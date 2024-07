Elías Bendodo: "El TC está al servicio de Sánchez, pero Andalucía no va a pedir perdón por los ERE"

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo (Málaga, 1974), conoce bien el caso ERE y jamás imaginó que vería con sus propios ojos cómo una sentencia de esa envergadura quedaría casi en una amnistía y con exconsejeros condenados por la Audiencia y el Supremo siendo excarcelados.

Tampoco, la salida en tromba del PSOE —"como si los andaluces tuvieran ahora que pedirles perdón, porque no lo vamos a hacer", dice el dirigente— cuando fue el primer partido que trató como "apestados" a los expresidentes Chaves y Griñán.

Bendodo es muy consciente de la importancia de la separación de poderes, pero insiste en que el Tribunal Constitucional (TC) y la mayoría de sus magistrados "actúan a las órdenes de Pedro Sánchez"

Considera que la citación como investigada de Begoña Gómez por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias marcará el fin del sanchismo. "¿Qué más puede pasar?", se pregunta. Además, cree que tras la última decisión de Santiago Abascal de romper con el PP en los gobiernos autonómicos, Vox encara un fin de ciclo.

El caso de los ERE se verá reducido de nuevo este mismo martes al anular el Constitucional las penas de José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Usted que lo ha vivido de cerca, ¿intuía que podría acabar así un caso de esta magnitud, tras 13 años de investigación y dos condenas?



Ni mucho menos. Nunca pudimos pensar que esto llegara a hacerse así con el mayor caso de corrupción de la historia de España. Más de 20 jueces confirmaron la prevaricación y la malversación y el TC se ha convertido en una suerte de tribunal revisor de sentencias del Supremo.

Se está manoseando la independencia de un órgano, poniéndolo al servicio del partido del Gobierno. Sánchez ha propiciado la amnistía a Puigdemont y ahora lo que quiere es indultar por la puerta de atrás a los condenados por los ERE utilizando al TC con una mayoría de magistrados que han tenido relación con el PSOE.

"El PSOE andaluz intenta blanquear el caso cuando fueron los primeros que trataron a Chaves y a Griñán como apestados"

Pedro Sánchez y el TC pueden hacer lo que quieran, pero Andalucía no olvida y no vamos a pedir perdón. Tras anunciarlo la semana pasada, ¿han presentado ya el recurso de recusación contra tres de sus magistrados por su posible incompatibilidad? Todo indica que está fuera de plazo... Cuando lo anunciamos el miércoles estaba previsto que el escrito se presentara de forma inmediata, una vez que analizaran en profundidad la situación los servicios jurídicos del PP. Por tanto, si no se ha presentado será en las próximas horas. Aquí nos encontramos ante un asunto gravísimo. Hay hasta cinco miembros del Tribunal Constitucional sobre los que pesa una sospecha más que fundada de incompatibilidad. Y, por tanto, deberían haberse abstenido en los recursos presentados en este tribunal. Es inconcebible que una persona como Juan Carlos Campo, que pasó directamente por la puerta giratoria del Ministerio de Justicia al Tribunal Constitucional y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves, esté participando y votando en el asunto de los ERE. Es inconcebible que Cándido Conde-Pumpido, que se abstuvo en el Tribunal Supremo al ver el caso de los ERE como fiscal general, ahora no se abstenga. El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo, posa para la entrevista de El Español. Bea Vaz ¿Y sabe por qué creo que lo hace? Porque la responsabilidad disciplinaria que tiene en el Constitucional es mucho más laxa que la que tenía en el Supremo. En definitiva, los cinco magistrados del TC que incurren en incompatibilidad no pueden arrastrar con ellos el crédito de este importante órgano.

¿Cree que las críticas de su partido al Constitucional por esta sentencia son contraproducentes a la hora de defender una separación de poderes real?

Estamos escuchando a muchos socialistas callados durante años criticar ahora al PP e intentar blanquear el caso de los ERE cuando fue el propio PSOE andaluz el primero que trató como apestados a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán y ahora los aplauden. Esa es su hipocresía.

No les vamos a pedir perdón cuando se gastaban 20.000 euros al mes en cocaína con el dinero de los parados; cuando 70 allegados del PSOE recibieron parte de este dinero, cuando el consejero Antonio Fernández se incluyó en un ERE de una empresa o cuando daban las ayudas firmadas en un pósit en la barra de una discoteca y le pusieron a una empresa Sapphire por la marca de ginebra.

Por mucho blanqueamiento que hagan el TC y los ERE siempre acompañarán al PSOE y será una etapa negra para España y Andalucía.

