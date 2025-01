Del proyecto 'Star Wars' a un ejército sin trans: Trump convierte la defensa de EEUU en otro laboratorio para sus ideas

Donald Trump no necesita estar en el Despacho Oval —ni siquiera cerca del ala oeste de la Casa Blanca— para firmar órdenes ejecutivas que pongan en marcha algunas de sus promesas electorales. Lo demostró en el minuto uno, el mismo día de su investidura, cuando comenzó a firmar decenas de edictos presidenciales sobre migración, comercio o energía ante los miles de seguidores reunidos en el pabellón deportivo del Capital One Arena de Washington D. C.

Ahora, diez días después de jurar el cargo, Trump ha escogido un nuevo escenario para tomar decisiones políticas y ratificarlas: el Air Force One. Este martes, mientras volaba en el avión presidencial, el republicano ha firmado varias órdenes ejecutivas orientadas a remodelar el Ejército de Estados Unidos. Entre ellas, ha prohibido que las personas trans ingresen en el cuerpo, ha obligado al Departamento de Defensa a poner fin a los programas de diversidad y ha ordenado que se reincorpore con pago retroactivo a los miles de militares que fueron despedidos por negarse a ponerse la vacuna contra el coronavirus durante la pandemia. Durante su primer mandato en 2017, el magnate ya anunció que prohibiría a los soldados transgénero servir en el Ejército. Pero no cumplió su promesa: sólo congeló su reclutamiento. Una decisión que luego el presidente Joe Biden revocó cuando asumió el cargo en 2021. En esta ocasión, Trump no ha expulsado a nadie del servicio militar, pero ha dado al Pentágono 60 días para que actualicen sus estándares médicos y 30 días para presentar una guía sobre cómo va a implementar la orden. Colombia rectifica y cede a la presión de Trump: acepta la devolución de migrantes para eludir sanciones y aranceles Se desconoce el número de personas transgénero que forman parte del Ejército. Una encuesta del Departamento de Defensa de 2016 reveló que cerca de 9.000 soldados se definían como tal. Una cifra que, según diversas ONGs, llega hasta los 15.000. Entre los motivos por los que ha decidido excluir a estas personas es porque, sostiene el mandatario, "no son mental y físicamente aptas". En los documentos publicados por la Casa Blanca, se explica que el objetivo de la orden ejecutiva es "acabar con la ideología de género radical" para "priorizar la excelencia y la preparación militar". En este sentido, la nota asegura que "expresar una 'identidad de género' falsa y divergente del sexo de un individuo no puede satisfacer los rigurosos estándares necesarios para el servicio militar". Asimismo, la directriz prohíbe el uso de pronombres en todo el Departamento de Defensa, ahora bajo el mando del polémico secretario Pete Hegseth, presentador de la cadena de televisión Fox News y veterano de guerra que está acusado de supuestos abusos sexuales. Oficiales del ejército de Estados Unidos hacen guardia antes de un mitin a favor del presidente electo Donald Trump en Washington. Reuters En un texto diferente, Trump también ha eliminado los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés), ya que considera que "socavan" la meritocracia y "las conciencias de los estadounidenses al participar en una discriminación racial y sexual odiosa". Así, el presidente estadounidense dice asegurar que "ningún individuo o grupo dentro de nuestras Fuerzas Armadas debe ser preferido o desfavorecido por motivos de sexo, raza, etnia, color o credo". Antivacunas, welcome Este no es el único decreto en el que Trump ha estampado su firma mientras sobrevolaba el país. Consciente de que entre su electorado se encuentran también los antivacunas —incluido su secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr.—, el magnate ha decidido absolver a todos aquellos militares que durante la crisis sanitaria por el coronavirus se negaron a vacunarse (el Pentágono lo hizo obligatorio en 2021, con la Administración Biden) y fueron expulsados del Ejército. l presidente estadounidense, Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One en su camino a Miami. Reuters "La obligación de la vacuna era una carga injusta, excesivamente amplia y completamente innecesaria para nuestros miembros del servicio. Además, el ejército despidió injustamente a quienes se negaron a vacunarse", sostiene ahora Trump, que en 2020 llegó a sugerir a la población que se inyectara lejía o se expusieran a la luz ultravioleta para acabar con el virus. En total, se calcula que unos 8.000 miembros del servicio fueron dados de baja. Y aunque no se espera que se alisten todos de nuevo, si un gran número quisiera volver probablemente afectaría al presupuesto del Departamento, ya que Trump ha ofrecido el pago retroactivo. Un escudo para protegerlos a todos The Iron Dome for America. Una cúpula de hierro para América. Así se titula otra de las órdenes ejecutivas de Trump, en la que el presidente republicano propone el desarrollo de un escudo antimisiles de última generación (similar al que usa Israel para neutralizar cohetes y que tiene una efectividad del 90%) capaz de proteger todo el territorio estadounidense. "Ordenaré a nuestras fuerzas armadas que comiencen la construcción del gran escudo de defensa antimisiles Iron Dome, que se fabricará íntegramente en Estados Unidos", prometió Trump. Y eso es, exactamente, lo que ha firmado. De acuerdo con el presidente, el sistema será diseñado para repeler una gran variedad de misiles balísticos, hipersónicos y de crucero, que representan "la amenaza más catastrófica que enfrenta el país". Por ello, ahora quiere desarrollar un sistema capaz de proteger incluso el espacio exterior. Se trata, recoge el documento, de continuar con la visión del expresidente Ronald Reagan, que durante la Guerra Fría planteó la construcción de un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales (la Iniciativa de Defensa Estratégica, también apodada Star Wars) que nunca llegó a completarse. Los plazos que maneja la Administración son, cuando menos, ambiciosos, ya que exigen al Pentágono que presente un plan detallado en los próximos dos meses.