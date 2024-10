"Notaba la palma y los dedos": la primera denuncia pública contra Íñigo Errejón apareció en 2023 en Castellón

Una mujer denunció por primera vez con nombre y apellidos en 2023 una supuesta "agresión sexual" por parte de Íñigo Errejón. El suceso tuvo lugar durante la celebración de una velada feminista en Castellón, el Tremendas Femfest, y la denuncia en redes sociales se viralizó rápidamente y generó un gran revuelo, pero sin más consecuencias.

La acusación fue lanzada por el pseudónimo @ChaChaCharlieB y la joven relató en una publicación de X -antes Twitter- el incidente registrado en el bar Because de Castellón. El suceso, siempre según su declaración, fue presenciado por varias personas.

Siguiendo con su versión, la situación comenzó cuando ella notó una mano en su cintura mientras bailaba con unas amigas. Al principio, esta joven, cuya identidad fuera de las redes se desconoce, pensó que se trataba de un simple accidente. Pero se llevó una sorpresa cuando Errejón insistió y no le quitó la mano de encima.

"El pasado sábado 17 de junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón que se podría clasificar como agresión sexista", explicó la víctima.

"No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión. A las 21:00 horas acudí a un evento llamado Tremendas Femfest, organizado por el colectivo del mismo nombre en el bar Because, en el que estaban programados varios conciertos y actuaciones de temática transfeminista".

Al poco de llegar, "una persona conocida mía comentó que Íñigo Errejón, diputado de Más País durante los últimos 4 años, iba a estar presente". Según su testimonio, "lo comentó como algo anecdótico y nadie le dio mucha más importancia".

"Al poco rato entré al baño y cuando salí me lo encontré a él de cara esperando para entrar, pero no cruzamos palabra y esa fue la única interacción que tuve con él en toda la noche hasta que pasó lo siguiente".

La supuesta agresión se produjo ya de madrugada. "Yo estaba bailando con mis amigas en grupo, y él y la gente con la que iba estaban detrás nuestro".

A continuación, la joven afirmó que "dos de mis amigas, a las que nombraré como M y D, me dijeron en tono de broma que lo tenía justo detrás, y nos reímos pero una vez más no le dimos importancia".

Sin embargo, "al poco rato noté una mano en la cintura". "Sabía que esa mano solo podía ser de una persona, y en un primer momento pensé que simplemente quería pasar o algo por el estilo, porque me recordó a ese tipo de contacto", manifestó.

"Pero cuando pasó el primer momento y ni él ni la mano se movían, pensé que debía de estar confundiéndome y simplemente estaba habiendo contacto porque él tenía la mano ahí sin darse cuenta y estábamos muy cerca".

La joven explicó que no había tanta gente en el local, "y yo me estaba moviendo porque estaba bailando, pero la mano seguía ahí, y no estaba notando tampoco el dorso de una mano, estaba notando la palma y los dedos".

"Fue en ese momento cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando, pero no me lo podía creer", apuntó. "Pensaba que me tenía que estar equivocando. Le empecé a poner caras a D, una de las amigas que estaba más cerca, y me vio pero no me entendía. Entonces dejé de notar la mano, y eso me hizo reaccionar y contarles lo que había pasado a D y a M".

La usuaria de X reconoció que en ese momento "no estaba cien por cien segura y que quería pensar que estaba entendiendo yo mal la situación y me estaba equivocando".

"Decidí dejarlo correr. Sin embargo, al poco rato volví a notar la mano, y esta vez lo que hice fue avisar a otra amiga distinta que tenía enfrente, C, que por estar en otra conversación dentro del grupo no se había enterado de nada de lo anterior. Llamé su atención con gestos. Cuando me miró, señalé hacia abajo, hacia donde notaba la mano, porque necesitaba que otra persona me confirmase que no era algo accidental".

Inmediatamente después, su amiga "puso cara de shock y se lanzó a apartarle la mano de un manotazo".

"En ese momento incluso la frené un poco, porque me daba cuenta de que si reaccionábamos mucho se iba a armar mucho y muy rápido, y yo aún lo estaba procesando. Digo que se iba a armar porque era un sitio pequeño, en el que prácticamente todos estábamos interactuando con todos, y mucha gente había estado además pendiente de Errejón a lo largo de la noche, hablando con él y pidiéndole fotos", dijo.

Testigos

Según esta publicación, su entorno presenció toda la situación. "Mi amiga me describió bien lo que había visto: yo de espaldas a él mientras que él estaba ladeado a mi izquierda, como pendiente de su grupo pero orientado hacia mí lo justo como para poder apoyarme la mano en la cintura desde atrás".

"Pero yo seguía sin poder creerlo del todo. ¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error", se preguntó.

"Lo dejamos correr otra vez, y yo dudaba mucho de que volviese a ocurrir después de que mi amiga C le diese el manotazo. Sin embargo, al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente".

"No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco. En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas".

La joven puso este suceso en conocimiento de la organización "para que quedase constancia más que nada". Esta chica fue a hablar con el grupo de Errejón, y yo no sé lo que hablaron pero se fueron enseguida del sitio", detalló.