Por qué mi perro es obeso: consejos y piensos que los expertos recomiendan para que estén en forma

Quizá no lo sepa, pero su perro puede que padezca de obesidad o sobrepeso. A veces, es evidente porque se observa que el can tiene unos kilos de más. En otras ocasiones, los dueños de los perros pueden no darse cuenta por el desconocimiento de la fisonomía óptima de su mascota. En cualquier caso, es un problema que afecta a entre el 30% y el 40% de los perros de España y es causado por una mala alimentación o por falta de actividad física. Esto les puede provocar graves consecuencias para su salud y su esperanza de vida.

Así lo demuestran los datos de los estudios recogidos por Happets, una marca de comida para perros personalizada, que afirman que no es un problema endémico en este país, sino que a nivel mundial el 15% de la población canina sufre obesidad, mientras que el 40% tiene sobrepeso. Una circunstancia que se traduce en España en que casi 2,7 millones de perros —de una población de casi 7 millones de canes— pesan más de lo saludable para sus respectivos tamaños y razas. Y, aunque no lo sepa, uno de estos perros podría ser el suyo.

“Hay estudios que demuestran que el sobrepeso canino reduce la esperanza de vida de los perros hasta dos años. Se comprobó hace un tiempo con un grupo de labradores. Es decir, esta patología reduce notablemente su esperanza de vida. Además, a nivel general, el sobrepeso en los animales afecta gravemente a sus articulaciones porque sus patitas no están formadas para soportar peso de más. Eso, además, provoca un círculo vicioso porque el perro con sobrepeso se mueve menos porque le duelen las patas, pero puede que siga comiendo igual, así que sigue engordando”, explica a EL ESPAÑOL Xenia Terán (Ucrania, 1991), veterinaria licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Xenia Terán, veterinaria licenciada en la Universidad Autónoma de Barcelona. CEDIDA

Pese a ello, al haber tantas razas de perro con unas fisonomías y tamaños tan heterogéneos, los canes pueden desarrollar otras deficiencias. “El sobrepeso, como en los humanos, puede afectar a los perros a nivel cardiorrespiratorio. Por ello, a las razas chatas —braquicéfalos—, como el Bulldog francés o el Carlino, les puede afectar aún más porque de por sí tienen más problemas respiratorios que los perros con hocicos largos. Además, los perros con pliegues, como los propios Bulldog, desarrollan muchas dermatitis y si se ponen más gorditos, le saldrán más pliegues y aumenta riesgo de padecer una enfermedad en la piel”, explica la experta veterinaria y directora de Operaciones de Happets.

Y, como ocurre en los humanos, la dieta de su perro es fundamental para prevenir el sobrepeso o solucionarlo en el caso de que su perro ya lo padezca. Por ello, Jorge Hernando (Madrid, 1994), veterinario de la Universidad Complutense de Madrid con experiencia en una clínica de nutrición, recomienda a este diario los piensos de “Dingo Natura, que son de producción nacional; Virbac, Royal Canin o Hill's”. Todos ellos le pueden costar a los propietarios de perros entre 2,50 y 5 euros el kilo, aproximadamente. “Los piensos de los supermercados no los aconsejaría en líneas generales”, apuntala el profesional.

¿Mi perro es obeso?

Aun así, como se ha venido explicando, no todos los dueños de perros son conscientes de que su mascota tiene sobrepeso formando parte de ese 40% de canes a los que se les puede reducir la esperanza de vida. Por ello, los expertos veterinarios consultados por este diario han compartido unos tips muy fáciles de ejecutar para hacer una primera comprobación en casa para saber si su mascota tiene sobrepeso. O no.

“Hay una técnica que recomiendo a los propietarios de mis pacientes que consiste en que, si tienen dudas del nivel de grasa de su mascota, palpen a sus perros a la altura de las costillas, que no se le deben notar, pero sí sentir sutilmente en el tacto. Si no se sintieran, significa, a priori, que hay una masa de grasa superior a la adecuada y que el perro puede tener sobrepeso”, explica el veterinario Hernando.

