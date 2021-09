La Raya defiende a Pepe 'El Melón', el octogenario acusado de secuestrar y violar a su expareja de 61

Noticias relacionadas Un millón de euros para los padres de Ilias: condena ejemplar por un parto negligente en Murcia

Pepe 'El Melón' -83 años- acaparó este martes titulares en medios de comunicación de toda España, cuando ingresó en prisión por secuestrar y violar -presuntamente- a su pareja: una mujer mucho más joven. No cabe duda de que los delitos por los que le investigan son muy graves, sin embargo, lo más llamativo de este turbio asunto es que los vecinos de La Raya, con su alcalde pedáneo a la cabeza, defienden la inocencia del que antaño fue el panadero de esta pedanía enclavada en la huerta de Murcia, junto al margen derecho del río Segura, de sólo 2.200 habitantes.

"Todo esto es un montaje de ella para evitar la denuncia que Pepe le iba a poner por sacarle dinero del banco", afirma la primera autoridad de la Junta Municipal de La Raya, José Hernández.

El alcalde pedáneo ha sido Policía Local en Murcia durante 36 años y subraya que el anciano Pepe, el lunes, fue a pedirle consejo. "Vino a buscarme porque quería hacerme una consulta: 'Estoy con una mujer y me ha sacado todas las perras de la tarjeta, estuve con ella una semana de vacaciones en Mojácar, se quedó con mi clave y por internet me ha sacado dinero'. Yo le dije que la denunciara y me contestó que había ido a las comisarías de Policía Nacional de Alcantarilla y Murcia, pero como había cola le dijeron que volviese otro día porque no era una cosa de vida o muerte. Esto es lo que textualmente pasó antes de que le arrestasen".

Hasta ahora, Pepe 'El Melón', fundador de la Panadería Gracia de La Raya, se ha acogido a su derecho a no declarar, pero en la pedanía los vecinos consultados por este diario le defienden con la misma teoría que el alcalde pedáneo. "Pongo la mano en el fuego por ese hombre: es incapaz de pegar a una mujer", insiste el socialista Hernández. "Es difícil comprender cómo una mujer, de 61 años, va con un viejo, de 83 años, pero si atas cabos, a lo mejor, el interés era otro, porque fue panadero y tenía dinero. Con lo sucedido en el caso homófobo de Madrid, lo que hay que hacer es investigar si la denuncia contra Pepe es falsa".

Lo único que está claro es que este martes 'El Melón' salió de la Ciudad de la Justicia rumbo a la cárcel de Sangonera la Verde; el motivo: un auto judicial que le estima "criminalmente responsable" de violencia de género, agresión sexual y detención ilegal. Todo ello, en base al informe forense y al relato de la víctima donde asegura que fue secuestrada y violada por el octogenario cuando le dijo que iba a romper la relación que mantenían desde hace tres meses, debido a que en las últimas fechas le pidió sexo anal y había cambiado su carácter tras serle modificada la medicación.

Ciudad de la Justicia de Murcia donde la Guardia Civil entregó su atestado. Google Maps

EL ESPAÑOL ha accedido a la denuncia que presentó la novia de Pepe 'El Melón'. Esto es lo que relató a la Guardia Civil: "El sábado tomé la decisión de dejar a José, pero se negó diciendo que nos llevábamos muy bien. Esa misma tarde del sábado me quedé durmiendo en su casa y cuando desperté, tenía una muñeca atada al cabezal de la cama con un cordón de tela. Le dije a José que me soltara y no quiso, trató de convencerme para que no me marchase. Pensé que me iba a hacer algo malo. Estuve atada desde el sábado por la tarde hasta las seis de la madrugra del lunes (...)".

"En todo ese tiempo no comí ni bebí líquido alguno, aunque José me ofreció agua y comida, no quise tomar nada por miedo a que me envenenase. A las siete de la tarde del sábado, a las pocas horas de estar atada, José me dijo que quería hacer el amor, me negué y entonces me quitó las bragas, metió sus dedos en mi vagina y en mi ano, haciéndome mucho daño, me penetró (...)".

