Los técnicos de Hacienda apoyan la idea estrella de Feijóo de ajustar los tipos del IRPF para pagar menos

La asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha mostrado este miércoles su apoyo a la idea de Feijóo de deflactar los tipos del IRPF, para las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, con el fin de compensar a las familias por el efecto de la inflación.

Estos tipos no se han actualizado durante los últimos 14 años (período en el que la inflación acumulada suma un 25%), por lo que los contribuyentes han tenido que asumir una subida encubierta del Impuesto sobre la Renta.

Deflactar los tipos del IRPF, como reclama el PP, evitará que "los contribuyentes deban pagar más impuestos sin haber incrementado su poder adquisitivo, como consecuencia del aumento de la inflación acumulada en los últimos años", señala Gestha en un comunicado.

Sin embargo, esta asociación de funcionarios del Ministerio de Hacienda considera que la propuesta de Feijóo debe ir acompañada de una subida de impuestos para las rentas y los patrimonios altos, así como una subida fiscal sobre los beneficios de las grandes empresas que no se hayan visto afectadas por la crisis, de acuerdo con las recomendaciones del FMI y la OCDE.

Recortar gasto público

Gestha "rechaza una rebaja generalizada de impuestos", que a su juicio provocaría graves desequilibrios en términos de déficit y deuda, y privaría a la Administración del Estado de los recursos necesarios para "atender a los ciudadanos y empresas más afectadas por la guerra en Ucrania".

En el mismo sentido, los técnicos de Hacienda integrados en Gestha insisten en la necesidad de reforzar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal, además de reforzar el control del gasto público para "evitar escándalos como el de las comisiones en contratos públicos como el de las mascarillas o el de Aquamed". Los técnicos de Hacienda se muestran dispuestos a asumir más competencias para desarrollar esta labor.

No obstante, el equipo de Alberto Núñez Feijóo no se ha limitado a proponer una bajada de impuestos (IRPF, IVA y Sociedades), sino que considera que debe ir acompañado de una auditoría para aplicar un drástico recorte del gasto burocrático superfluo. No se trata, por tanto, de poner en peligro servicios públicos como la sanidad y la educación, en contra de lo que argumenta el PSOE.

Fuentes de la dirección del PP indican que el Gobierno de Pedro Sánchez ("el más caro de la democracia", ha dicho Alberto Núñez Feijóo) debería lanzar un gesto, como reducir el número de sus ministerios y altos cargos, para mostrar a los ciudadanos que no van a tener que asumir el coste de la crisis.

Comprando "langostinos"

"La situación es dramática para miles de familias, pero el Gobierno dice a lo ciudadanos que no va con ellos, echamos en falta un mensaje de empatía social", señalan desde el PP.

Estas fuentes recuerdan que lo primero que hizo Núñez Feijóo al llegar a la presidencia de la Xunta de Galicia, en 2009, fue reducir en un 45% el número de altos cargos. Una medida similar a la adoptada por distintos ejecutivos regionales del PP como el que preside Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.

La dirección del PP ironiza indicando que "Podemos denunciaba la pobreza energética cuando estaba en la oposición, y ahora anda comprando langostinos para sus ministerios". La coalición Unidas Podemos ha blindado el número de ministerios que obtuvo en su pacto con el PSOE, y ahora rechaza reducir la estructura del Gobierno para hacer frente a las dificultades de la crisis.

Una recaudación récord

Alberto Núñez Feijóo ha desgranado este martes ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PP su plan, que propone devolver a las familias, mediante una rebaja de las retenciones del IRPF, los 7.500 millones de euros que la Agencia Tributaria recaudó de más durante los meses de enero y febrero, gracias a la inflación. Una rebaja que tendría carácter inmediato, y efectos retroactivos a fecha del pasado 1 de enero.

Núñez Feijóo también propone abonar una ayuda directa de entre 200 y 300 euros, en forma de "impuesto negativo", a las familias con una renta inferior a los 14.000 euros anuales, que no tienen la obligación de presentar la Declaración de la Renta.

El PP quiere corregir así una situación que considera profundamente "injusta": mientras las familias sufren enormes dificultades para llegar a fin de mes, la Agencia Tributaria recauda más que nunca gracias a la inflación (la recaudación del IVA crece en la misma medida que lo hacen los precios).

Alberto Núñez Feijóo ha explicado que varios exministros y exsecretarios de Estado han colaborado en la elaboración de su propuesta económica, que los populares remitirán a la Moncloa el próximo viernes.

Bajar el IVA de la luz

Las fuentes del PP consultadas por EL ESPAÑOL indican que la Oficina del Presidente del PP, que todavía no se ha constituido formalmente, ha servido también para recopilar aportaciones de expertos ajenos a la política, para incorporarlas a esta propuesta.

En la calle Génova no ocultan la satisfacción por el buen resultado de la ronda de contactos que Núñez Feijóo celebró el martes con los líderes de los sindicatos UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y de las patronales CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, para presentarles su plan económico.

Unos encuentros que han servido para normalizar las relaciones del partido con los agentes sociales y para "restablecer unos canales de diálogo que habían resultado difíciles hasta ahora, y que van a ser fructíferos a medio y largo plazo", destacan desde el PP.

Aunque los representantes de UGT y CCOO se mostraron reticentes a la bajada de impuestos que propone Feijóo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aplaudió abiertamente esta medida para aliviar la situación que atraviesan en estos momentos miles de empresas, debido al encarecimiento de la energía.

Fondos europeos no llegan

Patronales y sindicatos coincidieron en que la gestión de los millonarios fondos europeos Next Generation no está funcionando, y no llegan a las empresas. En la propuesta que remitirá el viernes a la Moncloa, Núñez Feijóo propone un mecanismo para fiscalizar y agilizar la gestión de estos fondos.

Para garantizar la competitividad de las pymes y la creación de empleo, el PP reclama rebajar la tributación por módulos en el régimen simplificado del IVA, para los sectores más afectados por la inflación y el elevado precio de la energía, como el transporte, la industria, la agricultura y la ganadería.

Del mismo modo, el nuevo líder del PP ha exigido al presidente Pedro Sánchez que cumpla su promesa de rebajar al 4% el IVA de la luz y el gas, tal como se comprometió a hacer en la Conferencia de La Palma ante los presidentes autonómicos.

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Núñez Feijóo también se ha referido a los cambios en el PP desde que asumió la dirección nacional del partido, en el Congreso extraordinario de Sevilla: "Hemos solucionado nuestros problemas, nos hemos levantado, nos hemos unido, nos hemos ilusionado, hemos planteando propuestas sólidas y solventes, mientras el Gobierno sigue paralizado".

