Javier Lambán: "El fiscal general del Estado se haría un favor a sí mismo presentando inmediatamente su dimisión"

Javier Lambán (Ejea de los Caballeros, Zaragoza, 1957) lleva cuarenta años en política. Cuenta que empezó en la extrema izquierda estudiantil, que después se hizo socialista y que los años le sacudieron el sectarismo y la rabia.

Aquí ahora sólo queda un íntegro y pacífico hombre zurdo cada día más afianzado en sus ideales… y no consiente que absolutamente nadie le llame "facha", que es como se bautiza ahora a los cráneos que disienten.

Por Dios, ¿será que Lambán pertenece a la "fachosfera", ese país ficticio y arenoso inventado por Sánchez, su presidente y también el nuestro? Javier siente que es un término equivocado y lo lamenta.

VÍDEO | Lambán: "A ERC y a Bildu los considero partidos absolutamente inconstitucionales; son los aliados más indeseables" Foto y vídeo: Laura Mateo | Edición: Jose Verdugo

Le duelen más cosas. Yo diría que aún más: le avergüenzan. Los amiguismos de Sánchez con ERC y Bildu, su política con Cataluña diseñada exclusiva e improvisadamente para permanecer en el poder…

Un matiz: Lambán se llama a sí mismo catalanófilo y anti-independentista. Habla la lengua a la perfección. Soñó Barcelona, la vivió, la estudió. Por eso la sufre. Dice que se la están cargando los que dicen amarla pero sólo la exaltan bobamente.

Es un creyente de los grandes pactos PP-PSOE. Fue presidente de Aragón, hoy es secretario general del PSOE allá. Toca las cosquillas. Es su estilo, su tónica: lo que no le gusta lo dice en voz alta al menos desde Felipe González… pero sobre todo desde Zapatero.

Está de salida en la política institucional. En 2010 le detectaron esclerosis múltiple. En 2021, cáncer de colon. Fue un día que fue a Urgencias creyendo que tenía apendicitis. Entonces buscó en Google más información sobre la enfermedad y leyó que la esperanza de vida era de cinco años. Además tiene diabetes y debe inyectarse insulina cuatro veces al día.

En fin: Lambán es un superviviente, un tipo gentil y vital que nos recibe en Zaragoza y nos hace sentirnos en casa. Esa es su vocación clara. El servicio público. Ser útil a los demás, ser didáctico, pensar en los intereses de la tierra y de las "gentes" (como dice él, como decía Julio Iglesias)… aunque haya que desafiar un poquito a los jefes.

No es usted un hombre muy dado a la disciplina de voto, ¿no? ¿Cómo de caro sale eso? Creo que es una multa de 600 euros cada vez que se piensa distinto.

Ha sido poco habitual que yo me separara de la disciplina de partido, pero cuando se han dado circunstancias en las que mi conciencia se oponía radicalmente a lo que el partido me ordenaba votar, he procedido a manifestarlo y evidentemente he desdeñado las consecuencias económicas que eso tenía para mí.

Creo que un partido político tiene que funcionar de manera ordenada, pero un partido político como el socialista (o al menos al que yo me afilié hace 40 años), es un espacio de conformación de opinión, pero también es un espacio de libertad de pensamiento. Cuando uno tiene responsabilidades políticas institucionales, como las he tenido yo en Aragón, le debe a los ciudadanos decirles lo que piensa. No se puede traicionar la confianza de los ciudadanos.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente del gobierno regional, Javier Lambán. Laura Mateo

Lleva usted 40 años trabajando en política. ¿Qué significa ser del PSOE hoy y qué significa ser de izquierdas?

Ser de izquierdas es, de entrada, anteponer la igualdad como principio político básico. Y ser de izquierdas y socialista, es decir, ser socialdemócrata, significa equiparar igualdad y libertad.

Yo provengo de la extrema izquierda estudiantil. Luego me afilié al Partido Socialista de Felipe González, un partido puramente socialdemócrata en la línea de Olof Palme, liberal, fielmente seguida por Felipe. Siempre me sentí cómodo. Siempre dije lo que pensaba. Va de anteponer la Constitución a cualquier otra consideración y de anteponer el interés del país al del partido.

Yo creo que un socialista debe sentirse orgulloso de esta gran comunidad política brillante que es España, y creo que deben conseguir que los ciudadanos vinculen su éxito personal al éxito de la comunidad política de la que forman parte. Hay un orgullo de pertenencia.

Disiente cuando el PSOE pacta con nacionalistas.

