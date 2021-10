"Me quedo": así es el primer Erasmus rural para que trabajen jóvenes en la España vaciada

A Ignacio Corbalán su Erasmus le ha traído experiencias, conocimiento, emociones y "una familia conquense". Todo porque es uno de los estudiantes que han participado en la primera edición del programa de becas UCLM Rural de la Universidad de Castilla-La Mancha. Están él, Jesús Burgos, Elena Cañizares, Emilio Montilla... así hasta llegar a 56, los elegidos. EL ESPAÑOL los ha localizado.

Ignacio estudia Ingeniería Forestal y recuerda el primer día: "Llegando, yo ya vi el panorama, lo primero que hicieron fue invitarme a comer para que nos conociéramos". A este joven murciano le tocó su erasmus en un complejo de turismo rural llamado El Llano de los Conejos, una empresa familiar que desarrolla su actividad aprovechando el potencial de la Serranía Conquense.

Fue un buen comienzo, ya que en esa misma sobremesa se disiparon todos sus miedos y sus dudas, supo que estaría bien: "Me dijeron que no me preocupara por nada, que me iban a tratar como a un hijo. Y lo han cumplido".