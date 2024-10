Última hora de Íñigo Errejón, en directo | La actriz Elisa Mouliaá, primera víctima que denuncia: "Estoy segura de que no soy la única"

Bendodo se ha retrotraído al pacto de Gobierno de PSOE y Podemos preguntando por "el Gobierno más feminista de la historia, ¿os acordáis?, y al respecto ha señalado que aquel Gobierno se formó tras "el abrazo de Pedro Sánchez e Iglesias" y ha recordado que el número de dos de Sánchez era José Luis Ábalos, y el número de dos de Iglesias era Iñigo Errejón.

Y a renglón seguido ha añadido: "Aquí hay que dar explicaciones. Y de la dimisión del portavoz de Sumar tiene que dar explicaciones Yolanda Díaz y Pablo Iglesias también. ¿Qué sabía Pablo Iglesias en aquel entonces para no nombrarlo ministro?, ¿qué sabía después Yolanda Díaz en Sumar para no nombrarlo ministro tampoco?, ¿qué sabía Yolanda Díaz para no hacer portavoz a Errejón en su momento cuando hizo a Marta Lois?", se ha preguntado Bendodo.