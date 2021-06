María, el 'cerebro' tras el éxito de Jesús Calleja: la 'pareja' que factura 4,5 millones de euros

Llevar a la mismísima Ana Botín, presidenta del Banco Santander, a Groenlandia para conocer los efectos del cambio climático. Aprovechar las vacaciones de Fernando Simón en plena pandemia y conseguir sus confesiones más personales en un viaje a Mallorca.

Irse de expedición al Himalaya con Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth, y que la aventura esté a punto de jugarle la vida al actor australiano por el mal de altura. O preguntar al cantante Willy Barcenas, mientras escalan el glaciar más grande de Europa, en Islandia, sobre los delitos cometidos por sus padres, el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su mujer, Rosalía Iglesias, ambos en prisión. Y que conteste, por primera vez.

Estas breves sinopsis son solo cuatro ejemplos de lo que en apenas tres años ha conseguido el programa Planeta Calleja. De sobra conocido por todos los españoles y presentado por el aventurero y alpinista leonés Jesús Calleja desde 2014, cuando se produjo la primera emisión con un viaje a Nepal junto al actor José Coronado y su hijo, Nicolás. Ocho temporadas, la última en emisión, con millones de espectadores en prime time que han hecho que este formato, antes inusual, se haya convertido en uno de los más exitosos de la televisión. Pues bien, eso es gracias a él, pero también a María Ruiz Calzado.

¿De dónde sale María Ruiz?

Jesús Calleja junto a la actriz española Elsa Pataky.

No es la primera vez que muchos se hayan hecho esa pregunta: quién hay detrás de Jesús Calleja. El espectador conoce perfectamente al presentador leonés, su particular humor, ingenio y cómo se desarrolla en general Planeta Calleja.

Un programa en el que no se busca ir a destajo a por la declaración más exclusiva del invitado famoso [aunque siempre la consigan]. Sino conocerlo y hacerlo en un entorno difícil donde esa dificultad le haga crear vínculos con el presentador y abrirse tanto como nunca hubiese imaginado. En definitiva, sacar al pez de la pecera. Así, y no a bocajarro, Ana Botín habla sobre la relación laboral y personal con su padre, Emilio Botín; el cantante de Taburete "jura" que ni él ni su madre sabían en qué andaba metido Luis Bárcenas o Maribel Berdú confiesa que ha vivido capítulos de acoso durante muchos años en los camerinos y fuera de ellos.

Hasta aquí, todo claro. No obstante, lo que probablemente no sabrá es que detrás del éxito de Calleja no solo está Calleja. El leonés, podría decirse, es solo el que carga con el peso de la fama. Que bastante es. Y quien realmente es el cerebro de todo lo que sucede no solo en Planeta Calleja, sino en todos los formatos de Zanskar Producciones, es su amiga y socia, María Ruiz Calzado. Los dos, el leonés y la catalana, son los administrares de la productora, creada en 2009 y que en el último ejercicio facturó 4,5 millones de euros.

Cuentan quienes conocen a María Ruiz, la directora de Zanskar [nombre que hace referencia a una región de la India], que ella es, como se dice en territorio patrio, la que corta el bacalao. La que ideó el formato, la que pensó en Calleja para presentarlo, la que elige a los personajes, los destinos, y la que supervisa todo, antes y después. La fuente inagotable de éxitos en televisión. Eso sí, siempre de la mano del presentador leonés y de la otra estrella de la productora, Mercedes Milá. Renacida tras su retiro de Mediaset, según dijo ella misma, en otro reality, Scott y Milá (Movistar+), también pensado por Ruiz Calzado, con la que la expresentadora de Gran Hermano también comparte una gran amistad.

Origen

La directora de Zanskar, María Ruiz, con parte del equipo en una grabación de 'Planeta Calleja' Zanskar

En 2017, el aventurero leonés confesó en una rueda de prensa que tuvo que montar su propia productora, en 2009, para poder estar en la televisión porque no había ninguna en España especializada en documentales. Y era cierto, pero en ese momento ya le acompañaba Ruiz Calzado, su socia, y que antes de ser esa parte más desconocida en televisión, fue todo lo contrario como corresponsal en el canal de noticias CNN+.

Una vez creada la empresa, llegaron los éxitos. Desafío Extremo, con más de 60 programas emitidos, Volando Voy, con la que ya están grabando la séptima temporada. También destacan dos temporadas de El Xef, con Dabiz Muñoz; cinco temporadas de Mataton Man para Movistar TV, con Raúl Gómez; tres de Scott y Milá; y por supuesto, la joya de la corona, Planeta Calleja.