Sí, no creo que deba hacerlo. Creo que el PSOE debe desdeñar cualquier tipo de acuerdo con Esquerra, con Bildu, con el PNV… y creo que su labor debe ser ir a Cataluña y al País Vasco a reverdecer la condición española de estos dos territorios.

No puede ser que España esté a punto de desaparecer de estas dos queridas comunidades autónomas, no puede ser que el Estado y sus símbolos hayan prácticamente desaparecido. El caso más flagrante y último es el de la soberanía fiscal a la que aspira Cataluña.

La ha llamado "inconstitucional".

Para mi sorpresa, para mi desazón, esto lo aprobó la ejecutiva del partido. Esa no es la línea.

"Soy crítico con Pedro Sánchez como lo fui con José Luis Rodríguez Zapatero"

Me está diciendo que esas determinaciones no son de izquierdas.

No estoy diciendo eso, porque la izquierda tiene una capacidad muy amplia de acogimiento. Hay gentes que se denominan de izquierdas y con los que yo me declaro en absoluto desacuerdo, como la izquierda populista radical.

Ha sido crítico con el líder de su partido. En la amnistía, en el concierto catalán, en los pactos con Bildu… pero si pudiera volver atrás solo una de las decisiones de Sánchez, ¿cuál sería?

Sí, soy crítico con Pedro Sánchez como lo fui con José Luis Rodríguez Zapatero y en alguna ocasión también con Felipe González. Mis grandes divergencias con Sánchez han tenido que ver con sus políticas en relación a Cataluña, y esto ya lo manifesté con Zapatero.

He considerado siempre que todo el problema que estalló en 2017 se originó en el tripartito presidido por Maragall, y concretamente con una decisión de ese tripartito que fue la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que el propio Zapatero animó, prometiendo que respetaría en Madrid lo que viniera de Cataluña.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente del gobierno regional, Javier Lambán. Laura Mateo

O sea, que de aquellos polvos, estos lodos. Todo empezó con Zapatero.

Al menos en este caso. Creo que aquello fue un error de bulto. Zapatero tuvo que rectificar después porque vio que el asunto se le iba de las manos. Eso desencadenó una dinámica en la que los nacionalistas derivaron hacia posiciones cada vez más radicales, hasta que todo estalló en 2017 con el golpe de Estado, la rebelión de octubre de aquel año que dio lugar a la aplicación del 155.

Entiendo que su respuesta, entonces, es que volvería atrás la decisión de hacer tantas concesiones a Cataluña.

Esa política ha sido un error. No han solucionado el problema catalán con ninguna de las distintas medidas: ni el indulto, ni la anulación del delito de sedición, ni la rebaja del delito de malversación, ni la amnistía, ni ahora… con el concierto catalán. Son decisiones que no obedecen a una hoja de ruta preestablecida, no obedecen a ningún propósito previo, sino a las exigencias de los nacionalistas.

No se ha hecho para pacificar Cataluña, sino que son concesiones concretas a los independentistas para conseguir su voto en el Congreso de los Diputados y para investir al actual presidente, y para ir aprobando distintas medidas que el presidente ha llevado a las Cortes.

Creo que esta tendencia alguna vez debería revertirse justamente en la dirección contraria. Todas las comunidades autónomas tienen singularidades que deben verse reflejadas en un sistema de financiación, pero sin salirse de la Constitución.

¿Cree usted que en la situación actual, con casos de corrupción en la chepa como el de Koldo o Begoña, y dependiendo en el Parlamento de ERC y de Bildu, Sánchez debería hacerse a un lado, es decir, convocar elecciones?

Mire, a mí la corrupción me ha perturbado siempre mucho. Desdora la imagen de la política y hace mella en la ciudadanía generando escepticismo. No es algo nuevo. Es recurrente desde los años noventa en nuestro país y hemos sido incapaces de dar con la tecla para atajarla. Ahora ese ruido afecta a mi partido, y eso me afecta más que cuando afecta a otros partidos, claro…

"El problema de España no es de los jueces ni de los periodistas, el problema de España somos los políticos"

En el PP también ha habido un ruido histórico, qué duda cabe.

De hecho, el PP sigue arrastrando casos y secuelas de la corrupción. Pero ahora en mi partido el ruido es ensordecedor. A mí me gustaría que esto terminara cuanto antes. Hay que dejar que la Justicia actúe.

El problema de España no es de los jueces ni de los periodistas, el problema de España somos los políticos. Hay que dejar que jueces y periodistas actúen sin ningún tipo de cortapisa. Desde el ámbito de la política debemos hacer esfuerzos en transparencia y rendición de cuentas, y tener una dimensión de nuestro cargo que es la dimensión de la ejemplaridad.

