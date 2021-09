La DGT, a la 'caza' de los conductores que cometan esta infracción: 216 cámaras y multas de 200 €

El 31% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales han sido causados por las distracciones de los conductores al volante. Esta cifra es tres puntos superior si se compara con los accidentes registrados en el año 2019. Por ello, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado una nueva campaña especial, que durará hasta el próximo 22 de septiembre, con el fin de cazar a aquellos conductores que se distraigan al volante por usar móviles, GPS o cualquier otro aparato que provoque que los usuarios de la vía pierdan la atención mientras circulan.

Esta campaña especial, denominada, Operation Focus on the Road, se desarrolla a nivel europeo gracias a la colaboración de la asociación RoadPol. Tiene el fin específico de reducir la alarmante cifra de accidentes con víctimas mortales por distracciones al volante que se ha registrado en 2020. Esta, por desgracia, asciende a 319 siniestros. Por ello, tanto la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales vigilarán con especial ahínco las distracciones en las vías urbanas e interurbanas.

Para ello, la DGT ha desplegado todo su arsenal para dar caza a los infractores. Por ejemplo, las 216 cámaras que hay por las carreteras españolas vigilarán que los conductores no usen el móvil o, simplemente, no estén distraídos, ya que utilizar el móvil “multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente”, esgrime la DGT. Es decir, Tráfico defiende que se “pierde la capacidad de mantener una velocidad constante” y provoca que no se “no guarde la distancia de seguridad suficiente”.

La sanción por usar el móvil, como ha contado EL ESPAÑOL en anteriores ocasiones, se ha endurecido. Ahora, de hecho, sólo sujetarlo ya es motivo de multa. Así se regula en el proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de marzo, que prevé el aumento de tres a seis de los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano el móvil y mantiene la multa de 200 euros y de tres puntos de sanción si el infractor usa el dispositivo pero no lo tiene en la mano.

Distracciones evitables

Esta vigilancia intensiva de la DGT durante esta semana se debe a que apartar los ojos de la carretera, sea por la razón que sea, supone un riesgo. Uno de los principales motivos que genera la distracción del conductor es la utilización del teléfono móvil durante la conducción. Su uso multiplica por cuatro el riesgo de sufrir un accidente y el riesgo es equiparable a la conducción con exceso de alcohol.

Un conductor que habla mientras conduce pierde la capacidad de mantener una velocidad constante, no guarda la distancia de seguridad suficiente con el vehículo que circula delante y el tiempo de reacción aumenta considerablemente -entre medio y dos segundos, en función de los reflejos del conductor-. Además, a mayor velocidad mayor riesgo de que una distracción provoque un accidente: a 120 km/h, en 3 segundos, se recorrerá una distancia superior a la de un campo de fútbol.

Hasta el 22 de septiembre, la DGT vigilará aún más las distracciones al volante.

Las distracciones provocan accidentes por salida de la vía, choques con el vehículo precedente o atropellos que pueden tener desenlaces fatales. Por todo esto, la DGT hace de nuevo un llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos -conductores o no- para desconectar el móvil sin manos libres mientras se conduce y recuerda que los “manos libres” son los únicos permitidos aunque tampoco están exentos de riesgos. Por último, Tráfico recuerda que como peatones, hay que entender que el móvil también nos hace caminar ajenos a los riesgos viales cuando vamos abstraídos en una conversación.

La presencia del móvil en la conducción se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, provocando infinidad de accidentes. Por este motivo, el proyecto de ley que reforma el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, prevé incrementar de tres a seis los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil.

Pero además del uso del móvil, es importante tener en cuenta otros factores que provocan distracciones como pueden ser, entre otros, fumar mientras se conduce, que multiplica por 1,5 el riesgo de sufrir un accidente; el sueño y la fatiga, factores de riesgo desconocidos pero que concurren en la accidentalidad vial; o el uso de navegadores durante la conducción.

Semana europea de la movilidad

Además, estos mismos días el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico coordina la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Usar el móvil al volante se sanciona con hasta 200 euros

El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2021 es “Movilidad sostenible, saludable y segura” y el lema de la campaña es "Por tu salud, muévete de forma sostenible". La Comisión Europea ha querido poner el foco en la salud, tanto física como mental, vinculada con las formas de desplazarse de forma sostenible por nuestros municipios.

La Dirección General de Tráfico participa habitualmente en esta iniciativa que promueve la movilidad hacia modos más sostenibles de manera segura a través de diferentes actuaciones. En esta edición, además de la campaña de vigilancia, Tráfico participará en otras actividades como en la Jornada conmemorativa de la Semana Europea de la Movilidad con la ponencia titulada Ciudades 30. Manual “Nuevos límites de velocidad en vías urbanas y travesías” y con actividades en las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

