Willy Bárcenas reniega del PP en 'Planeta Calleja': "No le puedo tener más asco a ese partido"

Willy Bárcenas, vocalista del grupo Taburete e hijo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, ha protagonizado este domingo una nueva entrega de Planeta Calleja. El cantante ha viajado hasta Islandia con Jesús Calleja para descubrir algunos de los rinconces más sorprendentes del pequeño país.

Además de disfrutar de la aventura, el invitado ha compartido confidencias con el presentador, a quien ha dado jugosos titulares sobre la corrupción del PP y, en concreto, sobre el caso Gürtel, por el que sus dos progenitores están cumpliendo condena.

El joven ha confesado que no puede evitar "guardar cierto rencor" por aquellos corruptos que han salido indemnes de sus actos. "Ojalá alguno pagase por las cosas que se han hecho mal, pero bueno, tampoco me alegro de ver a políticos catalanes presos, estoy en contra pero tampoco me alegro de que estén en la cárcel".

Willy Bárcenas se ha sincerado con Jesús Calleja. Mediaset

Bárcenas considera que "el PP y el PSOE son partidos corruptos" y ha desvelado que, cuando su padre tuvo que enfrentarse a la justicia, él mismo le animó a no mentir: "Le dije a mi padre que no mintiese y él, cuando vio que los miembros de su propio partido son los primeros en echar pestes sobre él es cuando decide cambiar de estrategia".

"Me gustaría que hubiese alguna responsabilidad penal para alguno", ha dicho refiriéndose a quienes eran dirigentes del PP en la época del caso Bárcenas. "Cuando dicen 'Taburete, pepero' digo 'si no le puedo tener más asco a ese partido'", recalca.

Willy afirma que su padre "era el que más cobraba del PP, más que Rajoy, más que todos los ministros" y no ha dudado en confesar que su padre le reconoció sus delitos. "Me reconoció las cosas, que se había llevado una financiación ilegal en el partido, que se han cobrado sobresueldos y que tenía un dinero en Suiza sin declarar a la Hacienda española".

El cantante, sin embargo, exculpa a su madre de toda responsabilidad. "Mi madre le llegó a preguntar a mi padre 'Luis, ¿de verdad teníamos tanto dinero?'. Mi madre no tenía ni puta idea de nada, se quedó a cuadros igual que yo".

El joven defiende que su madre no conocía los actos delictivos de su padre. Mediaset

Durante sus charlas con Calleja, el joven Bárcenas ha revelado que a raíz de la condena a sus padres ha adquirido una importante responsabilidad en la economía familiar. "Yo pago los abogados de mis padres y el peculio de la cárcel, lo que les puedes ingresar para que ellos gasten al mes".

Sobre las coacciones y amenazas que supuestamente ha recibido su familia desde que estallara el caso, el entrevistado asegura que un abogado del PP le dijo a su padre "como hables, tu mujer va a entrar en la cárcel, a ti vamos a llevar al Puerto de Santa María y te vamos a hacer la vida imposible".

Como ya ha hecho en otras ocasiones, el hijo del extesorero del PP ha vuelto a narrar el episodio en que un hombre atracó su casa para hacerse con documentación delicada: "Entró un hombre vestido de cura en mi casa, nos reunió en el salón a Victoria, la chica que trabajaba en mi casa, a mi madre y a mí, saca una pistola, nos tumba en el suelo, nos ata con bridas y nos pide documentación que afecte al Partido Popular", explica. El artista no tiene ninguna duda de que aquello "no fue un loco solitario, que fue una operación del Gobierno".