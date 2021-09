Suenan trompetas. Anuncian un despertar de las revistas en papel, frescas e irreverentes, de esas que no nacen para hacer pasta, que idolatran la vida fancinera, y que con su latido contagian el nacimiento de nuevos quioscos. Atentos a la propuesta de Jan Barthe Cuatrecasas, recién casado con Marta Palatchi Gallardo -en uno de los matrimonios mas cool de la alta burguesía catalana entre las familia de abogados y la familia del textil- con su proyecto Good News Coffee. Tras su paso por Barcelona Good News ya se ha instalado en la calle Serrano. Ojalá cuaje. Nosotros en Spainmedia ya trabajamos con ellos.

Estos son algunas de las revistas con las que despedir al verano en una mañana radiante de septiembre. Todas propuestas independientes. Cada una distinta, con sus páginas latiendo emociones e información y oliendo a lo que huele la vida, a tinta recién impresa.

Konfekt. La revista para vestirse, beber, comer y viajar de manera inteligente. El eslogan es tan simple que el lector se preguntará porque en su número cuatro merece aparecer en este artículo. La respuesta la tiene el canadiense Tyler Brûlé (52) que la publica desde Winkcontent, el ala de contenidos de Winkcreative, el estudio de creación de marca de Brûlé. Me cuentan, y las fuentes son buenas, que Tyler Brûlé nunca consiguió hacer dinero con Monocle y no me extraña. Pero Brûlé si que cuadra sus cuentas y vive más que bien gracias a su estudio donde la facturación no depende del menudeo publicitario.

Desde Valencia, el primer número de Three Knots Magazine.

Editada por Sophie Grove, (solo 7 publicaciones en Instagram) la revista presume de la factura impecable de las publicaciones de moda bien hechas del siglo XXI con oficinas en Zurich y en la Midori House, el cuartel general de Monocle en Londres. Una curiosidad, Santa y Cole, el editor de las lamparas Milá y el mobiliario urbano que ayudó a definir la Barcelona olímpica es anunciante. ¡Qué lista es Nina Masó!

Three Knots Mag. Aunque el nombre está en inglés (Revista a Tres Nudos) se trata de un proyecto español nacido en 2021 desde Valencia. ¡Atentos a la descentralización de las nuevas revistas! ¡Que siempre fue una de las características de la implosión de los fanzines! “¿Qué es el mar?” Sobre cómo contestar a esta pregunta nace esta revista, de cuidada edición que utiliza las tipografías Piazzolla y Bitter de la fundación Huerta Tipográfica. Si la buscáis, además de escribirles a instagram, podéis daros un garbeo por la Librería Robinson de Madrid, uno de mis lugares favoritos, donde al fondo a la izquierda, la viguesa Angela Lago, ofrece una visión de la experiencia náutica lifestyle muy atractiva a través de Just The Sea. El proyecto de Lago pronto será una ola más grande.

Loewe Magazine. Jonathan Anderson -sólo tiene 37 años- conoce bien que la esencia del lujo radica en los detalles, en esos pequeños rincones que no le interesan al mercado de masas. Esta semana Loewe ha lanzado un jabón en pastilla (jabón sólido) con su cuerda de cuero y todo. De esos jabones que uno quiere tener en el baño pero nunca darles un apretujón húmedo de manos. Y también ha encartado con El País, atención al coste de la gran tirada, su revista trimestral.

La revista de Loewe, sin grapa, tan solo con una goma elástica, con el pictografía como cabecera, 98 páginas, es de lo mejorcito que se puede leer. Anderson edita en Loewe, bolsos, cerámica, perfumes, jabones y también una revista. La conclusión: lo importante es la mirada de quien está detrás. Si el lector busca hacerse con una que entre a una tienda de Loewe, se la darán gratuitamente, no importa que vaya a comprar o no. No hace falta ser simpatizante de la marca, ni siquiera de Anderson, para disfrutarla la revista es una gozada.

¿Deberíamos leerla como una bofetada al establishment de las revistas de moda? Algo así, como: “Nos vamos a anunciar con vosotros pero preferimos editar nuestra propia revista”. Puede ser… ¿Se imaginan a la jurásica Vogue haciendo pegatinas como incluye la Loewe Magazine? . Desde luego esta revista debería estar también en quioscos.

¿Deberíamos leerla como una bofetada al establishment de las revistas de moda?

Polka. Primero fue una galería de fotografía, aún lo es, y luego una revista. Es un buen comienzo para editar. Los conocí en un Paris Photo y regresé a ellos cuando me recibió en casa el maestro de fotógrafos William Klein. La revista no había nacido entonces. El último número dedicado a los 20 años del atentado contra las Torres es de colección. El reportaje del fotógrafo japonés Daido Moriyama dedicado a Hawai bien podría haber merecido ocupar la portada de no ser por el aniversario del 11-S. Por su mala distribución en España recomiendo una suscripción. Si al lector le parece mucho le conviene apuntarse a su newsletter.

“Más Raro Que”, una revista nacida de un vino de Rueda.

Más Raro Que. Proyecto temático parido como herramienta de marketing de uno de los hombres más importantes del vino en España, Quim Vila, alma mater de Vina Viniteca y de su amigo, y el mío, Enric Jove (CEO de McCann Barcelona). Vila embotella El Perro Verde, que digo yo que será un homenaje a Jesús Quintero. Es un Rueda simpático y tan fresco que edita esta revista con gente rara, o interesante. La publicación tiene una factura impecable, (directora creativa Ana Brossa, dirección de arte Andrés Ibáñez), su último número -“Nos colamos en las mentes más raras de la música” - lleva a Rosalía en la cover. Cuesta 10 euros pero seguro que si te pasas por Vila Viniteca y te compras un vinito te la regalan. Su próximo número: Mas Raro Que El Sexo. ¡Cualquiera se la pierde!

Sigue los temas que te interesan