El alcalde pedáneo de La Raya, José Hernández. Badía

El truculento episodio culminó a las seis de la madrugada del lunes, cuando Pepe salió de su casa a comprar el pan y la mujer logró escapar tras coger una sierra de la mesita de noche del anciano, con la que logró desatarse de la cama. Posteriormente, pidió a un desconocido que se encontró por la calle que la llevase a la estación de autobuses de Murcia para huir a Bullas. Una vez allí, recibió un aluvión de llamadas del supuesto secuestrador que la violó, tal y como narró a la Guardia Civil: "José me llamó muchas veces, dijo que me denunciaría por robarle dinero del cajero".

El informe forense

El informe forense detalla que la denunciante está afectada emocionalmente, siente decaimiento, vergüenza, tristeza, presenta una erosión en las muñecas por atadura, una fisura rectal... "Los hallazgos de la exploración son acordes con el relato de los hechos de la víctima y compatible con haber sufrido una agresión sexual por parte de su pareja", según una de las conclusiones del perito. De forma que la mujer fue incluida en el Sistema Viogen: víctima de violencia de género con riesgo extremo.

Extracto del atestado sobre la valoración del riesgo de la víctima. El Español

Eso es lo que recoge la documentación que obra en la causa, pero a pie de calle, a pesar del ingreso en prisión del anciano y de los datos sobre la investigación que han ido trascendiendo, los vecinos de La Raya defienden la inocencia de Pepe 'El Melón' al más puro estilo "todos a una, como en Fuente Ovejuna". Pero en una versión muy murciana: a tenor del contenido de las hipótesis exculpatorias que ven motivos espurios en la denuncia por violación y secuestro contra su paisano.

"Ella quería lo que quería: ¡Las perras de ese hombre!", clama la vecina de toda la vida de 'El Melón'. "Vivimos pared con pared y el fin de semana del secuestro no escuché nada: ¡Ni un grito!". Esta viuda pone en duda la denuncia: "Ella dice que la secuestró, pero es una tapadera porque mi vecino tiene 'dinerico' y es un hombre al que le gustaba fanfarronear, yo veía que se la llevaba a cenar y a comer, y venga para arriba y para abajo con su Mercedes: ¡Es un crimen lo que le ha hecho!"

A cada paso se repite el perfil que los vecinos dibujan del acusado. Un hombre socarrón y campechano en las formas, a veces un poco bruto, que se deslomó trabajando desde que era un zagal -como dicen en la huerta de Murcia-. Con 12 años se estrenó como empleado de una panadería y en 1974 compró un horno de pan en La Raya para abrir su propio negocio, con el que logró pingües beneficios, ya que a la venta en mostrador y el reparto a domicilio sumó un contrato con la Comunidad Autónoma para abastecer a centros de mayores.

"Pepe iba contando todo lo que tenía: era un hombre muy desprendido", resalta Pedro, otro vecino de la pedanía. 'El Melón', a base de trasnochar en el horno haciendo pan, se levantó una casa de campo en Librilla, compró un inmueble en la playa, invirtió en un bajo comercial en Nonduermas, le construyó una casa a cada hijo, montó otra panadería en el Polígono San Ginés, donaba dinero para financiar las Fiestas de la Virgen de la Encarnación de La Raya...

Dos vecinos frente a la casa de Pepe 'El Melón' donde supuestamente retuvo a su pareja. Badía

Movimientos de 10.000 euros

"Cuando Pepe me presentó a esa mujer pensé que era una buscona: la vi muy melosa con el viejo", reflexiona sin paños calientes Pedro. Este diario ha podido saber que durante los tres meses que el anciano mantuvo su relación con esta mujer, en el banco hay muchos movimiento de dinero, por importes que suman entre 9.000 y 10.000 euros. Un dato que no ha pasado inadvertido en la investigación de la Benemérita.

Otro aspecto que define el perfil de este panadero jubilado, lo resume de manera gráfica, David, el peluquero de la pedanía: "A Pepe, las mujeres le llevaban de cabeza, enviudó de su primera esposa y se volvió a casar, otra vez enviudó, y se fue a la tele a buscarse una novia".

La desgracias personales siempre han perseguido a Pepe. En su primer matrimonio perdió a uno de sus cuatro hijos: se ahogó con 8 añitos en la Acequia Mayor Alquibla que vertebra la red de riego tradicional de la huerta murciana. Después, su mujer enfermó de cáncer y murió cuando sumaban dieciocho años de feliz matrimonio.

