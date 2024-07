El fiscal apoyó que la UCO incautase los 'e-mails' del hermano de Sánchez: "No es prospectivo"

El pasado miércoles, pasadas las diez de la mañana, la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado acudió a la sede de la Diputación de Badajoz, organismo que contrató en 2017 al pariente del presidente del Gobierno para el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses. Allí, cuatro agentes del Instituto Armado se llevaron todos los mails de la cuenta corporativa de David Sánchez, conocido por su nombre artístico, David Azagra.

La juez Beatriz de Biedma, encargada de investigar judicialmente a este último, había autorizado a la UCO a incautar los correos. Horas antes, la Fiscalía Provincial de Badajoz apoyó esta medida. "No nos oponemos (...) a la autorización solicitada, que deberán ajustarse a las garantías de temporalidad y control judicial", expuso en un informe el fiscal José Luis Alonso Tejuca.

"A nuestro entender, es evidente que no estamos ante una investigación prospectiva genérica, en la medida en la que se están analizando policialmente, bajo la cobertura de la instrucción, hechos puntuales, cuya presencia o no aún es prematura, perfectamente singularizados", explicó el Ministerio Fiscal.

Finalmente, la UCO acudió a la sede de la Diputación, donde incautó los e-mails de un total de nueve personas: David Sánchez, el presidente del ente provincial, Miguel Ángel Gallardo, y otros seis altos cargos del mismo.

Músico de profesión y conocido como David Azagra, el hermano del presidente del Gobierno fue contratado en 2017 como coordinador de los conservatorios de la ciudad, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Se traba a de un cargo de "alta dirección" y de "nueva creación", tal y como figura en la documentación en poder de EL ESPAÑOL.

Al inicio de la causa, la juez De Biedma solicitó información a la Diputación de Badajoz sobre los horarios, funciones y responsabilidades de David Sánchez. Debido a que determinados documentos "hacen referencia a actividades generales" —en palabras de la magistrada— y no especifican qué roles asumió Azagra, la magistrada acabó autorizando a la UCO a que incautase los correos electrónicos corporativos.

En la resolución con la que autorizó a la Guardia Civil, Beatriz de Biedma explica que el contrato de David Sánchez le exige prestar sus servicios profesionales "de forma habitual en Badajoz". Concretamente, en la sede del Conservatorio Superior de Música.

No obstante, la juez señala que, según aclaró la diputación pacense, el hermano de Pedro Sánchez ha estado un año, desde abril de 2023 hasta abril de 2024, sin contar con un "lugar fijo habilitado".

"Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia", añade el auto.

Éstos y otros datos —a juicio de la juez— "no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos investigados, que en esta fase inicial del procedimiento hacen necesaria la práctica de las adicionales diligencias de investigación sobre los mismos".

A la derecha, David Sánchez, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Diputación de Badajoz

Fue la propia UCO la que solicitó requisar los correos de David Sánchez y de otros ocho cargos de la Diputación. La Guardia Civil señaló en un documento escrito que, debido a su "experiencia en causas similares", era probable que, antes de designar a Azagra en el puesto, se hubiese producido "una serie de actos preparatorios en una esfera previa" a la firma del contrato.

¿Qué actos? Según la UCO, "diferentes comunicaciones" entre miembros de la Administración pacense "para la consecución del fin perseguido que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo" y su posterior cambio de nombre y de funciones.

La UCO y los 'mails'

Por todo ello, con autorización de la juez, el pasado miércoles la UCO acudió a la sede de la Diputación de Badajoz. Los agentes requisaron los e-mails de nueve cargos, entre los que se encuentran el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, que, además de presidente del ente provincial, es el secretario general del PSOE extremeño.

Los correos electrónicos incautados corresponden al periodo del 1 de enero de 2016 a finales de 2022. En el caso de Azagra, todos sus mails, hasta la actualidad. Esta investigación de la Guardia Civil ha permanecido en secreto hasta este jueves.

En su requerimiento, la UCO señaló a varios miembros del PSOE por el proceso de contratación de David Sánchez y por los ya mencionados "actos preparatorios".

Entre otros, alude a la participación de la delegada de Cultura, Deporte y Bienestar Social, Cristina Núñez. Fue quien propuso a Azagra, por ser el "candidato más idóneo" para el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses.

Núñez es, además, concejala del Ayuntamiento de Talavera de la Real (Badajoz) y participó en la comisión asesora para el nombramiento de David Sánchez Pérez-Castejón.

Cinco delitos

Fuentes de la Diputación provincial aseguran a este periódico que el proceso de contratación fue completamente limpio y transparente. Ahora bien, la magistrada Beatriz de Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, investiga cinco supuestos delitos: prevaricación, malversación, fraude fiscal, contra la Administración pública y tráfico de influencias.

Una denuncia de Manos Limpias fue la que dio origen a la causa. El sindicato de Miguel Bernad acusa al hermano del presidente del Gobierno de "cobrar sin ir a trabajar" y de vivir en un palacete luso cercano a la frontera extremeña para pagar menos impuestos.

El informe final que elaboró una comisión de investigación de la Diputación de Badajoz sobre este asunto confirma que Azagra tributa como no residente en España. Por ello, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), según recoge este documento. Pero sí paga Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

A pesar de que la denuncia del sindicato de Miguel Bernad nombraba también al líder de los socialistas extremeños, al transformarla en querella se dirigió sólo contra David Sánchez.

Sí solicitó Manos Limpias, no obstante, que la juez investigase a los "superiores jerárquicos del querellado que, a sabiendas de la inexistencia de prestación de servicios hayan permitido que recibiese sus emolumentos".

Bernad que también el que denunció a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, a la que ya investiga un juzgado de Madrid. No obstante, en el llamado caso Begoña, tanto la Fiscalía como su defensa consideran que el juez Juan Carlos Peinado copilota una investigación "genérica" y "prospectiva".