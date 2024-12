Si te gusta la Lotería de Navidad, toma nota: esto es lo que ocurre si el premio 'Gordo' lo gana un décimo no vendido

Con la llegada de diciembre y la Navidad cada vez más cerca, la Lotería de Navidad cobra todo el protagonismo y se convierte en uno de los principales atractivos de la temporada navideña. Esa ilusión de adquirir un tan ansiado décimo ya sea para compartir con familiares y amigos, con compañeros del trabajo o por uno mismo.

La Lotería de Navidad, desde su fundación en 1812 hasta la actualidad, se ha convertido en una de las tradiciones navideñas más populares en la cultura española. Quizás casi tanto como comer polvorones o entregarse regalos.

Sin embargo, para el sorteo en el Teatro Real del próximo 22 de diciembre empiezan a surgir diferentes dudas a la hora de adquirir un décimo. Desde qué ocurre cuándo se comparte un décimo o qué hacer cuando se pierde, son muchos los interrogantes que se ponen sobre la mesa.

¿Qué pasa si el décimo ganador no se ha vendido?

Una de las cuestiones que a veces surge, antes de que se celebre el sorteo, tiene que ver con el supuesto de que el número agraciado con el 'Gordo' no se haya vendido. Por tanto, nadie se llevaría el premio. ¿Qué ocurre en estos casos?

Son 100.000 los números que salen a la venta (del 00000 al 99999) y a su vez cada número cuenta una serie compuesta por diez décimos. Esto si se traslada a que existen 193 series de cada número, siete más a las del año pasado, significa que se venden en su totalidad 193 millones de décimos.

Por tanto, con tantos números de lotería y la alta demanda que hay por parte de la población, no es tan fácil que un número no vendido salga con el premio 'Gordo'. Sin embargo, no por eso es imposible ya que de hecho ha ocurrido, aunque una única vez, el 22 de diciembre de 1931.

En aquel entonces, con los primeros meses de II República como telón de fondo, el 24.717 fue el número afortunado con un premio de 30 millones de pesetas. Pero, para sorpresa de todos, este número no se había vendido y se encontraba en reserva.

También fue llamativo el sorteo de 2022. Ese año, el 5.490 se llevó el premio ‘Gordo’. En esa ocasión sí hubo personas físicas que tenían décimos de este número, especialmente en Madrid.

Lo sorprendente fue que cinco décimos del 5.490 se quedaron sin vender, y por tanto, eran propiedad del Estado. Lo que se traduce en que dos millones de euros que se quedaron sin dueño.

En estos casos, y si volviese a ocurrir, hay que tener en cuenta algo importante: cuando los billetes no se venden, pasan a ser propiedad del Estado. Esto significa que si el premio se lo llevase uno de estos números, el premio en su totalidad pasaría a la Administración.

Y es así según el artículo 9 de la Instrucción General de Loterías aprobada en 1956, según la cual los billetes que sobran por no venderse, quedan para Hacienda.

Por tanto, en el caso del sorteo de 2022, fue el propio Estado el que se quedó con los dos millones de euros que no tenían dueño. No obstante, donde se quedan más premios sin dueño es con los premios más pequeños. Por ejemplo, ese mismo año se quedaron sin cobrar premios de más de 400.000 décimos, que significaron un beneficio de 20 millones de euros para el Estado. De ahí el dicho de que, a Hacienda, siempre le toca la lotería.