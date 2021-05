¿Quién es la Menina de ‘Mask Singer’ 2? Todas las pistas sobre el famoso que se esconde detrás

En esta segunda edición, una de las máscaras de Mask Singer bebe directamente de una de las obras de arte españolas más conocidas: Las Meninas, de Diego de Velázquez.

“Dejadme que me presente, soy Menina y vengo de uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos. Me he puesto mis mejores galas para la ocasión, aunque es una pena que este faldón oculte mi esbelta figura” nos dice el famoso que se esconde detrás de Menina en su vídeo de presentación. Con esta pequeña pista, Menina nos dice que es alguien con un buen aspecto físico, y bien podría ser modelo o bailarina. Además, habla en inglés, por lo que se intuye que es una estrella internacional.

“Mi vestuario es uno de los más icónicos en la historia del arte español y no puedo esperar más para lucirlo en el escenario. Bueno, si puedo pasar con este cancán…” añade, en referencia al traje que porta, similar al de la infanta Margarita del famoso cuadro.

En el mismo vídeo ofrecido por Antena 3, añade: “Estoy acostumbrada a que haya una cola de gente esperando para verme en mi sala de exposición de ‘El Prado’ y espero que ocurra lo mismo en el plató. ¡Cómo disfruto teniendo público!”. Se confirmaría así que tiene un trabajo relacionado con el mundo del espectáculo, y que para ella, el trato con el público forma parte de su día a día, y que disfruta con ello.

“Mis contrincantes deberían estar asustados porque voy a mostrar mis verdaderos colores y dominar el maravilloso y noble arte del disfraz. Estoy aquí para ganar… ¡Y no voy a volver al Siglo de Oro sin una máscara de oro!” finaliza Menina, quien podría estar acostumbrada a utilizar muchos disfraces en sus trabajos. ¿Será quizá una actriz de musicales, que se vea obligada a cambiar de vestuario con frecuencia? O quizá una modelo, que cambia de traje en sus desfiles.

Además, en Espejo Público, Menina ha dado otra pista sobre su identidad: “Aunque me veáis con estos vestidos, un pelín clásicos, se puede decir que soy objeto de deseo de burgueses y nobles”. Así, se intuye que esta celebridad de Mask Singer es alguien muy conocido por todo el público, de todas clases sociales.

En las redes sociales las teorías son de lo más variadas. Desde artistas que ya vivieron en nuestro país como Victoria Beckham hasta Melanie Griffit hasta Cindy Lauper y Kylie Minogue. Del mismo modo, podría ser una artista española que habitualmente trabaje en inglés, como Penélope Cruz o Elsa Pataky.