Detalles del despacho de Lambán. Laura Mateo

Entonces no cree que exista esa presunta cacería de la que habla Sánchez de jueces y medios de comunicación contra él.

Nunca se han avenido como debieran la política y el poder judicial, ¿eh? Ni ahora ni antes con el PP, ni en etapas anteriores. Ese es uno de los déficits de nuestra democracia.

La separación de poderes es lo que evita la tiranía, lo que evita el despotismo, que es la antítesis de la democracia. Debemos ser autocríticos y no mirar la paja en el ojo ajeno sino la viga en el propio.

Debemos ser proclives a la búsqueda de grandes acuerdos entre el PSOE y el PP. Si no, con las actuales aritméticas parlamentarias, las grandes reformas pendientes que tiene este país van a estar demorándose sine die. Desde el año 15, desde que saltó por los aires el bipartidismo, no ha habido gobiernos sólidos, sino débiles y demasiado dependientes de alianzas indeseables…

¿Es posible el gran acuerdo entre PP y PSOE o es siempre una quimera?

No debería. Debería ser una alternativa. Un demócrata debe hacerlo, un patriota debe hacerlo. Hablamos de grandes reformas como la del modelo territorial, la financiación, la sanidad, la política exterior… para eso no podemos contar con socios, entre comillas, que no aspiran sino a la destrucción de España como nación y a la destrucción de la Constitución.

¿Se siente más cerca del PP que de Bildu o ERC?

Bueno, al PP lo considero un partido constitucional, aunque no sea en modo alguno mi partido. Y a Esquerra y a Bildu los considero partidos absolutamente inconstitucionales, adversarios y enemigos de la Constitución Española. Esto no es una opinión, ellos se declaran como tales. Por ello creo que son los aliados más indeseables para la buena gobernanza del país.

Ojo, todo el mundo ha recurrido a nacionalistas cuando los ha necesitado, el PP tampoco puede tirar la primera piedra en ese sentido.

"A Esquerra y a Bildu los considero partidos absolutamente inconstitucionales, son aliados indeseables"

Hablábamos de corrupción. ¿Le convencen las explicaciones del presidente? ¿Por qué mantuvo a Ábalos como diputado tras cesarlo como ministro y secretario de Organización del PSOE?

Mire, yo soy secretario general del PSOE regional y tengo opiniones aún clasificadas. No falta mucho para que yo deje de ser secretario…

Se puede empezar a liberar ya.

Aún no voy a desclasificar mis opiniones. Permítame que en este momento, respecto a algunas cuestiones, no sea más preciso en las respuestas. Lo que no haré jamás es responderle con argumentos o razones en las que yo no esté de acuerdo conmigo mismo.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente del gobierno regional, Javier Lambán. Laura Mateo

El Supremo ha acordado investigar al fiscal general del Estado, García Ortiz, por revelar datos reservados del novio de Ayuso. Se plantea que pueda haber cometido un delito de revelación de secretos. Es la primera vez que esto sucede en nuestro país. ¿Qué opinión le merece?

La situación del fiscal general del Estado, que ya era tan absolutamente cuestionada, queda ahora tan delicada y desautorizada, y tan poco legitimada ante la opinión pública para seguir desarrollando su labor, que creo que se haría un favor a sí mismo presentando inmediatamente su dimisión.

¿Hay vida en el PSOE después de Sánchez? Felipe González aseguraba la semana pasada que hay personas muy valiosas que podrían sucederle, pero no quiso dar nombres.

El Partido Socialista tiene más de 140 años de vida y ha pasado por vicisitudes de todo tipo. Cambios radicales y momentos de casi desaparición, pero siempre ha encontrado salidas. El partido ahora está en el Gobierno, lo cual no siempre ha ocurrido, y está en vísperas de un congreso, y mientras el partido esté en el Gobierno difícilmente se va a producir ningún tipo de cambio. Se va a ratificar a Sánchez como secretario general. Normalmente lo que se hace en estos casos es ratificar las políticas del Gobierno. Cualquier desacuerdo no se va a tratar en un congreso de esta naturaleza.

Pero respecto a la pregunta que usted me plantea: sí, hay hombres y mujeres en el partido con capacidad para ser candidatos a la secretaría general. Sin duda. Pero no es un asunto que esté en cuestión en este momento. No hay debate, el relevo ahora mismo está descartado.

Ni Page ni usted dieron su aval a Sánchez para ese congreso del próximo noviembre. Si gana, ¿le votaría usted en las elecciones generales? Es decir, ¿se puede ser socialista y no votar a Sánchez?

