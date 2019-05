El lapsus de Kira Miró en ‘El Hormiguero’

Quién dijo que el cine español no era polifacético. No sólo de comedia vive el celuloide patrio, tal y como queda de manifiesto con La estrategia del pequinés, una cinta de cine negro que llega este viernes a las salas españolas y que tiene como protagonistas a dos caras tan conocidas como las de Unax Ugalde (40 años) y Kira Miró (39). Ambos visitaron este martes El Hormiguero para hablar de este proyecto y sus respectivos momentos profesionales.

Una de las primeras cosas que llamaron la atención tras la entrada en el plató de los dos actores fue el vestido que lucía Kira Miró. Hasta el propio Pablo Motos (53) piropeó a la canaria: “Qué vestido tan bonito, te lo compro”. Al parecer, la actriz no se toma a la ligera cada visita al talk show de Antena 3, tal y como recordó el propio presentador: “Ya me comentaste que cuando vas a venir a El Hormiguero te preparas bastante”.

Sin más preámbulos, los invitados se lanzaron a hablar de la película en cuestión. Así, Unax Ugalde explicó que se trata de la adaptación de “una novela negra. Se llama así porque mi personaje adopta esa estrategia, basada en las razas de perros, donde el pequinés tiene que adaptarse para sobrevivir frente al doberman”. El actor vasco no quería desvelar aspectos clave de la trama, pero Pablo Motos no se anduvo con tapujos: “El pequinés sobrevive mordiendo los huevos a sus rivales, es más pequeño”.

Ahondando un poco más en el film, Ugalde definió al personaje que interpreta como “un chico que quiere cambiar su vida, que quiere meterse en los bajos fondos”. Por su parte, Kira Miró bromeó con el hecho de que “sigo haciendo de prostituta, morena por eso me teñí recientemente, que quiere salir de ahí, eso sí, de alto standing”.

Para hablar del estreno, a la actriz le salió el amor por su tierra natal, informando de que la película llegará a las salas el 31 de mayo, “es el día de Canarias, no es casual. Un beso a todos los canarios. Pío, pío”. Tanta pasión le jugó una mala pasada a Kira Miró, tal y como se encargaron de recordar las redes sociales:

Todo bien, pero Kira, q el día de Canarias es el 30 de mayo, no el 31.... #KiraUnaxEH — Sergio (@Sergio_twitea) 28 de mayo de 2019

#KiraUnaxEH mi niña el día de Canarias es el 30!! Y el Pío Pío es de Gran Canaria... — Patricia S.D. (@psantanadiaz) 28 de mayo de 2019

Querida @KiraMiro en #KiraUnaxEH dices que el 31 es el día de Canarias, mi niña es el 30. Pero lo del Pio Pio es un puntazo. Arriba D'ellos. Vamos @UDLP_Oficial — Willie Rodriguez (@Willie_RG) 28 de mayo de 2019

Amor de padre

Por su parte, Unax Ugalde sí se explayó sobre un asunto de su vida personal, su reciente paternidad. “He sido padre hace 8 meses. Es muy complicado en nuestra profesión, pero tomamos la decisión y nos lanzamos”. Según el actor vasco, el niño “no vino con un pan, sino con una panadería, no paro de trabajar”, aunque esa frenética actividad profesional no ha impedido que disfrute de este regalo: “De repente todo cobra un sentido extra, he abierto los ojos, te da mucho más de lo que das tú al bebé. Tengo ganas de tener otro ya, así que fíjate”.

Después de eso, Ugalde sí habló de otro proyecto profesional que se podrá ver dentro de poco en Antena 3. “Estamos grabando La valla, una serie ambientada en el 2045 aquí en España, creo que va a gustar mucho. El rodaje ha sido muy duro. El mundo está regido bajo totalitarismos y se llama así porque la valla separa al sector 1 y al sector 2, retrata cómo el poder aprieta a la clase trabajadora, pero es muy familiar”, describió.

El rutinario concurso de las hormigas dejó paso a la sección de Nuria Roca (47), quien empezó a hablar del recuerdo de unas ecografías en directo, a lo que Pablo Motos le preguntó si estaba de nuevo embarazada. “No, pero no me importaría”, dijo la colaboradora. La que sí está encinta es su perra, de la que mostró una ecografía. Mientras se proyectaba el vídeo se pudo ver a Roca visiblemente emocionada.

Después, metió el dedo en la llaga sobre el hecho de que Motos aún no haya llegado al millón de seguidores en Instagram, un hito que el presentador celebrará sorteando un viaje a Islas Mauricio, con todos los gastos pagados. Tras ello, Nuria Roca remató su sección con su consultorio que, al parecer, esta vez estaba protagonizado por un miembro del equipo del programa.

Los vídeos curiosos de Ana Morgade (39) dejaron paso al humor de Manolo Sarria (68) y Jandro (42), para que Marron (39) cerrara con su experimento científico un programa en el que los invitados tuvieron menos protagonismo del habitual.