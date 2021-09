La historia de Telecanuto, la empresa que envía "marihuana legal" a domicilio y ya arrasa

Un empresario ha decidido aunar el auge del delivery (la venta a domicilio) con la del consumo de "marihuana legal CBD". El resultado es una empresa de nombre explícito: Telecanuto. "Te llega en 30 minutos, sin moverte de tu casa", promete la publicidad que la empresa que ha repartido en Valencia. Rafael Jiménez, su impulsor, explica a EL ESPAÑOL cómo se las apaña para navegar en este mundo de vacíos legales. "Compro en Italia, porque aquí no se puede producir, y lo vendo como producto aromático o de coleccionista", relata.

El mencionado panfleto oferta "distintos tipos de variedades". Se trata de cogollos desde 6 euros el gramo, hass Líbano rojo desde 7 euros el gramo, y polen rubio por este mismo precio. "Todos nuestros productos se venden como aromáticos o colección dentro de la legalidad THC", insiste el pequeño cartel en el que sus impulsores se autodescriben como "pioneros en el sector de la marihuana legal a domicilio".

Según precisa Jiménez, "en España es legal vender cannabis siempre y cuando contenga menos de un 0,2% de tetrahidrocannabinol (THC), el componente psicoactivo de la planta". En cualquier caso, el vendedor debe indicar que la sustancia "no es apta para consumo humano".

Por ello Telecanuto incide en el etiquetado que se trata de productos aromáticos o de colección, aunque el nombre de la empresa revele sin ambages que se trata de hierba para fumar. "No podemos incitar a que la gente lo fume. Pero se fuma", intenta aclarar el empresario.

Otro escollo con el que se encuentra el impulsor de Telecanuto es que "la legislación española permite plantarla pero no manipularla". "No podemos cortar las hojas ni preparar el producto. Si la plantáramos nosotros tendríamos que vender las plantas enteras. Por eso decidimos importarla de Italia o Suiza, donde sí está permitido manipularla", explica. "Nos llega manipulada y con la certificación de que no rebasa el límite del 0,2% de THC, y nosotros la vendemos", agrega.

Factura de "producto legal"

"El cliente puede mostrar la factura para acreditar que se trata de un producto legal", manifiesta Jiménez, que asegura que su marihuana está teniendo "muy buena acogida en Valencia". "Estamos arrasando. Percibimos que a la gente le gusta", subraya este empresario con pasado en el sector de la compraventa de vehículos. No obstante, prefiere no revelar las cifras de sus ventas.

La buena marcha de su iniciativa le hace plantearse la expansión a otros lugares como Galicia, su tierra de origen. Allí, según explica, es el presidente de una asociación de empresarios del CBD que juega con el nombre Galicia Calidade para asociar la marca creada en la autonomía a la calidad de su marihuana.

En la web de Telecanuto también se ofrecen productos como moon rock ice, piedras con "altos contenidos de CBD a un precio increíble"; o resina CBD, entre otros. La propia página advierte de que está teniendo más demanda que oferta. "Todos nuestros productos están sujetos a disponibilidad. Son calidades con producciones muy limitadas", alertan.

"Ofrecemos la opción de reservar parte de nuestra producción. Disponemos de un servicio de búsqueda personalizada de flores. Venta al por mayor", agrega la web de este peculiar comercio online y a domicilio de "marihuana legal".