María Ruiz, ya entonces directora de Zanskar, fue la que pensó en el formato, inspirándose en un programa de la televisión francesa, Rendezvous in Unknown Land [Encuentro en Tierra Desconocida]. Lo que hacían y todavía hacen en este reality francés es llevar a personajes públicos a convivir con tribus de lugares remotos durante algunos días, con un estilo mucho más serio. La catalana, en cambio, quería una producción más viva, combinando lo que habían hecho en Desafío Extremo, viajando a lugares desconocidos, con la participación de famosos que creasen más expectación. Un documental humano recorriendo el mundo, pero de manera diferente. Y acertó, claro.

Organización

El equipo de Zanskar en la grabación de Maraton Man (Movistar+), con Raúl Gómez en el centro. Zanskar

La cuestión es, ¿cómo se organiza un programa de tal magnitud? Obviamente, con mucha más gente. La cabeza pensante no solo es Ruiz Calzado, sino un equipo entero que desde años trabaja con ella en todos los proyectos. Como por ejemplo el director del programa, Daniel Lora, con un extenso currículum capitaneando programas de Mediaset, que se encarga de que todo esté bajo control. Y al menos ocho trabajadores más con los que cuenta la productora de televisión, según sus datos empresariales.

Después, el trabajo se divide en dos partes. La elección minuciosa de los destinos y los personajes. "Se eligen personajes potentes, que estén relacionados con la actualidad. Ahora, por ejemplo, están muy pendientes de conseguir a Rosalía. Se hacen las gestiones con sus agentes... Luego hay otros que llaman directamente para participar porque ven que es una exposición superpositiva", aseguran a EL ESPAÑOL. Finalmente, otra parte del equipo estudia al personaje elegido y aprobado por Ruiz Calzado. Biografía, entrevistas y evidencias personales. Y a partir de ahí, se comienza a escribir el guion con los retos, las actividades y las secuencias con entrevistas.

De manera paralela, también se van definiendo los destinos. "Se deciden básicamente en función de la posibilidad, muchos se hacen con alianzas con ministerios de turismo de países. Al final, lo ven muchas personas y es como una carta de presentación para visitar el país. Se hacen patrocinios y alianzas". Otros lugares, explican, se descartan directamente porque no les permiten grabar.

El presentador Jorge Javier Vázquez, en su participación en 'Planeta Calleja'.

El equipo tiene una lista de países y una parte de él los valora en función de la disponibilidad y del personaje. Por ejemplo, el presentador Jorge Javier Vázquez avisó desde el principio que su espíritu aventurero era nulo. Así que le llevaron a las islas Marquesas, las más remotas de la Polinesia Francesa. "Un lugar mágico al que un turismo tradicional no te va a llevar", contaba entonces María Ruiz Calzado.

Contactos

Los episodios se suelen grabar un año antes de su emisión y la organización de cada uno se suele presentar con tres semanas de antelación al viaje. Después, se hace una última reunión con todo el equipo, se ultiman todos los detalles y toda la maquinaria empieza a funcionar. Grabar un capítulo de Planeta Calleja suele durar entre siete y diez días.

Antes y después de la grabación, María Ruiz lo supervisa todo. "Criba continuamente los personajes, los destinos, está encima de los rodajes... visualiza mucho lo que se acaba viendo en pantalla. Se hace visionados enteros de programas... Ella se implica mucho, lo vive completamente e incluso se emociona cuando ve que ha conseguido grabar algo potente". Dejando a un lado la producción, Calzado es la que se encarga también de las labores institucionales. En otras palabras, que las ideas del equipo tengan cabida en televisión.

Algo que hasta el momento se le ha dado bastante bien. En la actualidad, los formatos de la productora se reparten entre Mediaset y Movistar+. Según ha podido saber este diario, la directora de Zanskar tiene buena relación con Paolo Vasile, consejero delegado de la cadena italiana en España, y también buenos contactos con el Gobierno. La prueba está básicamente en los dos personajes que entrevistaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó su libro Manual de Resistencia (Ediciones Península). ¿Lo recuerdan? Sí, fueron Jesús Calleja y Mercedes Milá, las dos estrellas de Zanskar. Todos los ingredientes necesarios para no dejar cultivar éxitos en la pequeña pantalla de la mano de su pequeño gran equipo.