La multa para perros más sorprendente que indigna a todos los dueños: 100 euros de sanción

Es domingo. Un hombre pasea con su perro por las calles y los parques de la localidad de Martos, un municipio de Jaén, cuando al animal le llegó la llamada de la naturaleza. El can defecó en la vía pública, mientras que su dueño ignoró la deposición de su perro, pese a la obligatoriedad de recoger los excrementos de su mascota. Pero no estaba solo. La Policía Local de este pueblo jienense le cazó huyendo del lugar de los hechos, por lo que multó a este ciudadano con una sanción de 100 euros por no recoger los excrementos del can.

"Los hechos se desarrollaron en una zona pública de la localidad, cuando un hombre fue sorprendido por una patrulla después de que su mascota defecara y no recogiera esa deposición", ha explicado el Ayuntamiento de Martos en una nota que ha hecho pública.

"Al ser requerido por los agentes, el propietario del perro se negó, por lo que los agentes elevaron la correspondiente propuesta de denuncia, con una sanción de unos 100 euros, en base a la ordenanza de tenencia de animales domésticos", ha continuado el comunicado.

Regulado en ordenanzas

De hecho, el Consistorio marteño, ha recordado a sus ciudadanos que "esta ordenanza recoge que toda persona propietaria de una mascota está obligada a recoger las defecaciones que haga el animal en la vía pública bajo multa de unos 100 euros en caso de no limpiar esos excrementos".

Pese a ello, esto que ha ocurrido en la pequeña localidad jienense prodía ocurrir en cualquier otra, ya que la mayoría de los municipios en España cuentan con ordenanzas similares que regulan esta cuestión, aunque, realmente, son pocos los dueños de perros los que son sancionados cuando no recogen las deposiciones de sus mascotas.

