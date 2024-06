El PSOE avala con su mayoría "la legalidad" del contrato del hermano de Sánchez y el PP se opone

El PSOE pacense ha aprobado, gracias a que cuenta con mayoría, el dictamen de una comisión de investigación que avala "la legalidad y transparencia" en el proceso de contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, por parte de la Diputación de Badajoz. El PP ha votado en contra.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dichas conclusiones finales, que respaldan la contratación de David Azagra (nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno) como responsable de los conservatorios de música de Badajoz, cargo que fue posteriormente convertido en el de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Azagra está siendo investigado por una juez de Badajoz debido a la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que le acusa de "cobrar sin ir a trabajar", además de ahorrarse el pago de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) al vivir en un palacete de la localidad portuguesa de Elvas, cercana a la frontera luso-extremeña.

Tal y como avanzó en exclusiva este periódico, la magistrada ha solicitado a la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, datos fiscales sobre Azagra. No obstante, su defensa lo ha recurrido.

Además de esta instrucción judicial, la Diputación de Badajoz —presidida por otro de los investigados en la causa penal, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo— creó a mediados de mayo una comisión de investigación relativa al proceso de contratación de David Sánchez.

La solicitó el PP y los socialistas votaron a favor de su constitución. Sin embargo, la unidad entre ambas formaciones políticas se ha roto este viernes, a la hora de aprobar las conclusiones de la misma en su sesión final.

En un tenso pleno, el Partido Popular, con 11 representantes, ha acabado votando en contra. No obstante, los socialistas tienen mayoría (16 asientos), lo que ha permitido que aprueben el dictamen en solitario.

El documento de conclusiones finales señala que la contratación de Azagra fue "transparente" y cumplió todos los requisitos legales. Asimismo, subraya que las retribuciones que percibió "se corresponden con las establecidas en su contrato de trabajo, habiendo experimentado el mismo incremento retributivo que el resto de empleados de la Corporación provincial, esto es, las derivadas de las distintas Leyes de Presupuestos". Tal y como publicó este periódico, el sueldo de David Sánchez es de unos 55.000 euros anuales por este cargo público.

Las conclusiones del dictamen también indican que la Diputación pacense ha actuado "en todo momento" con "transparencia y adecuación a la legislación tributaria" en lo relativo a la contratación de Azagra, del que se especifica en el documento que "está sujeto en España, por los rendimientos del trabajo obtenidos de la corporación provincial, al Impuesto de la Renta de los no Residentes".

En efecto, Azagra reside en un palacete de la localidad lusa de Elvas, cercana a la frontera con Extremadura. Es por ello que la denuncia de Manos Limpias también le atribuye un supuesto delito fiscal.

Por otro lado, la juez Beatriz de Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y encargada de la investigación penal, solicitó a la Diputación pacense documentación sobre los horarios, retribuciones y condiciones de Azagra.

La corporación ha entregado centenares de folios, que la magistrada ya revisa. De ellos se desprende que el tipo de puesto que ocupa Azagra no permite el régimen de teletrabajo, al tratarse de "alta dirección". La denuncia de Manos Limpias, no obstante, le reprochaba que no tenía concedida esta modalidad laboral. La Diputación también ha justificado que Azagra no fichase, dado que su cargo no se rige por un marcaje horario.