La clave está en “marcar unas reglas de juego muy generales que dejen actuar a los colegios y a los padres, que deben poder escoger la escuela que quieren para sus hijos”, afirma Álvaro, que espera que con la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid se respete la Educación concertada.

La normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo los conceptos de demanda social y libertad de elección, que desde la Comunidad consideran que han quedado excluidos en la nueva Ley educativa nacional poniendo en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir la Educación que quieren para sus hijos. “Es necesario que se deje de ver desde la Concertada a la Pública como el enemigo”, señala Álvaro, que asegura que tienen el mismo objetivo, “atender a la Educación de las familias más humildes”.

La Ley Maestra establece en el artículo 5 que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos”. Para Álvaro, “diferenciar no es segregar, segregar sería que a las chicas por ser chicas o a los chicos por ser chicos se les diese un servicio peor que el otro”. No le extraña que la Educación separada por sexos esté en el punto de mira, “antes o después se iba a ir a por ella”.

Colegio privado Agora Sant Cugat.

“Es evidente que los niños y las niñas rinden mejor diferenciadamente”. Según Álvaro, el ritmo académico de niñas y niños es muy distinto, siendo 6º de Primaria y 1º de la ESO los cursos más difíciles para ellas, mientras que para ellos 2º y 3º de la ESO. En cuanto a la cuestión social, ve imprescindible que se eduque la relación entre hombres y mujeres porque sino “lo va a hacer la calle”.

Ana estudió en el colegio privado Mater Salvatoris en Madrid, al igual que sus dos hermanas y, previamente, su madre. Acudió a este colegio por “los valores, la excelencia educativa y por motivos religiosos”. Desde su punto de vista, la segregación educativa por sexos es positiva porque “te ayuda a concentrarte en los estudios y en tu fe”. Su experiencia en este centro fue muy positiva y no la cambiaría “por nada del mundo”.

Confiesa que cuando comenzó a relacionarse con chicos sintió “algo de vergüenza”, no estaba acostumbrada, pero asegura que prefiere no haber ido con alumnos del sexo opuesto durante su etapa escolar porque le hubiese sido mucho más fácil “distraerse”.

Lo que sí que considera discriminatorio Sagrario es que el Gobierno quite la financiación pública a los colegios concertados no mixtos. “Tenemos el mismo derechos que los demás a elegir donde queremos educar a nuestros hijos”. “No entiendo que nos marginen cuando tanto habla este Gobierno de igualdad”. Haciendo referencia a la Lomloe asegura que los cambios son “devastadores” y que permitir que los alumnos pasen de curso arrastrando asignaturas nos situará “en la cola de Europa”.

Imagen de una clase de educación primaria. EP

Andalucía

Nueve centros con estas características, seis de ellos en Sevilla. Andalucía lleva años luchando por dejar de sufragar los conciertos, pero no le está siendo nada fácil. En 2018, el Tribunal Supremo dictó dos sentencias en las que rechazaba un recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía contra una sentencia anterior del TSJA que ya se posicionó a favor del concierto al colegio femenino Albaydar.

Aragón

Un solo centro educativo, el colegio Alcaste, continúa separando por sexo a sus alumnos en Aragón. A principios de este mismo mes, la presidenta del Ejecutivo de La Rioja, Concha Andreu, afirmó que "la voluntad de este Gobierno es terminar con los conciertos a centros educativos que segregan por sexos" y, que ya estaban "trabajando con diferentes consultas al Ministerio de Educación y a los servicios jurídicos sobre la posibilidad de suspender los conciertos que ya estén en vigor".

Asturias

Dos centros escolares con Educación segregada por sexos, Los Robles y el Peñamayor, que verán sus conciertos afectados por la Lomloe. En 2016 ya fueron obligados por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias a abonar al Principado el concierto educativo de septiembre a diciembre de 2013.

Baleares

En 2019, el candidato de Vox al Parlament, Jorge Campos, planteó un modelo educativo "diferenciado" de segregación por sexo. Actualmente solo existen dos centros que apliquen este tipo de Educación.