Sin embargo, ¿la Junta sigue pagando las prejubilaciones de muchos trabajadores?

Sí, porque una cosa era los trabajadores que tenían derecho a cobrar ese ERE y otra es que el socialismo andaluz y la Junta de entonces se dedicaran a enchufar a amiguetes.

Según anunció el PSOE hace unas semanas, usted será el primer querellado del PP por declarar que el socialismo, con este fraude, "arrastró durante décadas el nombre de Andalucía" y condenó a esta comunidad "al furgón de cola" durante mucho tiempo. ¿Le ha llegado la querella? ¿Espera que le llegue?

Las querellas no se anuncian, se ponen. A mí no me ha llegado nada.

Una duda: usted, que ha sido consejero andaluz y parlamentario, ¿comparte que los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos "son infiscalizables", como dice el Constitucional?

Lo ocurrido en un claro atropello al Derecho establecido. No ha sido un juzgado de pueblo, sino 20 jueces, la Audiencia de Sevilla y el Supremo los que han confirmado que hubo malversación y prevaricación. Por tanto, está claro que el Tribunal Constitucional actúa al servicio de los intereses de Sánchez.

"La ruptura de Vox es un sinsentido cuando llevan un año asistiendo a 1.800 menores allí donde gobernamos"

Cambiemos de asunto. La pasada semana tuvo lugar en Tenerife la Conferencia Sectorial de Infancia para el reparto de menores no acompañados. Desde el PSOE le piden que apoyen la reforma de la Ley de Extranjería. ¿Cuál será la propuesta de su partido en esta materia?

No es de recibo que el Gobierno entregara 24 horas antes de esta reunión a los consejeros de las autonomías gobernadas por el PP la propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Por tanto, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es respetar los trámites y las formas. A partir de ahí, estudiaremos primero en profundidad su propuesta y queda todo un trámite parlamentario por delante.

Vox ha roto con los gobiernos en cinco comunidades por acoger a estos menores. Cada una está resolviendo su situación, pero ¿qué consecuencias tendrá esta medida en el futuro más inmediato? También es una prueba de fuego para el PSOE…

Vox se ha comportado de forma irresponsable y está en una encrucijada: tiene que decidir si quiere ser un partido-protesta o un partido de Estado. Aquí tenemos un acuerdo sobre inmigración que se viene cumpliendo durante todo el tiempo que Vox ha estado en los gobiernos autonómicos.

Ni siquiera sus cargos autonómicos entienden lo que está haciendo y diciendo su propio partido. Es un sinsentido que, cuando llevan un año asistiendo a 1.800 menores allí donde gobernamos, ahora rompan cinco gobiernos para once millones de españoles por acoger entre 10 y 30 menores por comunidad.

La inmigración es un asunto de Estado que hay que abordar con altura de Estado y con esa altura lo ha encarado el Partido Popular. Hemos exigido que el Gobierno ejerza sus competencias y un fondo de contingencia porque la capacidad de las comunidades es limitada, pero lo que no podemos hacer es lavarnos las manos y desentendernos de los problemas por muy difícil y complicados que sean.

El PP es un gran partido de gestión, ha demostrado que está a la altura y que no cede ante ningún chantaje. El PP es el partido que necesita España y el cambio llegará más pronto que tarde. Sin embargo, Vox ha demostrado ser más un partido protesta que de gobierno. Ellos sabrán, pero cuanto más sigan por este camino, mayor será el coste para Vox, que encara un fin de ciclo por su actitud incomprensible.

¿Están llamando a la puerta del PP descontentos de Vox tras la decisión de Abascal? ¿Diría que es algo puntual o generalizado? ¿Cree que va a ir a más?

Lo que le digo es que los propios votantes de Vox y los cargos de Vox no entienden la actitud irresponsable de este partido. Esto es lo que nos están trasladando muchos que no se atreven a decirlo en público. Ahora queda probado definitivamente que la única alternativa de gobierno seria, responsable, con sentido común y sentido de Estado es el Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, el dirigente sólido que necesita este país para poner fin a esta etapa oscura de enfrentamiento, frivolidad, corrupción y ausencia absoluta de gestión.

Visto el acuerdo que ha suscrito su partido con el Gobierno, no hay garantías de que se vaya a reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree que esto va a infundir más desconfianza en la ciudadanía?

No, porque es un acuerdo a tres bandas. El PP, el PSOE y la UE, que actúa como garante de que se van a cumplir. Por la parte del PP le aseguro que en seis meses estará y del PSOE también porque se han comprometido.

