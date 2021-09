Pepe 'El Melón' sale de prisión y carga contra su novia: le denunció por haberla violado

Pepe 'El Melón' no ha declarado en sede judicial, pero tiene tantas ganas de contar su versión, que no duda en responder a las preguntas de EL ESPAÑOL, nada más salir de la cárcel tras ser denunciado por su novia por los supuestos delitos de violencia de género, agresión sexual y secuestro. "Esa mujer me ha hecho perrerías, me ha denunciado por malos tratos y es mentira", tal y como afirma este panadero jubilado, afincado en la pedanía murciana de La Raya.

En la puerta del Centro Penitenciario Murcia I, con la voz entrecortada por la emoción y con ganas de poner las cosas en su sitio tras quedar en libertad con cargos, Pepe lanza esta pregunta a los periodistas que aguardan su salida del penal toda la tarde del lunes: "¿Con 83 años qué puedo hacer yo?"

La investigación judicial a este jubilado de La Raya podría dar un giro radical, tal y como ocurrió con el caso del veinteañero de Madrid que denunció una brutal agresión homófoba de ocho encapuchados que le tatuaron en la nalga la palabra 'maricón'. Una denuncia que luego se demostró que era falsa porque este joven solo pretendía ocultar ciertas prácticas sexuales a su pareja. Ahora podría repetirse la historia en Murcia.

En el caso de Pepe 'El Melón', la denuncia por violación y secuestro que le interpuso su pareja, de 61 años, podría esconder un supuesto móvil espurio: poner al anciano en la diana de la Justicia para desviar la atención sobre los movimientos de dinero registrados en la cuenta bancaria del jubilado. Entre los días 11 y 31 de agosto, de su cuenta sacaron más de 12.000 euros, en sucursales bancarias de Mula y Cehegín que están más próximas al domicilio de la mujer que a la casa del pensionista.

Prueba de ello es que nada más volver a respirar aire fresco fuera de la cárcel, y bajo la atenta mirada de su abogado, el prestigioso penalista Raúl Pardo-Geijo, el anciano subraya que el lunes antes de ser arrestado por la Guardia Civil le llamaron del banco para decirle que no tenía saldo:

"Llevaba tres meses con ella: soy viudo desde 2018 y estaba buscando tener una pareja, me presentaron a esta mujer, íbamos muy bien, pero de la noche a la mañana se me perdió una tarjeta de crédito y el lunes me llamaron del banco para decirme que no tenía ni una 'perra'. Me faltaban 12.000 0 13.000 euros".

Pepe 'El Melón' a su salida de la cárcel de Sangonera la Verde en Murcia.

Pepe, visiblemente nervioso tras permanecer una semana entre rejas en el ocaso de su vida, prosigue respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre el contenido de la denuncia que formuló su novia. Ella relató a la Guardia Civil que Pepé la secuestró el sábado, en su casa de La Raya, cuando le dijo que iba a romper la relación. Posteriormente, el anciano la ató al cabezal de la cama para violarla penetrándola por la vagina y el ano. La mujer aseguró a los agentes que la madrugada del lunes, cuando Pepe salió de su casa a comprar el pan, ella logró escapar y pidió a un desconocido que la llevase a la estación de autobuses de Murcia para huir a Bullas.

Cuando el panadero jubilado es interpelado por tales hechos estalla: "¡Es mentira! ¡Todo es mentira! La recogí el sábado por la mañana, estuvimos saliendo el fin de semana porque a ella le gustaba que la pasease, y el lunes la llevé a su casa, la dejé en la puerta de la iglesia, como siempre hacía".

- Pepe, ¿usted piensa ejercer acciones legales contra su pareja por denuncia falsa?

- Yo creo que sí, lo que digan mis hijos.

Orden de alejamiento

El juzgado ha establecido como media cautelar para el anciano la prohibición de comunicarse con su pareja y una orden de alejamiento de 500 metros. "Yo me entregué a ella", sentencia dolido Pepe 'El Melón' y pone ejemplos de su entrega: "Le pagué una semana de vacaciones en Mojácar, le di 600 euros para que se sacase el carné de conducir, le compré a su hijo un coche de segunda mano pagando 2.000 euros, luego le pagué el seguro poniéndoselo a mi nombre...".

