El aviso de la DGT: multas por manipular la radio mientras conduces y adiós a tres puntos

Hasta la fecha, las distracciones al volante como manipular el navegador, la radio, el teléfono móvil o cualquier objeto que suponga un peligro en carretera, vienen acompañadas de grandes sanciones por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT) para evitar que se produzcan tantos accidentes mortales por estas causas. La mayoría de conductores no son conscientes de la gravedad que supone apartar la mirada de la carretera mientras se conduce, por eso, la DGT este mes de septiembre puso en marcha una campaña de control de las distracciones, para evitar el menos número posible de catástrofes.

Se sancionará todo dispositivo que se tenga en mano, ya sea el GPS, los auriculares o el teléfono. Así lo recoge la Dirección General de Tráfico, que cataloga estas acciones como infracciones graves acompañadas de 200 euros de multa y la retracción de 3 puntos.

La retirada de puntos viene justificada en el anexo II de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: "Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación (3 puntos)".

Consultar el navegador mientras se conduce

Uso del GPS y otros dispositivos

Según la Ley de Tráfico, se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos. Estas distracciones están sancionadas con una multa de 200 euros y 3 puntos del carnet.

Es decir, usar los sistemas de navegación está permitido, pero lo que no se puede es hacerlo manualmente.

Conductora usando el teléfono móvil

La DGT recuerda además, que las distracciones son la primera causa de accidente mortal en España por cuarto año consecutivo, en 2019 por ejemplo el nivel de fallecidos ascendió a 359.

Consejos de la DGT

Para evitar estos comportamientos, Tráfico ha recomendado tener en cuenta las siguientes claves antes de viajar:

Antes de coger el volante hay que dormir bien, no ingerir alcohol y otras drogas, no hacer comidas copiosas, cuidar la ingesta de ciertos medicamentos. En el trayecto es mejor no fumar, si siente somnolencia, hay que hacer un descanso. Mantener una temperatura agradable entre 21 o 22 grados.

Tener cuidado con el móvil, siendo una importante fuente de distracciones, usarlo solo para emergencias y con el coche parado, se recomienda activar el “modo coche” en aquellos dispositivos que lo incluyan.

Manejar la radio o el MP3 distrae, son aconsejables los sistemas que se manejan directamente desde el volante. Programar emisoras y CDs antes del viaje es una buena opción. Al viajar con GPS intentar programar una ruta en viaje es muy peligroso, se debe hacerlo antes.