Cantabria

Se registra solo un centro en Cantabria, el colegio masculino Torrevelo. En 2018, el Tribunal Constitucional declaró nula la decisión que el Gobierno cántabro adoptó en 2009 de no conceder el concierto educativo al colegio porque consideró que vulneraba el derecho fundamental a la libertad educativa.

Castilla y león

“Un intento de dividir a la Concertada”. Así ven los tres centros de Castilla y León que separan a niños y niñas la intención del Gobierno central de retirar el concierto a este tipo de colegios, según la representante en la región de la patronal CECE, que agrupa a dos de los tres centros que existen, todos ellos en Valladolid.

Castilla-La Mancha

En Castilla-La Mancha no hay registro de que se dedique dinero público a financiar colegios que segregan por sexo, pero sí existen centros privados. Ana María, 26 años, estudió en el colegio concertado Compañía de María en Talavera de la Reina, por motivos religiosos y tradición familiar. Fueron “los mejores años de su vida”. Destaca como positivo el compañerismo, la empatía y el fomento de la amistad, pero confiesa que algunas profesoras, la mayoría pertenecientes a congregaciones religiosas, estaban “chapadas a la antigua”.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana cuenta con 15 centros concertados que separan por sexo a sus alumnos, siendo la tercera comunidad con más centros de este tipo. La Conselleria ya dijo en su día que aprovecharía la reforma educativa impulsada por el Ministerio de Educación para revisar -y en su caso suprimir- las subvenciones públicas a estas escuelas. La Lomloe defiende la coeducación y lucha por la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Galicia

En la comunidad de Galicia se registran cinco centros de esta índole: Las Acacias, Montecastelo y Aloya, en Vigo, y Montespiño y Peñarredonda, en La Coruña. En Galicia, los conciertos educativos, que incluyen estos centros, están aprobados, de momento, hasta el curso 2022-2023.

Murcia

Los dos únicos centros concertados que todavía segregan por sexos en Murcia, el Nelva y el Monteagudo, continuarán recibiendo financiación por parte de la Administración. La Consejería de Educación se ampara en que el propio proceso de admisión y matriculación de alumnos se lleva a cabo a través de la entidad empresarial que gestiona ambos centros, Fomento de Centros de Enseñanza, y no con uno de los dos colegios, por lo que el criterio de segregación por sexo no se cumpliría en este caso y todo el proceso estaría dentro del marco de la ley estatal.

Navarra

Desde este curso, 2021-2022, en Navarra deja de haber centros educativos que segreguen por sexo en las aulas. Así lo anunció el consejero de Educación, Carlos Gimeno, que aseguró que los dos únicos centros que quedaban se “acogen” a la Lomloe y dejan de separar a sus alumnos por sexo.

País Vasco

Según datos aportados por la Consejería de Educación del País Vasco en 2018, los colegios exclusivamente masculinos o exclusivamente femeninos que continúan operativos en Euskadi atienden a 3.826 alumnos, el 1,02% del total matriculado. Dos de los seis colegios que segregan por sexos, Ayalde (chicas) y Gaztelueta (chicos), copan el 66% de las plazas en este tipo de centros. Los seis son privados, pero forman parte de la red concertada por el Departamento de Educación, que financia 299 escuelas en total. De estos colegios segregadores, cuatro se hallan en Vizcaya (Arangoya y Munabe, además de los citados), dos Guipúzcoa (Eskibel y Erain) y ninguno en Álava.

A Ana y Ana María les encantaría llevar en un futuro a sus hijos a un centro no mixto. “El dinero público es de todos y todo el mundo tiene derecho a elegir la Educación que quiere para sus hijos”, dice Ana. Una opinión que comparte Ana María que asegura que le parece “una vergüenza” que quiten la financiación. “Todo el día se dice que hay que respetar los valores de los demás, pero en este caso no se está haciendo”.

La Lomloe ha puesto sobre la mesa una cuestión que lleva generando controversia mucho tiempo. Parece que la Educación segregada por sexos tiene los días contados si los centros educativos se acogen a la nueva ley que recoge en la disposición 25ª lo siguiente: “Con el fin de favorecer la igualdad de derechos y oportunidades y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y no separarán al alumnado por su género”.

