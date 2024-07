La juez ve indicios que "reafirman" la posible comisión de delitos por el hermano de Sánchez

La juez Beatriz de Biedma, encargada de investigar a David Sánchez, cuenta con nuevos datos "que no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos" que se atribuyen al hermano de Pedro Sánchez.

Así lo plasmó la magistrada en la resolución —un auto judicial— con la que autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a la sede de la Diputación de Badajoz para requisar los correos electrónicos almacenados en los ordenadores de trabajo de David Sánchez y de ocho miembros del ente provincial.

Músico de profesión y conocido por su nombre artístico, David Azagra, el hermano del presidente del Gobierno fue contratado en 2017 por la Diputación pacense como coordinador de los conservatorios de la ciudad, director de la orquesta municipal y jefe del proyecto Ópera Joven.

En su auto, la juez destaca que ha analizado la "amplia documentación" que solicitó a la Diputación de Badajoz sobre la contratación de Azagra. Y expone que algunas de las funciones que se le encomendaron son "muy fáciles de ser determinadas, como la dirección de la orquesta sinfónica".A renglón seguido, la magistrada subraya que "ésta únicamente tuvo lugar el 12 de enero de 2018, el 23 de marzo de 2018, el 18 de enero de 2019, el 23 y 24 de marzo de 2019 y el 8 de enero de 2019".

Asimismo, la instructora destaca la escasa producción operística con la firma de Azagra: L'elissir d'amore, representada una única vez en 2019, El Gato con Botas (sólo una fecha), Gianni Schicchi (dos días en 2022) y La Paz Perpetua (dos fechas).

"Además de lo anterior, el resto de documentación [enviada por la Diputación de Badajoz] hace referencia a actividades generales de los conservatorios en las que no se determina la concreta participación del señor [David] Sánchez", se queja Beatriz de Biedma.

Seguidamente, explica que el contrato de Azagra le exige prestar sus servicios profesionales "de forma habitual en Badajoz". Concretamente, en la sede del Conservatorio Superior de Música. No obstante, la juez señala que, según aclaró la diputación pacense, el hermano de Pedro Sánchez ha estado un año, desde abril de 2023 hasta abril de 2024, sin contar con un "lugar fijo habilitado". Y que, una vez el sindicato Manos Limpias interpuso la denuncia contra Azagra, éste "ha sido ubicado en un nuevo despacho en la Plaza de España, lugar que ocupa en la actualidad".

"Llama la atención que personal de alta dirección carezca de despacho propio durante un año y que se determine nueva ubicación justo en el mismo mes en que se interpone la denuncia", añade el auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La resolución también cita que el documento que cambiaba la designación del cargo de Azagra, el que modificaba la RPT (relación de puestos de trabajo) y el que reducía sus funciones al proyecto Ópera Joven "constan firmados el mismo día a la misma hora: 26 de octubre de 2022 a las 14.50 horas".

Una vez enumerados todos estos hechos, la juez señala que "todos los datos anteriores no hacen sino reafirmar la existencia de los indicios de la comisión de los delitos investigados, que en esta fase inicial del procedimiento hacen necesaria la práctica de las adicionales diligencias de investigación sobre los mismos".

Fragmento del requerimiento en el que la UCO solicita a la juez requisar los 'e-mails'. EL ESPAÑOL

Fue la propia UCO la que solicitó a la juez requisar los correos de David Sánchez y de varios cargos de la Diputación. La Guardia Civil señaló que, debido a su "experiencia en causas similares", era probable que, antes de designar a Azagra en el puesto, se hubiese producido "una serie de actos preparatorios en una esfera previa" a la firma del contrato.

¿Qué actos? Según la UCO, "diferentes comunicaciones" entre miembros de la Administración pacense "para la consecución del fin perseguido que no es otro que la creación y adjudicación de un puesto de trabajo" y su posterior cambio de nombre y de funciones.

La UCO y los 'mails'

Por todo ello, con autorización de la juez, el pasado miércoles la UCO acudió a la sede de la Diputación de Badajoz. Los agentes requisaron los e-mails de nueve cargos, entre los que se encuentran el hermano de Pedro Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, secretario general del PSOE en Extremadura y presidente del ente provincial.

Los correos electrónicos incautados corresponden al periodo del 1 de enero de 2016 a finales de 2022. En el caso de Azagra, sus mails hasta la actualidad. Esta investigación de la Guardia Civil ha permanecido en secreto hasta que este jueves.

Fragmento del acta del registro de la UCO de la Diputación de Badajoz. EL ESPAÑOL

En su requerimiento, la Guardia Civil señaló a varios miembros del PSOE por el proceso de contratación de David Sánchez y por los ya mencionados "actos preparatorios".

Entre otros, alude a la participación de la delegada de Cultura, Deporte y Bienestar Social, Cristina Núñez. Fue quien propuso a Azagra, por ser el "candidato más idóneo" para el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses.

Núñez es, además, concejala del Ayuntamiento de Talavera de la Real (Badajoz) y participó en la comisión asesora para el nombramiento de David Sánchez Pérez-Castejón.

Cinco delitos

Fuentes de la Diputación provincial aseguran a este periódico que el proceso de contratación fue completamente transparente.

Ahora bien, la magistrada Beatriz de Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, investiga cinco supuestos delitos: prevaricación, malversación, fraude fiscal, contra la Administración pública y tráfico de influencias.

Una denuncia de Manos Limpias fue la que dio origen a la causa. El sindicato de Miguel Bernad acusa al hermano del presidente del Gobierno de "cobrar sin ir a trabajar" y de vivir en un palacete luso cercano a la frontera extremeña para pagar menos impuestos.

El informe final que elaboró una comisión de investigación de la Diputación de Badajoz sobre este asunto confirma que Azagra tributa como no residente en España. Por ello, no paga IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), según recoge este documento. Pero sí paga Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

A pesar de que la denuncia del sindicato de Miguel Bernad nombraba también al líder de los socialistas extremeños, al transformarla en querella se dirigió sólo contra David Sánchez.

Sí solicitó Manos Limpias, no obstante, que la juez investigase a los "superiores jerárquicos del querellado que, a sabiendas de la inexistencia de prestación de servicios hayan permitido que recibiese sus emolumentos".