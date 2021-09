El secreto de Carlos Saiz, el dentista de los famosos: dueño de las sonrisas de Dulceida o Pilar Rubio

Dulceida y su mujer, Alba Paul, les deben en gran medida sus envidiables sonrisas. El futbolista Jordi Alba que tenga la que siempre soñó. Y la presentadora Pilar Rubio que ese diente que tenía torcido hace un tiempo, jamás volviese a darle ningún problema para lucir su perfecta dentadura. Se llama Carlos Saiz y es el dentista de las celebrities.

Por sus manos, cómo él mismo dice, han pasado (y siguen haciéndolo para sus revisiones) futbolistas internacionales, actores, actrices, cantantes, influencers y numerosos personajes del mundo de la prensa y la televisión. El éxito de este odontólogo, no obstante, no obedece a un golpe de suerte. "Es el fruto de 20 años de trabajo y más de 15.000 pacientes tratados", cuenta este profesional dental, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Tiene dos clínicas, una en Barcelona y otra que acaba de abrir hace esos meses en el centro de Madrid, donde la lista de espera, según cuentan, es ya de varias semanas. Y es que, ¿quién no quiere tener la sonrisa de la presentadora Sandra Barneda o de la actriz Marta Torné? Pero, ¿cuál es su secreto?; ¿cuáles son los tratamientos estrella de este odontólogo que han atraído hasta sus clínicas a los famosos de medio mundo?; ¿puede permitírselos cualquier persona?

El doctor Carlos Saiz junto a la influencer Aida Domenech y su mujer, Alba Paul.

Para resolver estas incógnitas, en primer lugar, basta con echar un ojo a su extenso currículum y a una forma de trabajar que muy pocos dentistas han puesto en práctica. "Mi trayectoria está a caballo entre Barcelona, EEUU, Reino Unido... Siempre he sido y soy una mente inquiera y quería adelantarme a los deseos de mis pacientes dando forma a conceptos únicos y rompedores como la clinica no clinica o el dentista que no parece un destino irremediable", explica Carlos Saiz, cuya fama se extiende también a la red social Instagram, donde tiene más de 125.000 seguidores.

Sonrisa de alta costura

Y aunque esos planteamientos fueron solo el origen, 15 días después son las que le han llevado al estrellato en su sector. "Esas fórmulas, sumadas a avanzados procedimientos apoyados en lo último en tecnología han conseguido cosas como hacer indoloros procedimientos como el blanqueamiento o las microcarillas, y sobre todo hacer apetecible ir al dentista", prosigue.

El odontólogo habla de sus dos tratamientos estrella, las microcarillas diamandsmile, a las que suelen recurrir fundamentalmente, dice, los futbolistas, y el blanqueamiento dental zoom, que suelen elegir sobre todo actrices y presentadoras, como Daniela Santiago, por ejemplo, para preservar su diente natural. ¿Cuánto cuesta? La horquilla de precios es tan variada como la complejidad del tratamiento, explican. El precio aproximado de la microcarilla individual es de 675 euros y el del blanqueamiento de 500. Algo caro para un bolsillo normal. No obstante, la clínica también da la opción de financiar cualquier tratamiento a cuatro años sin intereses.

Pero ¿qué son las microcarillas?; En palabras de este profesional, este tratamiento puede definirse como el diseño de una sonrisa de alta costura, hecha a medida y basándose en las preferencias del paciente. Este es precisamente el primer paso. El protocolo se inicia con un minucioso cuestionario acerca de gustos y preferencias estéticas personales. Se toman impresiones digitales de la boca (sin moldes) y, sobre ellas, en la pantalla del ordenador, paciente y odontólogo, visualizan y definen, la que será su nueva sonrisa.

Su secreto

En la segunda sesión, con un diseño ya aprobado, se genera una impresión digital en resina idéntica a cómo serán las carillas finales para que el paciente pueda probarse y valorar en su propia boca, a fin de establecer si está 100% satisfecho con el diseño o son precisas las correcciones. En esta visita también se selecciona el tono de blanco. La gama es amplia, los hay desde tonos muy naturales hasta otros blanquísimos.

El resultado de su tratamiento de microcarillas.

Por último, se prueban diferentes tonalidades de cemento para seleccionar cuál se adapta más a los gustos y expectativas del paciente para, a continuación, instalar (sin tallado de los dientes ni necesidad de anestesia), las carillas definitivas: una finísima pero muy resistente lámina de cerámica que se adhiere al diente natural y le da una forma perfecta.

Lo más habitual, afirma el doctor a este diario, es que se coloquen en los dientes más visibles (ocho o diez por maxilar), aunque hay pacientes que sólo las requieren en la parte superior y blanquean la inferior. Su vida media es de entre 10 y 15 años, salvando que además debes acudir a revisarlas cada seis meses. "Este es principal motivo de peregrinaje de pacientes de todo el mundo a mi clínica, la posibilidad de mejor la estética de sus sonrisas a medida, sin implantes, sin dañar los dientes y sin ortodoncia", señala Saiz. El verdadero secreto de su éxito.

Blanqueamiento

Aunque también lo es su blanqueamiento dental zoom. "Se trata de un tratamiento mínimamente invasivo, con tecnología de última generación made in USA, que no afecta al esmalte natural, ni produce sensibilidad dental y, además, permite elegir la tonalidad exacta a gusto del paciente," explican desde la clínica.

Además, al igual que las carillas, permite elegir al paciente la tonalidad de blanco que quiere para verse bien, natural y favorecido. No obstante, solo dura un año. Tras ese periodo, si quiere mantener la misma sonrisa, tendrán que volver a la clínica. A este tratamiento además solo pueden someterse los clientes que tengan los dientes sanos. "Solo blanquea los dientes naturales, ni carillas, ni coronas", aclara el experto. Al cabo de unas cuatro o cinco horas de hacer realizado el blanqueamiento, subrayan, puede aparecer alguna molestia puntual, pero en cualquier caso desaparece al día siguiente.

La presentadora Sandra Barneda junto al doctor Carlos Saiz.

Este tratamiento único, además de las microcarillas o las alineaciones transparentes, aunque en menor medida, es el que ha convertido en imprescindibles los servicios del doctor Saiz para un gran número de celebridades. "Por mis manos han pasado Ana Milán, Sandra Barneda, Marta Torné, Manel Fuentes, Aída Doménech (Dulceida), el grupo Gemeliers, futbolistas de primera división como Jordi Alba, la actriz y nueva imagen de Roberto Cavalli, Daniela Santiago, actriz de ‘Veneno’ y, ahora, Pilar Rubio", comenta, orgulloso. El comienzo de un pequeño gran negocio en la capital española.