Se puede. Ser socialista no significa pertenecer al Partido Socialista. Es más, yo creo que en este momento muchos de los mejores socialistas de este país están fuera del Partido Socialista. Pero pertenecer al partido y no votar a los candidatos es una contradicción importante. No sé lo que haré en el futuro, pero hasta ahora siempre he votado al Partido Socialista. A veces…

¿Con la nariz tapada, como dicen ahora?

No, pero a veces con una convicción muy atenuada.

¿Qué hay de su valoración de la derecha española? ¿Es derecha o derechona? Qué visión tiene de este espectro bajo el coqueteo profundo de Europa con la extrema derecha.

Bueno, hay que congratularse de que España, a diferencia de otros países, tenga una derecha constitucional y una derecha conservadora y un centroderecha que son mayoritarios en ese ámbito ideológico. El PP está por encima del 30% y la extrema derecha está por debajo del 10%, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde las cifras se invierten. Eso es un buen dato para la democracia española.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente del gobierno regional, Javier Lambán. Laura Mateo

¿Qué le reprocha usted al PP?

Evidentemente, no es mi partido. Nunca seré del PP, nunca votaré al PP. Pero echo de menos que el PP sea una formación política con más capacidad reformista.

A la derecha española siempre le han producido alergia las reformas, y en eso ha sido conservadora a ultranza. España ahora necesita grandes reformas de la Constitución para adecuar el modelo territorial y que España sea definitivamente un Estado federal. La solución del problema de la financiación autonómica, la solución del problema de la sanidad, todo ese tipo de cuestiones, ese tipo de reformas… esos avances están paralizados desde hace años.

Mire, Rubalcaba lideró en el año 2013 la llamada Declaración de Granada, que era el documento más serio que se ha hecho hasta ahora para darle solución al modelo de Estado y a la reforma federal del Estado. Yo participé y me siento orgulloso.

A la vuelta, don Alfredo se fue a ver a Rajoy a Moncloa, y Rajoy le dijo que era razonable lo que planteaba, pero que ese era un lío que no creía que el Partido Popular fuera capaz de afrontar. Es decir, manifestó la nula capacidad, la nula vocación de reforma, algo que sigue caracterizando a ese partido.

"A la derecha española siempre le han producido alergia las reformas, y en eso ha sido conservadora a ultranza"

¿Qué valoración hace de Feijóo como líder? ¿Se podría ser presidente con tan poco carisma?

Yo a Alberto le tengo respeto personal y político. Le traté mucho en mi etapa de presidente del Gobierno de Aragón, siendo él el de Galicia, y llegamos a celebrar reuniones muy importantes en Zaragoza y en Santiago para perfilar un modelo de financiación autonómica que conviniera a las comunidades menos pobladas como Galicia, como Aragón, como Castilla y León, como Extremadura.

Mi relación con él siempre fue cordial, constructiva, muy fluida. Yo no soy quién para opinar sobre su andadura ni su desenvolvimiento actual como líder de la oposición. Sólo insisto en la idea del reformismo que necesita del PP. Hace falta dinamismo.

Sánchez y Feijóo se necesitan para enderezar el rumbo de la democracia española, que en este momento no tiene un rumbo correcto, y ello no es imputable sólo al PSOE. Deberían reunirse más, verse más y dejar atrás recelos y cuitas personales para pensar en su servicio a España.

¿Qué opinión le merece el llamado 'efecto Ayuso'?

Es una presidenta autonómica con la que, por cierto, he tenido una buena relación.

Tiene mejor relación con el PP que con el PSOE, ¿no?

No, no, pero me llevo muy bien con ellos. Es consecuencia de los años de experiencia, que quitan los sectarismos propios de la juventud, que poco a poco se van atenuando, van amainando y desaparecen. Lo cual no deja de ser una liberación y un triunfo del sentido común.

Hay reformas que acometer y creo que eso está a veces fuera del alcance de la propia política, del PP y del PSOE. Creo que tiene que ser la sociedad civil la que reaccione para un objetivo que considero fundamental. Fíjese, en 2036 se cumplirá el primer centenario de la Guerra Civil española y corremos el riesgo de llegar a ese año con el país abierto en canal, con una confrontación ciudadana que en cierto modo recuerda a la de la CEDA con el Frente Popular.

Detalles del despacho de Lambán. Laura Mateo

¿Quiere decir que este país aún es guerracivilista?

A veces sí, evidentemente sin ningún tipo de riesgo bélico en el horizonte, pero en los últimos años ha habido cierta reaparición de distintos frentes de confrontación civil, de considerar que hay buenos y malos, la idea de que existen trincheras infranqueables… y eso es letal para el futuro de nuestro país.

