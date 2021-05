'Informativos Telecinco' cuestiona la victoria de Italia en Eurovisión y manipula un comunicado de la UER

Informativos Telecinco se ha ganado este domingo fuertes críticas por parte de los fans de Eurovisión. El espacio presentado por Pepe Ribagorda y Ángeles Blanco ha cuestionado la legítima victoria de Italia con la emisión de una crónica de la final del Festival celebrada este sábado 22 de mayo.

La pieza, que ha sido emitida en ambas ediciones del informativo, era introducida por la presentadora, quien recalcaba que "Italia ganó gracias al voto popular, una elección que nada tuvo que ver con los gustos expresados por el jurado profesional".

Ya dentro del vídeo, la voz en off de la redactora aseguraba que "la pregunta con la que muchos se acostaron" el sábado era: "¿Cómo esta canción ha podido ganar el Festival de Eurovisión?".

'Informativos Telecinco' ha cuestionado la victoria de Italia en Eurovisión.

La crónica ironiza, además, con la explicación que Damiano, vocalista del grupo vencedor, ha dado sobre la polémica escena por la que muchos le acusan de haber consumido cocaína en la Green Room durante la final. "La polémica siguió en la mesa. El artista dijo que solo miraba vasos rotos", expresa la voz mientras en pantalla se ve el momento en cuestión.

Francia y Suiza, segunda y tercera clasificada de la gala, salen mucho mejor paradas en esta pieza de Informativos Telecinco, que califica la propuesta francesa como un "precioso tema" y la suiza como una "hermosa melodía", sin olvidarse de remarcar que "ambas suenan en la docuserie de esta casa Contar la verdad para seguir viva".

Como cierre, el vídeo recordaba que este año Eurovisión "cumplía 65 años" y, según la periodista que firma la pieza, "algunos al levantarse se han preguntado si quizá debería jubilarse". Esta, precisamente, ha sido la frase que más comentarios críticos ha acaparado por parte de muchos eurofans en las redes sociales.

Tras la emisión del vídeo, Ángeles Blanco informaba sobre el comunicado que la Unión Europea de Radiodifusión emitió con respecto a la polémica protagonizada por Damiano. Pese a que la organización afirma que el cantante pidió realizarse esa misma noche un test voluntario para zanjar el asunto pero no fue posible hacerlo ese día, el informativo de Telecinco sólo ha dicho que "se ha solicitado un test de drogas que ya se pidió anoche pero no se pudo realizar", sin especificar que fue el propio artista el que pidió someterse a esa prueba y que, además, fue la UER la que no pudo organizar los preparativos para hacerlo en ese momento.