Este jubilado podría haberle pagado cualquier cosa a su novia porque la adoraba. Y además, Pepe ha ido amasando 'perras' en el banco desde que en el lejano año 1974 compró un horno de pan en La Raya para abrir su propio negocio y logró hacerse con un contrato millonario de la Comunidad Autónoma. De hecho, su panadería bajo la gestión de sus hijos sigue abasteciendo a un largo listado de centros públicos de mayores.

- ¿Por qué sostiene usted que su pareja le denunció por secuestro y violación para enmascarar que le sacó dinero del banco?

- Ella se venía conmigo a comprar al supermercado y se ve que el número de la tarjeta lo vio. Así de fácil y así de sencillo. Tengo dos tarjetas bancarias y una de ellas me desapareció. Ella y yo nos veíamos todos los fines de semana y casualmente dejamos de vernos durante los quince días esos en los que se produjeron los movimientos bancarios.

Pepe 'El Melón' junto a su abogado, Raúl Pardo-Geijo, en la puerta de la cárcel de Sangonera la Verde. Badía

- Desde el principio, los vecinos de La Raya han defendido su inocencia, con el alcalde pedáneo a la cabeza. ¿Qué les diría?

- Muchísimas gracias a todos porque sé que me quieren mucho y yo también los quiero a ellos.

- ¿Cómo ha sido su paso por prisión?

- En mi vida he hecho nada para entrar a la cárcel. Me he adaptado a la rutina que había y he hecho un amigo de Cartagena que me ha enseñado a hacer gimnasia por las mañanas.

Las sospechas del letrado

El letrado Raúl Pardo-Geijo interrumpe el interrigatorio de primer grado al que los periodistas están sometiendo a su cliente, en la puerta del penal de Sangonera la Verde, y acto seguido hace esta sucinta reflexión: "Es sintomático que una persona que puede enfrentarse a penas de 21 años, haya quedado en libertad en cuanto se ha solicitado al juzgado".

El afamado penalista ha pedido al juez la práctica de varias diligencias para contrastar la veracidad del relato ofrecido por la víctima a la Guardia Civil. Todo ello, después de que el letrado comprobase que a su cliente le sacaron del banco más de 12.000 euros, en movimientos diarios de hasta 1.200 euros, realizados en la segunda quincena de agosto, en una sucursal de Mula. De hecho, en un escrito presentado al juzgado expone que por parte del director de la citada entidad "podrá ser corroborado" que la novia de Pepe 'El Melón' fue quien realizó las operaciones.

Las otras diligencias solicitadas van encaminadas a verificar qué hizo la denunciante durante las 38 horas que afirmó haber sido secuestrada por el anciano. "Hemos pedido la geolocalización del teléfono de la víctima para acreditar sus movimientos durante el fin de semana, a fin de comprobar si no se movió de casa de mi cliente", según avanza Raúl Pardo-Geijo.

Con la geolocalización la Policía Judicial podrá comprobar si la mujer permaneció maniatada en la casa de Pepe, desde la tarde del sábado a la madrugada del lunes. "También se ha solicitado el tráfico de mensajes y llamadas de su teléfono para verificar que no lo usó durante el secuestro".

Pepe 'El Melón' subiéndose en el Mercedes de su abogado para regresar a su casa en La Raya. Badía

En la denuncia, la mujer aseguró que logró liberarse cuando el anciano salió a comprar pan y ella pidió a un desconocido que se encontró por la calle que la llevase a la estación de autobuses de Murcia para huir a Bullas. Un dato que también será escudriñado: "Hemos solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación de autobuses de Murcia para verificar si compró un billete a Bullas".

Una de las pruebas que más juegan a favor de la denunciante es el informe forense que determina que "los hallazgos de la exploración son acordes con el relato de los hechos de la víctima y compatible con haber sufrido una agresión sexual por parte de su pareja". Pero también ha surgido un matiz que el abogado expone en su escrito al juez donde solicita las diligencias:

"El informe forense sólo acredita lesiones que, como la propia denunciante afirmó, pudieran proceder de prácticas sexuales realizadas con anterioridad, tal y como relató en la sede judicial anterior, concretamente penetrarla por el ano aunque, ante ello, no hacía nada, resultando consentidas por ende".

El abogado de Pepe 'El Melón' acompaña a su cliente a su Mercedes deportivo y mientras le abre la puerta al anciano para marcharse del penal de Sangonera la Verde, lanza su último mensaje a los periodistas: "A partir de ahora vamos a trabajar para desmontar la versión de la parte contaria y si todo va bien, ya veremos qué hacemos con las sustracciones de dinero".

