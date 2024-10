Contracumbre migratoria: Meloni y sus aliados piden "soluciones innovadoras" para acelerar las deportaciones

Al final la contracumbre migratoria convocada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a primera hora de la mañana de este jueves, justo antes del inicio del Consejo Europeo de Bruselas, ha tenido menos participación de la esperada. Además de los otros dos organizadores (Países Bajos y Dinamarca), han asistido los jefes de Gobierno de otros ocho países: Austria, Polonia, Hungría, Malta, Eslovaquia, Grecia, Chipre y República. También estaba presente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha avalado el endurecimiento de la política migratoria que reclaman estos países.

Meloni y sus aliados han reclamado "soluciones innovadoras" destinadas a facilitar la deportación de los inmigrantes irregulares, así como una legislación europea "más estricta" en materia migratoria, según ha dicho el primer ministro holandés, Dick Schoof, al término de la reunión. El término "soluciones innovadoras" es el nuevo eufemismo que utilizan estos países para referirse a la creación de centros de retención de migrantes fuera de la Unión Europea, copiando el modelo del acuerdo de la Italia de Meloni con Albania.

Aunque estaba invitado, el canciller alemán, el socialista Olaf Scholz, ha declinado asistir a la contracumbre de Meloni y se ha declarado escéptico sobre la eficacia de estos centros de retención de migrantes. "Si se miran las cifras, está claro que este tipo de conceptos sólo suponen una pequeña gota (en el océano), no son realmente la solución para un país tan grande como Alemania", ha dicho Scholz a su llegada al Consejo Europeo.

Los centros de migrantes de Albania tienen una capacidad máxima de 3.000 personas, mientras que Alemania recibió el año pasado 300.000 demandantes de asilo, ha señalado. En todo caso, el canciller -que ha endurecido considerablemente el tono tras los últimos atentados en Alemania y el auge de la ultraderecha en elecciones regionales- ha insistido en la necesidad de "reducir la inmigración irregular" y aumentar la eficacia de las deportaciones. "Hay que devolver a los criminales. Hay que hacer posible la inmigración, dar protección a quienes la necesitan, pero no todo el mundo puede venir", ha dicho.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pertenece a la misma familia política que Scholz, se había borrado de antemano de la contracumbre de Meloni porque rechaza sus "soluciones innovadoras" contra la migración. Sánchez ha eludido hablar con la prensa para explicar su decisión. Tampoco el presidente francés, Emmanuel Macron, ha asistido a la reunión, aunque su nuevo primer ministro, Michel Barnier, también apuesta por la línea dura contra la migración.

La primera ministra danesa, la también socialista Mette Frederiksen, se ha declarado "muy satisfecha" de que cada vez más Estados miembros apoyen la línea dura contra la migración que ella siempre ha defendido. "Nadie piensa que la gente huye por diversión, y tenemos muchas guerras y conflictos. Pero no podemos seguir trayendo a tanta gente a Europa", ha dicho Frederiksen.

Tanto ella como los líderes de los países bálticos han expresado su apoyo al primer ministro polaco, Donald Tusk, del Partido Popular Europeo, que ha anunciado la suspensión del derecho de asilo por los ataques que está sufriendo su país por parte de Rusia y Bielorrusia utilizando a los migrantes como armas.

"No se trata de suspender el derecho de asilo, sino de suspender temporalmente y territorialmente la aceptación de solicitudes cuando se cruza ilegalmente, por la fuerza, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Y aquí todos lo entienden", ha dicho Tusk a su llegada al Consejo Europeo.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, también ha destacado que cada vez más países apoyan una política migratoria "dura" pero "justa". "El Pacto de Migración y Asilo no aborda la cuestión de los retornos. No podemos aceptar el hecho de que no seamos eficaces a la hora de tratar con aquellos que no tienen derecho al estatus de protección de la UE", ha insistido Mitsotakis.