El juez Aguirre ha rechazado amnistiar a Puigdemont y le envía al Supremo por la trama rusa del procés, y la Unión Europea ha endurecido su advertencia sobre la situación del Estado de derecho en España. ¿Qué cree que ocurrirá finalmente? ¿Podrá volver a España en alfombra roja?

Creo que Puigdemont ha intentado engañar a Sanchez y Sánchez al final ha engañado a Puigdemont. Así que a día de hoy no está garantizada su amnistía. Pedro Sánchez es un tahúr y quien no lo conozca que lo compre. Su objetivo era permanecer en Moncloa, prometió lo que no podía y se está dando de bruces con la realidad y es que no es tan fácil forzar tanto la máquina.

"El sanchismo empezó con Sánchez saliendo escondido por el garaje de Ferraz y el fin a esa etapa lo pone la entrada de su mujer por el garaje en los juzgados"

Junts dijo que la legislatura durará lo que dure la palabra de Sánchez. Por tanto, puede haber un adelanto electoral y el PP está preparado para ello.

Hablando de Puigdemont, ¿qué cree que va a ocurrir en Cataluña?

Si Sánchez tiene que vender y sacrificar a Salvador Illa, lo hará. Son muchos los socialistas a los que Sánchez ha traicionado y vendido con tal de mantenerse sentado en el sillón de mando. Conociendo a Sánchez es capaz de todo, cuando la ambición es por estar y no por hacer, te ciegas.

¿Cree que Pedro Sánchez podrá conceder esta financiación específica que le reclaman?

Nos dijeron que no iba a haber indultos y los hubo; se eliminó la sedición y se redujeron las penas; que no iba a haber amnistía y nos dicen que no habrá referéndum y lo habrá. Si Sánchez tiene que comprar su permanencia en el poder, habrá trato singular hacia Cataluña y se verán perjudicadas el resto de las comunidades.

Sobre la investigación de Begoña Gómez, ¿desde su partido esperan que Sánchez en algún momento dé explicaciones pertinentes en una rueda de prensa?

Nunca había sido citada a declarar la mujer de un presidente del Gobierno por corrupción y tráfico de influencias. El ex primer ministro de Portugal, su amigo Antonio Costa, dimitió por una cuestión mucho menor. La realidad que estamos viviendo es paradójica: el sanchismo empezó en 2016 cuando salió escondido por el garaje de Ferraz y la entrada de su mujer por el garaje de los juzgados marcará el fin a esta etapa. ¿Qué más puede pasar?

Claro que debería de dar explicaciones. Si no las da, el PP lo va a citar en la comisión de investigación del Senado, donde está obligado a ir y a decir la verdad.

Sánchez está anunciando un plan de regeneración que pone en la diana a los medios. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Qué va a hacer su partido si llega a consumarlas?

Yo creo que de todos los cometidos, este es el mayor ataque a la democracia en sus años de presidente y por lo que pasará a la historia. Es decir, por prohibir para que no publiquen lo que a él no le gusta. Una democracia se fortalece cuanto más independientes son los periodistas y los jueces. Esto va en contra de la calidad democrática de nuestro país.

¿Qué lectura hace de lo ocurrido en las últimas elecciones en Francia?

Lo que espero es que haya un gobierno del que no formen parte ninguno de los extremos, que la moderación pueda gobernar en Francia y que también en España lo pueda hacer el PP.

Por último, unas cuestiones sobre Andalucía. Ahora que usted vive en Madrid y va por todos los rincones de España, ¿qué percepción se tiene de esta comunidad?

La percepción es que hay un político moderado al frente como es Juanma Moreno, el presidente que el PP buscaba y que Andalucía necesitaba. Si algo ha conseguido es que los andaluces nos sintamos orgullosos de ser andaluces. Veo como se valora la gestión de Juanma Moreno.

En concreto, ¿cómo valora la situación del Ayuntamiento de Sevilla tras tener que vincular la luz verde a los Presupuestos a una cuestión de confianza que, tras fracasar, abrió el plazo a una moción de censura?

Es sorprendente que el PSOE, Podemos y Vox hayan unido sus fuerzas para ir en contra de los intereses de esta ciudad. El alcalde ha demostrado altura de miras, ha conseguido en un año desbloquear decenas de proyectos atascados y ahora tendrá sus Presupuestos.

Una cuestión que ha levantado cierta polémica: ¿qué le parece el nombramiento por parte del Ayuntamiento de Susana Díaz como Hija Predilecta de Triana?

Algunos socialistas critican esta medida porque siempre han enfocado la política desde el sectarismo y José Luis Sanz es el alcalde de todos los sevillanos.