Una gráfica que le puede ayudar a determinar si su perro tiene sobrepeso. Fuente: Happets

La veterinaria de Happets, la doctora Tarán, por su parte, cuenta que, aparte de palpar a su mascota, hay una manera “visual” para observar si el perro tiene sobrepeso o no: “Si lo miramos de perfil y desde arriba, hemos de fijarnos en la cintura y en la curvatura del abdomen. Su cintura tiene que ser evidente, pero no deben notarse los huesos de la pelvis marcados —que significaría que está por debajo de su peso—, pero tampoco tiene que tener la cintura redonda —que indicaría que el perro tiene sobrepeso—”.

A pesar de estas herramientas, ambos veterinarios coinciden en que, por un lado, no todos los perros pueden adaptarse a estos métodos para determinar si tiene sobrepeso o no. “Para los galgos, que son perros con una fisonomía delgada y particular, estos métodos no valdrían”, ejemplifica Xenia. “Aun así, si los propietarios tienen dudas, lo mejor es acudir siempre al veterinario del perro para que pueda determinar si el perro sufre esta patología”, concluye el doctor Hernando.

Mi can con sobrepeso

Según los expertos, las dos causas principales por las que un perro puede estar pasado de kilos tienen que ver, como ocurre con los humanos, con la falta de actividad física y con una mala dieta. “Hay también algunos casos concretos en los que los perros desarrollan problemas hormonales. En esos casos, se necesitará tratamiento veterinario”, explica Xenia.

Jorge Hernando, veterinario. CEDIDA

Pero, en los casos más comunes, son los dueños de las mascotas los que le pueden causar el sobrepeso al perro. “Es importante que los propietarios tengan disciplina a la hora de alimentar a sus mascotas. El exceso de premios y caprichos puede desestabilizar su peso. Yo le daría, como máximo, el 10% de su alimentación en caprichos y en premios. Y si podemos evitar que éstos sean comidas de humanos y que sean alimentos preparados para perro, mejor, porque están ya adaptados a sus necesidades nutricionales”, esgrime el veterinario Jorge.

Además, el profesional avisa a este medio de que “muchas comidas humanas son tóxicas para los perros y que muchas veces, pensamos que comemos bien, pero no la hacemos y hacemos que nuestro perro pueda comer mal”. De hecho, el veterinario Jorge desvela un dato curioso que ejemplifica que, hasta en lo malo, el pero es el mejor amigo del hombre: “La prevalencia de obesidad entre humanos y perros han ido creciendo juntas en los últimos años y, si comparas la cantidad de perros obesos con personas obesas país por país, los datos son similares”.

Mi perro, a dieta

En todo caso, para la veterinaria Xenia la obesidad canina “es un problema que se debería enfocar desde la prevención”. “Lo primordial es cuidar el aspecto nutricional de las mascotas, es decir, adecuar el aporte calórico que le damos al animal a sus necesidades energéticas reales. Estas deben estar basadas en sus características y necesidades diarias”, afirma la experta.

Un perro que sufre obesidad. CEDIDA

Pero como la propia veterinaria reconoce, los dueños de perros “en la mayoría de casos” no conocen bien las necesidades nutricionales de su mascota. Por ello, “nosotros, los veterinarios, recomendamos que se pregunte a quien mejor conoce al animal después de sus familias: el veterinario. En caso de duda hay que preguntarle directamente y sin miedo. Él ayudará a ajustar la dosis porque hace controles de peso y en función de la evolución reajusta las comidas y las dosis”, recomienda Xenia. “Happets nació en este sentido, es decir, nos basamos en el perfil de cada perro para hacer unos cálculos de la necesidades que tienen cada animal para plantear sus dosis diarias”, añade.

El problema es que los dueños, en muchas ocasiones, se dan cuenta ya tarde de que su perro es uno de los 2,7 millones de canes de España con sobrepeso. En ese sentido, ya no hay nada que prevenir, sino que hay que actuar para corregir la desviación alimentaria. “Aquí, nuevamente, lo mejor es acudir al veterinario porque cada animal tiene unas circunstancias, pero existen algunos piensos especializados con los que el perro puede estar a dieta, pero bien alimentado”, explica el veterinario Jorge Hernando.

—¿Algún ejemplo?

—Yo he trabajado y funciona muy bien el Metabolic de Hill's, pero hay referencias de otras marcas que pueden ser buenas igualmente como los de la marca Virbac [llamados Weight Loss].

