Renfe recurre la sentencia de Angrois y pide atenuante de reparación del daño para el maquinista

Renfe ha recurrido la sentencia por el descarrilamiento del tren Alvia en Angrois (Santiago) en julio de 2013 en la que se condenaba al maquinista, Francisco Garzón, y al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Ambos fueron condenados a dos años y medio de prisión por 80 homicidios cometidos por imprudencia profesional grave. La empresa solicita para el conductor el atenuante de reparación del daño, al haberse pagado indemnizaciones antes del juicio.

En su recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, Renfe ha pedido para Garzón el atenuante de reparación del daño prevista en el artículo 21.5 del Código penal, siempre tratando de que esta solicitud no interfiera en la estrategia de defensa que los abogados del maquinista lleven a cabo.

"Creemos que estamos ante un caso paradigmático para ello y, además, en algún asunto con enorme similitud con el que nos ocupa se aplicó sin discusión al respecto", reclama la compañía, que subraya que el maquinista "desde el primer momento del siniestro", incluso estando todavía dentro de la cabina, relató lo que había ocurrido durante una llamada telefónica y expresó su "máxima preocupación" por el estado de las víctimas.

"Nos parece especialmente relevante el hecho de que desde el primerísimo momento en que tuvo oportunidad ya admitiera cual había sido su actuación en estos hechos. Hubo espontaneidad y gran empatía del señor Garzon con las víctimas", añade Renfe.

Además, discrepa de la sentencia del juzgado santiagués, que indica que fueron los seguros de Renfe los que pagaron las indemnizaciones a las víctimas "desde los primeros momentos" tras el accidente, indicando que "la atenuación de la responsabilidad criminal por la reparación económica del daño causado por el delito exige que el esfuerzo provenga del propio acusado y no de la compañía aseguradora de su empleador que con el pago total".

Sin embargo, Renfe muestra su desacuerdo, ya que Garzón es un trabajador "que no puede hacer frente a la responsabilidad civil de un accidente de esta magnitud [...] No está al alcance de casi nadie efectuar una aportación proactiva individual y útil a los efectos que marca la sentencia", critica la empresa.

"No nos parece razonable"

"Según la tesis de la sentencia, no cabría prácticamente posibilidad alguna de que se pudiera entender que un trabajador inmerso en un siniestro pudiera verse amparado por un atenuante como el que estamos tratando. Daría igual la actitud y el comportamiento del acusado, nada sería suficiente al efecto. No nos parece razonable", insiste, poniendo como ejemplo otro accidente ferroviario, ocurrido en 2003 en Chunchilla, con 19 fallecidos, donde sí se recogió el atenuante de reparación del daño, pese a que también fueron las aseguradoras quienes pagaron.

"No se pretende reiterar lo ya expuesto, consideramos que la sentencia que estamos recurriendo no ha tenido en cuenta que no cabe que el señor Garzón reaccionara de forma más proactiva tras el lamentable siniestro que nos ocupa. Con su actuación facilitó que las víctimas fueran atendidas y reparadas en la medida de lo posible. Un accidente de esta magnitud no puede ser afrontado por un particular de mejor manera por lo que consideramos que debe aplicarse la atenuante prevista en el artículo 21.5 del Código Penal", destaca Renfe.

La firma también apela al contrato de seguro, insistiendo en que Garzón era asegurado de la póliza y de hecho "fue atendido dentro del ámbito de coberturas establecidas en la misma". "No estamos pues en una relación en la que ni el acusado, ni Renfe ni su aseguradora sean terceros ajenos al marco de la cobertura otorgada por el actor en civil en el cumplimiento de lo previsto contractualmente con Renfe", añade. Por todo ello, solicita a la sala que se estime su recurso de apelación y que se recoja el atenuante de reparación del daño para Garzón.