Ahora que dice eso me acuerdo del concepto "fachosfera", que menciona mucho el presidente el Gobierno. ¿Qué es la 'fachosfera' a su juicio?

Yo creo que es un concepto equivocado y poco descriptivo con la realidad, y con el que no puedo estar de acuerdo. A mí en los últimos meses, cuando he criticado la leyenda negra o a la insensata presidenta de México, cuando he criticado a nuestros conciudadanos, los que dan pábulo a esta leyenda, me han llamado facha y por tanto, perteneciente a la fachosfera. Cuando he hablado de España sin reticencias, me han llamado facha. Me asombro, claro, porque yo me inscribo totalmente en la tradición cultural, política e ideológica de mi partido.

Yo de América del Sur pienso exactamente lo mismo que pensaba Indalecio Prieto, o Fernando de los Ríos, o Felipe González; es decir, lo que ha pensado siempre un socialista. Por tanto, no acepto que se me llame facha.

Estos conceptos y generalizaciones son despreciativas con gentes que legítimamente son de derechas y empiezan a ser absolutamente injuriosas cuando nos afectan a gentes como yo, que siempre he sido de izquierdas y que cada día que pasa me siento más asentado en mis convicciones de izquierdas y no admito que nadie ponga en cuestión esta condición.

"Necesitamos a los inmigrantes. Sin ellos, nuestro sistema productivo y económico caería en picado"

¿Por qué cree que Sánchez mantiene un suelo electoral tan alto pese a las decisiones polémicas que ha tomado a lo largo de su legislatura? Quiero decir: ¿qué tiene de bueno el presidente?

Todos los líderes políticos tienen ventajas e inconvenientes. Yo soy crítico con muchas de sus políticas, pero siempre he dicho que en mis críticas estoy en minoría. Él tiene la aquiescencia, el apoyo de la inmensa mayoría del Partido Socialista y eso le da suelo electoral, y eso le permite mantener el Gobierno y competir electoralmente. No sé por cuánto tiempo, porque el crédito de todos los líderes políticos (de todos, habidos y por haber) llega un momento en el que termina.

Pero insisto: tiene la legitimidad para gobernar que le da tener la mayoría en el partido, una mayoría apabullante desde el año 2017 y que aún mantiene

¿Se atreve usted a pactar asuntos aquí con el PP porque está de salida y ya no teme la reacción de Ferraz?

No, no, no. Yo he sido siempre exactamente igual que soy ahora. Siempre he mantenido mi posición entre los pactos de derecha e izquierda (derecha moderada e izquierda moderada). Fui presidente de la Diputación y los ofrecí, y los tuve permanentemente con el Partido Popular. Fui presidente del Gobierno de Aragón y establecí grandes acuerdos con el PP, por ejemplo para combatir la pandemia, para la financiación… y ahora que estoy en la oposición hago lo mismo, para no jugar con ventajismo, para ser corresponsable.

El secretario general del PSOE de Aragón y expresidente del gobierno regional, Javier Lambán. Laura Mateo

¿Qué hay de la inmigración, que ahora mismo es la primera causa de preocupación de los españoles? ¿Es la suya también? ¿Por qué sigue sin solucionarse el problema de los menas en Canarias?

Este problema no es sólo muy importante para España, sino que es un problema importantísimo en Europa que está empezando a extender todas las alarmas. Nadie podía imaginar que las recetas de Meloni ahora fueran adoptadas por la presidenta de la Comisión Europea…

¿Está de acuerdo con eso?

No tengo una posición definitiva sobre el asunto. Por una parte, necesitamos a los inmigrantes. Sin los inmigrantes, nuestro sistema productivo caería en picado. En Aragón, cuando yo gobernaba, hice gestiones con los ministerios correspondientes para facilitar la inmigración.

Pero por otro lado, tenemos que regular esa inmigración de manera bien avenida con los derechos humanos, con la ética y también con el buen funcionamiento de la sociedad, para que no se produzcan situaciones que hemos visto en otros países… donde la inmigración no ha sido tratada bien en su momento y ha dado lugar a fenómenos incontrolables pasadas dos o tres generaciones.

Son muchas las medidas políticas que habría que tomar en este momento. Hay que ordenar la inmigración, hay que evitar la inmigración ilegal, hay que evitar las mafias… pero partiendo de la base de que sin inmigrantes la economía no va a funcionar.

Por otra parte, si se produce inmigración es porque existen unas desigualdades en el mundo absolutamente insoportables. Es nuestra obligación moral atajarlas, es obligación del primer mundo intensificar las políticas de solidaridad y el apoyo a los países fundamentalmente africanos que atraviesan situaciones tales como para que las gentes arriesguen su vida para buscar un medio de vida digno.