Con su segunda esposa recuperó la felicidad, tuvo otro hijo, pero en 2018 volvió a quedarse viudo: su mujer falleció a causa de una enfermedad respiratoria. Una vez más, el luto le duró poco a Pepe 'El Melón', tal y como detalla su amigo, vecino y peluquero: David. "No sabía vivir solo".

- ¿Por qué dice usted eso?

- David: A los seis meses de perder a su segunda esposa, acudió a buscar novia al programa 'Ailoviu', de la televisión autonómica. Allí conoció a la viuda de un militar y empezó a salir con ella. Le pagó unos dientes nuevos, le regaló una scooter porque se dedicaba a vender aceite de argán... Los hijos le tuvieron que parar los pies con esa relación porque se dice que en poco tiempo se gastó con ella 7.000 euros.

La vendedora insaciable

Pepe pasó de romper con la viuda del militar a cortejar a una lotera de Patiño. "Me contó que tuvo que dejar a la vendedora de lotería porque quería sexo todos los días y a sus ochenta años no podía", recuerda David, sin dar crédito a la detención del anciano, cuya casa donde supuestamente maniató y violó a su pareja, está justo enfrente de la peluquería que regenta este barbero.

"Pepe no pudo atar a esa mujer porque no tiene fuerza y camina mal porque está operado de las dos rodillas: ¿Quién se cree que un abuelo con problemas de salud secuestra a una mujer veinte años más joven?"

- ¿Por qué piensa usted eso?

- David: La conoció hace unos meses y le pagó unas vacaciones en Mojácar, le compró ropa, perfumes, se la llevaba de restaurantes... El fin de semana que se produjeron los hechos, yo estuve el sábado trabajando en mi peluquería, y el domingo, en las reformas que estoy haciendo. Su casa y mi local están uno enfrente del otro, las habitaciones de Pepe dan a la calle peatonal y a mi peluquería: yo no escuché un grito, ni a nadie manteniendo sexo. Además, Pepe, el lunes fue a varias comisarías a denunciarla porque le cogió el pin de la tarjeta y le 'limpió' la cuenta. Es injusto lo que le está pasando a Pepe: es un abuelo que está en prisión.

Catalina, en el mostrador de la Panadería 'El Niño', en la pedanía murciana de La Raya. Badía

El periodista se desplaza a la panadería que fundó el encarcelado y que ahora regenta uno de sus hijos, bajo un nuevo nombre: 'El Niño'. En el interior, detrás del mostrador, se encuentra Catalina despachando indignada las últimas empanadillas, rosquillas y pan del día. "A Pepe le han engañado porque es una buena persona", zanja la repostera. "No se merece lo que le está pasando: es una injusticia y el pueblo tendría que movilizarse para pedir su libertad". De hecho, el alcalde pedáneo no descarta organizar algún acto de protesta ante el sentir vecinal.

"En shock"

Uno de los hijos de Pepe 'El Melón' accede a atender a este diario, pero desde el anonimato porque asegura que "en la familia estamos en shock y no queremos problemas con la Justicia". Este panadero, que heredó el oficio de su padre, confirma los problemas de salud que arrastra este jubilado y considera poco creíble que tuviese la agilidad suficiente para maniatar a una mujer más joven: "Tiene prótesis en las dos rodillas".

Todo ello le lleva a concluir esto: "Confiamos en su plena inocencia, ya que su trayectoria es la de un hombre sin antecedentes penales, que siempre ayuda a la gente". Valga como ejemplo esta anécdota que circula de boca en boca por la pedanía: "En una ocasión, un cristalero no podía hacer frente a unos pagos y cuando Pepe se enteró se presentó en su negocio para entregarle dos millones de las antiguas pesetas".

La familia ha contratado los servicios jurídicos del prestigioso penalista Raúl Pardo-Geijo que declina responder a las preguntas de El ESPAÑOL, con el objetivo de no desvelar su estrategia de defensa, de cara a la comparecencia en sede judicial que tendrá lugar este lunes y donde Pepe 'El Melón' saldrá de prisión para romper su silencio.

