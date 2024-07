La UCO se llevó 'mails' del hermano de Sánchez y de 8 cargos de la Diputación de Badajoz desde 2016

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se llevó este miércoles e-mails de David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, durante su registro a la sede de la Diputación de Badajoz.

Concretamente, los agentes de la UCO se incautaron de todos los correos electrónicos que almacenaba el servidor de su cuenta desde el 1 de enero de 2016. Y no sólo los suyos, sino también los de ocho altos cargos de la Diputación que, de una forma u otra, intervinieron en el proceso de contratación de David Sánchez por parte de la Administración pacense. Así lo desvelan a EL ESPAÑOL fuentes próximas a las pesquisas.

Pasadas las diez de la mañana de este miércoles, cuatro agentes de la Guardia Civil se presentaron en la sede de la Diputación por orden judicial. Allí, mostraron a los funcionarios un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, el encargado de investigar a David Sánchez, que les autorizaba a recabar los e-mails de estas nueve personas.

La resolución la firmaba la juez Beatriz de Biedma, que abrió diligencias el pasado mayo contra el hermano del presidente del Gobierno tras recibir una denuncia del sindicato Manos Limpias, el mismo que inició la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Desde 2017, David Sánchez, músico de profesión y conocido con el sobrenombre de David Azagra, está contratado por la Diputación de Badajoz como coordinador de los conservatorios pacenses, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven. Por ello recibe unos 55.000 euros de sueldo.

La denuncia de Manos Limpias le acusa de "cobrar sin ir a trabajar", pese a no tener autorizado el teletrabajo, y de no fichar. Sin embargo, la documentación remitida a la juez por parte de la Diputación de Badajoz justificaba estos extremos en el hecho de que Azagra desempeña un "puesto de alta dirección", para el que no se concibe la modalidad de trabajo a distancia ni precisa de control horario.

Fue la propia UCO la que solicitó a la magistrada la interceptación de los e-mails de David Sánchez y de los ocho trabajadores públicos. Y así lo autorizó la instructora. Por ello, cuatro agentes acudieron a la sede de la Diputación este miércoles, en el marco de una pieza separada de la causa que la magistrada declaró secreta este mismo martes.

A la derecha, David Sánchez, junto al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Diputación de Badajoz

Fuentes de la Diputación de Badajoz insisten en que la Administración pacense reitera su "colaboración absoluta" con la Justicia, aunque precisan que la documentación ya enviada al Juzgado certifica la "limpieza" del contrato de David Azagra.

El hermano de Sánchez, de hecho, tuvo que acudir este miércoles a la sede que estaba registrando la UCO para que los agentes le entregaran el auto de la juez que autorizaba dicha actuación. Los guardias civiles abanaron las dependencias pasada la una y diez de la tarde.

En su denuncia, Manos Limpias relataba que Azagra reside en un palacete ubicado en una localidad portuguesa, Elvas, cercana a la frontera extremeña, para pagar menos impuestos.

Antes de oficiar a la UCO a obtener dichos e-mails, la magistrada, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, pidió datos al Ministerio de Hacienda sobre la situación tributaria de David Sánchez.

Reside en Portugal

Por otro lado, el informe final que elaboró una comisión de investigación de la Diputación de Badajoz sobre este asunto confirma que Azagra tributa como no residente en España. Por ello, al residir en Portugal, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), según recoge este documento.

Además del hermano de Sánchez, en esta causa judicial constan como investigados el presidente de la Diputación pacense y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otro responsable de esta Administración. Sus e-mails también han sido incautados este miércoles por la UCO.

No obstante, una vez Manos Limpias transformó su denuncia en querella para poder personarse en la causa, el sindicato tan sólo se dirigió explícitamente, con nombre y apellidos contra David Sánchez.

Si en la denuncia sí se mencionaba a Gallardo y al responsable de Recursos Humanos de la Diputación, la querella sólo señala al hermano de Sánchez y a los "superiores jerárquicos del querellado que, a sabiendas de la inexistencia de prestación de servicios hayan permitido que recibiese sus emolumentos".

En este segundo documento, fechado el 10 de junio, Manos Limpias solicita a la juez que Gallardo tan sólo sea citado como testigo.